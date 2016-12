Harden, Ben Arfa, Hirscher, scorpion : l’actu sur un plateau du mardi 27 décembre

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Cleveland tombe de haut

Tombeur des Warriors le 25 décembre dernier, Cleveland a chuté de son petit nuage en s’inclinant sèchement à Detroit sans son patron LeBron James (106-90). Portés par un James Harden encore énorme (32 points, 5 rebonds, 12 passes), les Rockets de Houston ont battu les Suns de Phoenix (131-115). À noter enfin, la victoire au buzzer de Brooklyn face aux Hornets (120-118). Avec un joli trois points en prime.

2. Football - Premier League : City reste au contact

Dans un Boxing Day longtemps avare en buts, City a mis un peu de couleur lundi en disposant tardivement de Hull City (0-3). Avant cela, l'invincible leader Chelsea avait étendu son record à douze victoires de suite face à Bournemouth (3-0) alors que MU avait fait le show à Old Trafford face à Sunderland (3-1) avec l'un des buts de l'année sur un coup du scorpion de Mkhitaryan.

3. Voile - Vendée Globe : Les ¾ de course passés pour Le Cléac’h et Thomson

C’est un mano à mano ultra serré qui se joue en tête du Vendée Globe. Les deux skippers leaders, Armel Le Cléac'h et Alex Thomson, ont bouclé lundi les trois quarts de la course mythique avec un écart entre les deux ne cessant de réduire - passé de 819 miles à 300 en trois jours. Et alors que très peu de vent s’annonce sur le chemin des deux hommes, les écarts pourraient encore sensiblement évoluer.

Football - Transferts : Annoncé proche de Fenerbaçhe ces dernières heures par les médias turcs, Hatem Ben Arfa devrait rester au PSG à en croire L'Equipe. Le joueur souhaite rester dans la capitale et s’imposer dans le onze d’Unai Emery.

Football - Transferts : Alors qu'il devait rejoindre Sunderland cet hiver avant de revenir sur sa décision il y a quelques semaines, Yann M'Vila a finalement prolongé au Rubin Kazan jusqu’en 2020.

Basket - ProA : Chalon-sur-Saône, deuxième, n'a pas tremblé au Mans (74-65) dans le choc du haut de classement, tandis que Strasbourg a renoué avec la victoire contre Dijon (68-66), lundi en ouverture de la 15e journée de Pro A.

Voile- Sydney-Hobarts : Le super-maxi Wild Oats XI, huit fois vainqueur de la Sydney-Hobart, a été contraint mardi d'abandonner pendant la 72e édition sur une avarie de quille, tandis que ses adversaires visaient un chrono record grâce à une météo favorable.

Le bateau Wild OaksAFP

Pour sa dernière chronique de l'année, notre consultant Jean-Baptiste Lafond a décidé de dresser le bilan de l'année 2016.

1 - Ski - Super G Santa Caterina : Hirscher face au colosse Jansrud

Leader intouchable de la Coupe du Monde, Marcel Hirscher aura fort à faire ce mardi pour le Super G de Santa Caterina (11h) s’il veut conserver son avance. Référence de la saison sur la discipline, Kjetil Jansrud a bien l'intention de retrouver la gagne tout comme son jeune compatriote Aleksander Aamodt Kilde.

Marcel Hirscher lors du Super-G de Beaver CreekPanoramic

Football - Premier League : Victoire obligatoire pour les Reds

Ce n’est plus, à proprement parler, le Boxing Day. Il n’empêche, ça joue en Angleterre, du côté de Liverpool qui reçoit Stoke City (18h15). Et, match décalé oblige, les Reds de Jürgen Klopp ont une pression d’enfer sur les épaules puisqu’ils ont perdu leur place de dauphin au profit de City et doivent gagner s’ils veulent garder Chelsea dans le viseur. Et, ce mardi encore, Liverpool pourra compter sur son attaque de feu, la meilleure du royaume.

Sadio Mané contre WatfordEurosport

Sportifs de l'année : les dauphins connus ce mardi

Lundi, ce sont les troisièmes de nos classements des meilleurs sportifs et des meilleurs sportifs français de l'année qui ont été dévoilés. En l’occurrence, la fantastique Simone Biles et le géant Tony Yoka. Ce mardi, on monte d’un cran puisque ce sont les dauphins qui vous seront révélés. Et, si vous n’êtes pas d’accord avec la rédaction, il vous suffit de votre en cliquant sur le lien ci-dessus.