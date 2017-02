France-Irlande, Nice, Gasquet, ski : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Nice répond toujours présent

Nice n'a pas dit son dernier dans la course au titre, loin de là. Les Aiglons ont de nouveau montré leurs ressources, vendredi soir en ouverture de la 27e journée en renversant une équipe de Montpellier qui avait pourtant le match en main à l'Allianz Riviera (2-1). En l'absence de Pléa (blessé jusqu'à la fin de saison) et de Balotelli (suspendu), Nice s'en est remis à un revenant sorti de nulle part, Mickaël Le Bihan, auteur d'un doublé dans les vingt dernières minutes, pour arracher un précieux succès qui permet aux hommes de Lucien Favre de rejoindre Monaco en tête du classement avec 59 points. Pour le MHSC, 12e, et Jean-Louis Gasset, c'est en revanche un coup d'arrêt après deux victoires de rang.

Dans l'autre rencontre avancée de la soirée, Nantes s'est imposé à la Beaujoire face à Dijon (3-1) pour se donner un peu plus d'air sur la zone rouge (11e, six points d'avance sur Nancy 18e).

2. Basket - NBA : DeRozan flambe avec les Raptors, Gasol et les Spurs solides

Toronto a marqué son territoire en s'imposant contre Boston (107-97) dans le choc de la nuit à l'Est entre le 2e et le 4e de la conférence. Les Raptors ont largement profité des 43 points (record en carrière) d'un DeMar DeRozan chaud comme la braise (15/28 au tir), mais aussi de l'apport des petits nouveaux, Serge Ibaka (15 points, 7 rebonds) et P.J. Tucker (9 points, 10 rebonds). En face, Isaiah Thomas a lui été limité à 20 points. L'autre point chaud d'une nuit où dix matches se jouaient, c'est le succès de San Antonio sur le parquet des Clippers (105-97). Les Spurs ont notamment enregistré le retour de Pau Gasol (17 points, 11 rebonds), absent depuis plus d'un mois. LA se consolera de son côté avec le retour de Chris Paul, auteur d'un match correct (17 points, 6 rebonds, 5 passes).

3. Tennis - Open 13 : Gasquet écarte Monfils pour retrouver le dernier carré

2h16 de combat fratricide et, au bout de la bataille, la victoire en trois sets pour Richard Gasquet contre Gaël Monfils (6-7, 6-4, 6-2), en quart de finale de l'Open 13 de Marseille. Mené une manche à rien après la perte du tie-break de la première manche, le Biterrois a sorti le grand jeu et profité du passage à vide d'un Monfils qui reprenait la compétition pour renverser la situation et se qualifier pour les demi-finales. Il y retrouvera un autre Français, Lucas Pouille. L'autre demie, très attendue également, opposera Jo-Wilfried Tsonga, l'homme en forme du moment, à Nick Kyrgios.

Vidéo - Tsonga : "Kyrgios, un sacré challenge qui me plait" 01:48

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Delray Beach : Del Potro se joue de Querrey. L'Argentin poursuit sa route en Floride. Il a écarté en quart de finale le gros serveur américain Sam Querrey et a désormais rendez-vous avec Milos Raonic en demie pour un énorme choc en perspective.

Foot - Liga : La Real Sociedad maintient l'Atlético sous pression. Cinquième au classement, le club basque est revenu provisoirement à un point de l'Atlético Madrid avec sa victoire à Las Palmas (0-1) grâce à un but de Xabi Prieto

Foot - Transferts : Blanc pour remplacer Enrique sur le banc du Barça ? L'ancien coach du PSG serait sur la shortlist des potentiels successeurs de Luis Enrique si le Barça décidait de se séparer de lui, selon SFR Sport.

La vidéo de rattrapage

Le supporter marseillais Bengous a lancé OM - PSG avec une causerie bien à lui pour Eurosport.fr.

Vidéo - Bengous lance OM-PSG : "Cinq ans qu'ils se sont fait racheter, cinq ans qu'ils fanfaronnent" 02:29

Le tweet qui pique un peu

Dirk Nowitzki, seul ouvert en tête de raquette pour prendre les commandes... Ok, c'est un air ball monstrueux. Sorry Dirk.

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Ski alpin : Des globes en jeu pour démarrer au frais (10h30 & 12h)

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Après le boycott du combiné vendredi, les dames se retrouvent pour un Super-G à Crans-Montana (10h30). Les hommes ont eux rendez-vous à Kvitfjell pour une descente (12h) où le globe de la discipline sera plus que jamais en jeu.

3. Foot - Ligue 1 : Monaco doit reprendre la main à l'heure du goûter (17h)

Rejoint en tête par Nice, et en attendant le match du PSG au Vélodrome dimanche soir, Monaco n'a pas le droit l'erreur sur la pelouse de Guingamp (17h). Dans la soirée (20h), quatre autres rencontres dont un Lille - Bordeaux et un derby breton entre Rennes et Lorient.

2. Rugby - VI Nations : Irlande - France pour préparer l'apéro (17h50)

Évidemment le gros morceau de la journée. Le XV de France passe un redoutable test à Dublin face à l'Irlande pour son troisième match du Tournoi. Avec l'espoir d'un premier gros résultat pour la bande de Guy Novès (17h50). Avant cela, l'Ecosse et le Pays de Galles ouvriront la journée à Murrayfield (15h25).