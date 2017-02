Juventus, 2024, Mercedes, Tsonga, Monfils, Lyon : L'actu sur un plateau du 23 février 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Turin peut s'y voir

La Juventus a fait un grand pas vers la qualification en allant battre Porto (0-2). Face à un Iker Casillas des grands soirs, Turin a traduit tardivement sa supériorité numérique (exclusion d'Alex Telles à la 27e minute) par ses remplaçants Marko Pjaca (72e) et Dani Alves (74e). Le FC Séville a pris une option à domicile contre Leicester (2-1) grâce à Pablo Sarabia (25e) et Joaquin Correa (62e). Mais le premier but de Jamie Vardy en C1 (73e) pourrait avoir une sacrée importance au retour.

2. Football - Ligue Europa : Saint-Etienne n'a pas sauvé l'honneur

L'ASSE a quitté la scène dès les 16es de finale sans avoir pu glisser un ballon dans les filets de Manchester United (1-0). Six jours après le 3-0 en Angleterre, le Chaudron a vu Henrik Mkhitaryan crucifier les Verts dès la 16e minute.

3. Tennis - ATP Marseille : C'est tout bon pour Gasquet, Simon et Pouille

Richard Gasquet, Gilles Simon et Lucas Pouille se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Open 13. Gasquet a sorti le Russe Mikhail Youzhny (7-5, 6-2), Gilles Simon a gagné le duel français contre Julien Benneteau (6-2, 2-6, 6-3) et Lucas Pouille, 17e mondial, a écarté le Britannique Aljaz Bedene (7-5, 7-5). Le Seul Tricolore tombé, Benoît Paire s'est incliné contre le Russe Daniil Medvedev (5-7, 7-5, 7-6).

4. Jeux Olympiques : Budapest 2024 se désiste

Le gouvernement hongrois a annoncé que Budapest allait retirer sa candidature pour accueillier les Jeux Olympiques de 2024. Désormais, seules Paris et Los Angeles restent en lice pour être la ville hôte.

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Football - Liga : Le Real Madrid a été battu à Valence (2-1) en match en retard de la 16e journée et reste donc le leader un point devant le FC Barcelone, avec encore toutefois un match en moins. Raphaël Varane a été impliqué sur les deux buts concédés par les Merengue avant d'être remplacé sur blessure.

Animalerie : Un procès-verbal à l'encontre de Karim Benzema a été déposé auprès du procureur de la République de Fort-de-France pour capture et perturbation intentionnelle d'un l'iguana delicatissima, spécimen d'iguane protégé sur le territoire de la Martinique et a spécialement sur l'ilet Chancel.

Mondial 2026 : L'Afrique a réclamé officiellement 10 représentants en vue de l'élargissement du tournoi à 48 sélections, soit 5 de plus qu'actuellement.

Basketball - Ligue des champions : Strasbourg a rêvé d'exploit mais s'est finalement imposé contre l'Aris Salonique avec une marge insuffisante (81-70) pour compenser les 19 points encaissés à l'aller. Les Alsaciens ont laissé les Grecs filer en les huitièmes.

Gymnastique - Justice : Les autorités du Michigan ont inculpé le docteur Lawrence Nassar en qualité d'ancien médecin de l'équipe américaine de 22 chefs d'inculpation pour agression sexuelle, y compris sur des filles âgées de moins de 13 ans.

Rugby - 6 Nations : Dur rappel et fin de non-recevoir pour la Géorgie, qui avait avancé l'idée d'un barrage suite aux déculottée de l'Italie (33-7 contre le pays de Galles et 63-10 contre l'Irlande). "C'est une compétition fermée, qui appartient aux six nations concernées", a coupé court John Feehan, le directeur général du Comité du Tournoi.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Formule 1 - La W08 Mercedes, arme toujours fatale ?

Trois doublés Pilotes-Constructeurs au championnat n'ont pas rassasié Mercedes qui présente sa W08 à Silverstone à 12h10, en compagnie de Valtteri Bottas dans le rôle de coéquipier de Lewis Hamilton. Qui trouve que sa "bête" ressemble cette année à un "bateau" avec ses pneus larges. A vous de voir.

2. Tennis - ATP Marseille : Deux matches France - Ukraine

Jo-Wilfried Tsonga rencontre l'Ukrainien Illya Marchenko pour une place en quart de finale, contre son compatriote Gilles Simon. Même challenge pour Gaël Monfils : un succès là encore contre un Ukrainien, Sergiy Stakhovsky, l'opposerait ensuite à Richard Gasquet.

3. Ligue Europa : Lyon va terminer le travail

L'OL n'a pas manqué d'opportunisme à l'aller aux Pays-Bas (1-4) et il faudra y mettre un peu plus la manière ce soir (21h05) contre AZ Alkmaar pour passer tranquillement en 8es de finale. En revanche, Tottenham n'aura pas le choix face à La Gantoise suite à sa défaite en Belgique (1-0).