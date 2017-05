Juve, Ginobili, Mondial 2019, Nadal : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Pour Monaco, la marche était trop haute

Il n'y a pas eu d'exploit à Turin. L'AS Monaco a été éliminée de la Ligue des champions par une équipe de la Juventus supérieure dans tous les domaines. Après sa victoire à l'aller (0-2), le club italien a également gagné le match retour (2-1) grâce à des réalisations de Mario Mandzukic (33e) et Dani Alves (44e). Kylian Mbappé a lui réduit l'écart en seconde période (69e), devant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire de la compétition à marquer en demi-finale. Insuffisant toutefois pour permettre à Monaco de poursuivre son magnifique parcours européen, débuté en juillet dernier.

Gianluigi Buffon (Juventus Turin)Getty Images

2. Hockey sur glace - Mondial 2017 : Après la Finlande, la France s'offre la Suisse

La France n'en finit plus de surprendre. Après avoir pris le meilleur sur la Finlande (5-1) dimanche, les Bleus ont enchaîné contre la Suisse en s'imposant à l'issue de la séance de tirs au but (4-3). Les deux équipes ont tour à tour mené au score mais les joueurs de Dave Henderson ont su se battre jusqu'au bout pour égaliser à quatre minutes de la fin de la rencontre. Avec ce succès, la sélection tricolore peut encore rêver aux quarts de finale. Prochain rendez-vous jeudi soir (20h15) contre le Canada.

3. Basketball - NBA : San Antonio s'en sort sans Leonard mais avec un grand Ginobili

Les Spurs ont frappé un grand coup en prenant l'avantage dans la série (3-2) après avoir remporté le match 5 sur leur parquet (110-107). Et ce, dans des conditions on ne peut plus défavorables. Déjà privé de Tony Parker, San Antonio a perdu en fin de rencontre son meilleur joueur, Kawhi Leonard, sur blessure. Du haut de ses 39 ans, Manu Ginobili s'est alors élevé pour montrer la voie à ses partenaires et leur donner la victoire. Il d'abord envoyer le match en prolongation grâce à un panier à 34 secondes de la fin, avant de contrer James Harden lors de la dernière possession de la rencontre. Les hommes de Gregg Popovich sont à un succès de la finale de la conférence Est.

Manu Ginobili face à James Harden lors du match 5.Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football - Premier League : Mediapart a révélé que la FIFA mène actuellement une enquête sur le transfert de Paul Pogba à Manchester United. L'agent du joueur, Mino Raiola, est suspecté d'avoir contourné la règlementation anglaise lors des négociations.

Football - Serie A : L'Inter, actuel septième du championnat, a limogé son entraîneur, Stefano Pioli, à trois journées de la fin.

Tennis - WTA Madrid : Océane Dodin a réalisé une belle performance en éliminant la Slovaque Dominika Cibulkova (6-2, 6-4) au deuxième tour.

Tennis - Masters Madrid : Andy Murray s'est qualifié pour les huitièmes en battant facilement Marius Copil (6-4, 6-3). Lucas Pouille a lui été éliminé au premier tour par Pierre-Hugues Herbert (7-6, 6-7, 6-3).

Basketball - Pro A : Limoge a probablement fait une croix sur les playoffs en concédant la défaite sur son parquet contre Villeurbanne (80-91).

Football - Liga : Le Betis Séville s'est séparé de son entraîneur, Victor Sanchez, alors qu'il ne reste plus que deux rencontres avec la fin du championnat.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Star chez lui, le sosie parfait de Leo Messi est iranien 01:00

Le tweet qui donne espoir

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Le Real Madrid n'a plus qu'à conclure (20h45)

Le net succès sur l'Atlético lors de la demi-finale aller à Santiago Bernabeu (3-0) semble avoir mis le Real Madrid à l'abri d'un retour des Colchoneros, même si ces derniers affirment y croire encore. Les partenaires de Cristiano Ronaldo, irrésistible en Ligue des champions, doivent désormais faire le petit pas qui les mènera en finale de la compétition pour la deuxième année consécutive. Ce devrait quoi qu'il arrive être une rencontre émouvante, dans la mesure où il s'agit du dernier rendez-vous européen à Vicente-Calderon avant la destruction du stade.

Toni Kroos a brillé face à l'AtléticoGetty Images

2. Rugby - Mondial 2019 : La France va connaître ses adversaires (10h00)

Le tirage au sort de la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra au Japon du 20 septembre au 2 novembre 2019, aura lieu ce matin à Kyoto. L'occasion pour les Bleus d'en savoir plus sur leur avenir à moyen terme. La France, présente dans le chapeau 2, pourrait avoir pour adversaire la Nouvelle-Zélande (chapeau 1) et l'Argentine (chapeau 3) dans le pire des cas.

3. Tennis - Masters Madrid : Nadal entre en scène (Après-midi)

Dispensé de premier tour, Rafael Nadal défiera Fabio Fognini à l'occasion du deuxième tour. Vainqueur du tournoi à trois reprises depuis que ce dernier se dispute sur terre battue, l'Espagnol est actuellement en grande forme. Il vient de s'adjuger les titres à Monte-Carlo ainsi qu'à Barcelone et vise un nouveau succès d'envergure dans la capitale ibérique. Reste que le cinquième joueur mondial a souffert pendant quelques jours d'une otite et qu'il pourrait donc être légèrement diminué. De quoi stopper sa formidable dynamique ? C'est tout l'enjeu.