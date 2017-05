Grizou, Stelvio, sweep, Hayden : L'actu sur un plateau du 23 mai

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Sans aucune contestation, Golden State est en finale

En battant San Antonio dans sa salle, Golden State s'est assuré le titre de la Conférence Ouest et une place pour la finale. Les Warriors n'ont pas fait de détail, vainqueurs 129-115 (Curry 36 points et 6 passes, Durant 29 points, 12 rebonds) pour remporter la série 4-0 et rester invaincus dans ces play-offs, devenant au passage la troisième équipe de l'histoire à réaliser trois sweeps consécutifs, la première depuis le passage du premier tour à quatre victoires. Les Californiens ont désormais 9 jours de repos.

2. Moto : Nicky Hayden est décédé

L'ancien pilote MotoGP Nicky Hayden est décédé lundi, à l'âge de 35 ans, des suites d'un accident de la circulation survenu mercredi dernier. Le champion du monde MotoGP 2006 évoluait cette saison dans le championnat Superbike. En soins intensifs depuis l'accident et souffrant de multiples traumatismes à la tête et au thorax, Hayden a succombé à ses blessures. Très apprécié du monde de la moto, il laisse un grand vide dans le paddock, les hommages se multipliant ces dernières heures.

"A jamais dans mon coeur, champion" : Le monde des sports mécaniques rend hommage à Nicky Hayden

Nicky Hayden

3. Football - Transferts : Griezmann affole le marché en ouvrant grand la porte à Manchester

C'est ce que l'on appelle un sacré indice. Invité de l'émission Quotidien sur TMC, l'attaquant français Antoine Griezmann a indiqué qu'il avait "six chances sur dix" de rejoindre Manchester United la saison prochaine. La star de l'Atlético Madrid met là un grand coup d'accélérateur au marché des transferts et la pression sur ses éventuels autres prétendants. Non sans considérer ses chances de rester à l'Atlético à "sept sur dix" dans un numéro arithmétique déroutant. Le feuilleton de l'été ne fait que commencer.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Premier League : Antonio Conte, qui a mené Chelsea au titre de champion dès son arrivée à la tête de l'équipe londonienne, a été désigné par ses pairs entraîneur de la saison 2016-17.

Tennis – Qualifications Roland-Garros : Goeffrey Blancaneaux, vainqueur de Roland-Garros junior l'an passé, a été sorti dès le 1er tour des qualifications ce lundi par son compatriote Maxime Janvier, 20 ans, en deux sets (6-4, 6-3). Paul-Henri Mathieu n'a pas trop tremblé, lundi, pour remporter son premier match face au Japonais Tatsuma Ito (6-7, 6-2, 6-2).

Vidéo - PHM a bien débuté sur la route du tableau final : le résumé de Mathieu-Ito en vidéo 02:35

Tennis – ATP Lyon : Gilles Simon, tête de série numéro 5, s'est qualifié lundi pour les 8es de finale en s'imposant en trois manches aux dépens du Russe Daniil Medevedev (7-5, 6-7(5), 6-2).

Basketball – Pro A : Double surprise pour le coup d'envoi des playoffs. L’ASVEL est allée s’imposer lundi soir sur le parquet de Monaco (69-72), meilleure équipe de la saison régulière et grand favori pour le titre. Pau-Lacq-Othez a aussi bousculé la hiérarchie en s'imposant 92-102 à Strasbourg après deux prolongations.

Football – Liga NOS : Le FC Porto a annoncé dans la soirée de lundi la rupture du contrat de son entraîneur, le Portugais Nuno Espirito Santo, nommé en juin 2016, à l'issue d'une nouvelle saison décevante.

Le Tweet hommage car il y a bien plus grand que le sport

22 personnes ont été tuées suite à une explosion, qualifiée "d'attaque terroriste" par la Première ministre britannique Theresa May, à la Manchester Arena à la fin d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande.

"C'est avec une grande tristesse que nous apprenons les terribles évènements à la Manchester Arena. Nos cœurs vont vers toutes les personnes touchées et les services d'urgence de la ville."

La vidéo de rattrapage : le Video Stats des dernières journées européennes

Vidéo - Les individualités du Barça ont brillé, mais le Real a été sacré en équipe 02:26

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour d'Italie : L'étape-reine, c'est pour aujourd'hui

Le Giro rentre dans les choses sérieuses avec le début de la dernière semaine. Et quelle meilleure entame que de gravir le sommet de ce Tour d'Italie, le Stelvio, non pas une mais deux fois dans la même étape entre Rovetta et Bormio. L'occasion pour Quintana, Pinot et les autres de mettre en danger le maillot rose Tom Dumoulin. Mais aussi de rendre un nouvel hommage à Michele Scarponi, décédé tragiquement avant ce Giro, et dont l'ascension du Mortirolo en début d'étape lui sera dédiée.

Italian cyclist Michele Scarponi rides on Passo dello Stelvio uphill during the Tour of Italy cycling race Giro's 20th stageGetty Images

2. Tennis – Dernières répétitions avant Roland-Garros

Plusieurs français sont sur les courts ce mardi pour se préparer avant Roland-Garros. A Lyon, Nicolas Mahut fera face au Russe Khachanov. A Genève, Stephane Robert vivra un vrai test face à l'Américain Steve Johnson, tête de série numéro 5 du tournoi. Chez les dames, Amandine Hesse tentera de passer en huitièmes de finale à Strasbourg contre la Chinoise Peng. Pour d'autres Tricolores, il s'agira de se qualifier pour les internationaux de France. Sur le pont ce mardi sept Français dont Jonathan Eysseric et Virginie Razzano.

