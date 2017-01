Giroud, Spurs, Loeb, 4 Tremplins : l'actu du mercredi 4 janvier 2017 sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et aujourd'hui

1. Football - Premier League : Arsenal revient de loin

3-0 à la 58e minute. Et finalement, 3-3. Grâce à un but d'Olivier Giroud dans les toutes dernières secondes, Arsenal n'est pas rentré bredouille de Bournemouth. Un match complètement dingue, certes. Mais une mauvaise opération pour les Gunners, désormais 4es de Premier League.

Olivier Giroud, buteur avec Arsenal contre BournemouthAFP

2. Basket - NBA : les Spurs en promenade

C'est ce qui s'appelle une correction. Ou une promenade de santé, comme vous préférez. Cette nuit, San Antonio n'a fait qu'une bouchée de Toronto (110-82). Les Spurs ont pu compter sur un Kevin Leonard retrouvé (25 points) et un LaMarcus Aldridge inspiré (23 pts) pour surclasser les Raptors. Tony Parker, lui, a inscrit 15 points et délivré 8 passes.

Paul George (32 points) a été déterminant dans le succès d'Indiana à Detroit (116-121).

Grâce notamment aux 29 points d'Isaiah Thomas, Boston l'a emporté sur le parquet du Utah Jazz (104-115). Les 28 points de Zach Lavine n'ont pas suffi à Minnesota face aux Sixers de Joel Embiid (25 points).

A noter enfin la belle perf' de DeMarcus Cousins, auteur de 31 points avec Sacramento chez les Nuggets de Denver (113-120).

3. Football - Mercato : Ntep proche de Wolfsburg, Diarra pour faire revenir Payet

Après avoir vendu Julian Draxler, présenté par le PSG, les dirigeants de Wolfsburg pourraient à nouveau faire affaire en France. Selon Kicker, le VfL serait proche d'enrôler le Rennais Paul-Georges Ntep. A Marseille, on s'active toujours sur le dossier Dimitri Payet. Pour convaincre West Ham, L'Equipe nous apprend ce matin que l'OM songerait à inclure Lassana Diarra dans la transaction. Rendez-vous dès 9 heures pour notre live mercato quotidien.

L'attaquant rennais Paul-Georges Ntep - Ligue 1 2016-2017Panoramic

On a aussi retenu pour vous

Voile - Vendée Globe : au pointage 5h00, ce matin, Armel Le Cléac'h (Banque Populaire) a conforté son avance sur Alex Thomson (Hugo Boss). Le Breton a désormais 216 milles d'avance sur le Britannique. De quoi aborder sereinement le Pot au Noir...

au pointage 5h00, ce matin, Armel Le Cléac'h (Banque Populaire) a conforté son avance sur Alex Thomson (Hugo Boss). Le Breton a désormais 216 milles d'avance sur le Britannique. De quoi aborder sereinement le Pot au Noir... Football - Coupe d'Espagne : Hier soir, Antoine Griezmann a débloqué son compteur en 2017. L'attaquant français a signé le second but de l'Atlético Madrid face à Las Palmas (2-0). Les Colchoneros ont déjà un pied en quarts de finale de la Coupe du Roi.

Hier soir, Antoine Griezmann a débloqué son compteur en 2017. L'attaquant français a signé le second but de l'Atlético Madrid face à Las Palmas (2-0). Les Colchoneros ont déjà un pied en quarts de finale de la Coupe du Roi. Athlétisme : La Fédération internationale a reçu les noms de près de 200 athlètes russes soupçonnés de dopage par le rapport McLaren. Elle s'engage à vérifier si ceux qui en font la demande peuvent concourir sous couleurs neutres.

Le tweet "y'a d'la joie"

La vidéo qui va vous retourner

Ce qu'il ne faudra pas rater mercredi

1. Football - Premier League : Chelsea peut prendre le large

Suite et fin de la 20e journée ce soir, à 21h00. Au menu : un alléchant derby londonien, entre Tottenham (5e) et Chelsea, l'impressionnant leader qui surfe sur une série de 13 victoires consécutives. Une 14e offrirait aux Blues un matelas de 7 points sur Liverpool. Et les rapprocherait d'un record datant de 2002...

Pour Chelsea, l'année finit en beautéAFP

2. Rallye raid - Dakar : Loeb s'élance en patron

C'est en leader de la catégorie autos que Sébastien Loeb aborde la 3e étape ce mercredi. Le Français compte 1'23 d'avance sur Nasser Al-Attiyah avant de s'attaquer aux 780 km sur les routes argentines, entre San Miguel de Tucuman et San Salvador de Jujuy.

Sébastien Loeb sur le Dakar 2017AFP

3. Saut à skis - Tournée des 4 Tremplins : Innsbruck, acte 3

La troisième étape de la mythique Tournée des 4 Tremplins se joue cet après-midi (14h00), à Innsbruck (Autriche). On suivra avec intérêt la performance du Français Vincent Descombes Sevoie, 9e à Garmisch-Partenkirchen dimanche.

4. Tennis - Doha : Tsonga, Djokovic et Murray sur le pont

Programme chargé aujourd'hui, au 2e tour du tournoi de Doha : Jo-Wilfried Tsonga croise le fer avec l'Allemand Dustin Brown (72e à l'ATP) ; Novak Djokovic affronte l'Argentin Horacio Zeballois (71e) ; le numéro un mondial Andy Murray, tombeur de Jérémy Chardy, est opposé à l'Autrichien Gerald Melzer (68e).

