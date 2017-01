Harden, 4 Tremplins, mercato, Top 14 : L'actu du Nouvel An sur un plateau

Ce que vous avez (peut-être) manqué au moment de trinquer

1. Football - Premier League : Chelsea gagne même le 31, Liverpool s'offre City

Le 31 décembre a tenu ses promesses en Angleterre. En battant Stoke City (4-2) samedi, Chelsea a consolidé sa place de leader de Premier League et égalé le record de victoires consécutives en championnat sur une saison (13), détenu depuis quinze ans par Arsenal. Dans l'affiche de la journée, Liverpool a dominé Manchester City (1-0). Les Reds sont toujours deuxièmes à six points de Chelsea. Enfin, des buts en toute fin de match signés Paul Pogba et Anthony Martial ont offert une victoire à l'arrachée à Manchester United contre Middlesbrough (2-1).

ChelseaAFP

2. Rugby - Top 14 : Clermont tombe à Toulouse

Toulouse a signé une victoire pleine d'éclat samedi soir face à Clermont (26-20), leader du championnat. Montpellier n'en a pas profité pour recoller à l'ASM puisque les Héraultais se sont inclinés à Pau (32-27). En bas de tableau, la lanterne rouge, Bayonne, a sombré à Castres (47-18).

La fête pour Toulouse et Pau, la gueule de bois pour Bayonne et Brive

3. Basketball - NBA : James, Harden et Westbrook en mode gala

C'était leur feu d'artifice à eux : LeBron James, James Harden et Russell Westbrook ont signé tous les trois des prestations de haute volée samedi soir sur les parquets de NBA. "King James" a inscrit 32 points lors de la victoire de Cleveland à Charlotte (121-109). A Houston, Harden a signé son nouveau record personnel : 53 points, 17 passes décisives et 16 rebonds. Enfin, Westbrook, meilleur marqueur de NBA, a signé son 16e "triple double de la saison" avec Oklahoma : 17 points, 14 passes décisives et 12 rebonds contre les Clippers (114-88).

On a aussi repéré pour vous

Tennis - WTA Brisbane : Cornet commence 2017 par une victoire. Alizé Cornet a dominé Elana Vesnina (3-6, 6-4, 7-6) au 1er tour du tournoi de Brisbane, dans la nuit de samedi à dimanche. La Française affrontera Christina McHale au prochain tour.

Hockey sur glace - NHL : Colombus toujours inarrêtable. Columbus a remporté le choc contre Minnesota (4-2) samedi et s'est offert une quinzième victoire consécutive, à deux succès de la plus longue série de l'histoire de la NHL. Avec cette 26e victoire de la saison, les Blue Jackets sont installés à la première place de la conférence Est.

Athlétisme - Corrida de Sao Paulo : Sumgong gagne et s'offre un record. La Kényane Jemima Sumgong, championne olympique du marathon à Rio, a remporté la traditionnelle Corrida de la Saint-Sylvestre, courue le 31 décembre dans les rues de Sao Paulo. Elle a amélioré de 13 secondes le record de Priscah Jeptoo en parcourant les 15 km en 48'35.

Le tweet un peu facile mais tellement bon...

La vidéo de rattrapage

2016 aura été marquée par la force et la ferveur de supporters, à l'Euro de football mais pas seulement. Petit florilège.

Vidéo - Les supporters qui nous ont fait chavirer cette année 01:26

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Football - Premier League : Tottenham et Arsenal sur le pont (à partir de 14h30)

Gueule de bois interdite pour Arsenal et Tottenham, qui ont tous deux l'occasion de monter sur le podium de Premier League ce dimanche. Les Spurs, 5es à 3 longueurs de Manchester City, ouvriront le bal à 14h30 à Watford. Quant aux Gunners, 4es à 2 points, ils recevront Crystal Palace à 17 heures.

2. Rugby - Top 14 : Un alléchant Toulon-Racing en clôture (20h45)

C'est le choc de cette 15e journée, le point d'orgue du "Boxing Day" façon Top 14. Toulon reçoit le Racing 92 ce dimanche (20h45) pour un remake de la dernière finale du championnat de France. Respectivement 4e et 5e, le RCT et le Racing ne sont distants que d'un point au classement. Dans l'autre match de ce dimanche, le Stade Rochelais (3e) sera opposé à Grenoble (13e).

Liam Gill (Toulon) - décembre 2016AFP

3. Saut à skis - 4 Tremplins : Le saut du Nouvel An à Garmisch (à partir de 14h)

La deuxième manche du tournoi des 4 Tremplins aura lieu ce dimanche à Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne. L'Autrichien Stefan Kraft tentera de doubler la mise après sa victoire à Oberstdorf, vendredi. Les frères Prevc, favoris mais passés au travers lors de la première manche, tenteront de rectifier le tir.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Le mercato est ouvert !

Le passage à la nouvelle année a aussi été l'occasion, en France, de l'ouverture du marché des transferts. Jusqu'au 31 janvier à 23h59, les formations de Ligue 1 et Ligue 2 pourront se renforcer. Si l'Angleterre et l'Allemagne démarrent leur mercato ce dimanche aussi, l'Espagne attendra demain et l'Italie et le Portugal mardi. L'occasion de (re)découvrir 8 joueurs qui risquent fort d'animer l'actualité des transferts.