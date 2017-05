Kyrie Irving, Jérôme Fernandez, Manchester United, Teddy Riner : L'actu sur un plateau du 24 mai

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Les Cavaliers reprennent la route de la finale grâce à Irving

Cleveland n'est plus qu'à un match de la finale tant attendue face à Golden State. Après la défaite surprise concédée lors du match 3, les Cavaliers ont repris leur marche en avant face à Boston en remportant la quatrième rencontre de la finale de la conférence Est (112-99). Les partenaires de Kyrie Ivring et LeBron James, auteurs de 42 et 34 points, mènent désormais trois victoires à une. Ils auront l'occasion de mettre un point final à la série dans la nuit de jeudi à vendredi, sur le parquet des Celtics.

2. Handball - Division 1 : Fernandez annonce la fin de sa carrière de joueur

Clap de fin pour Jérôme Fernandez. C'était une décision attendue, mais encore fallait-il l'officialiser. Le joueur, âgé de 40 ans, a annoncé qu'il mettra un terme à sa carrière de joueur à la fin de la saison, le 8 juin prochain, à Dunkerque. Il cumulait depuis deux ans un rôle sur le parquet et la casquette d'entraîneur à Aix-en-Provence. "A partir de juillet, je serai entraîneur de ce magnifique projet à 200%, que ce soit avec l'équipe pro, avec les jeunes, les bénévoles, les dirigeants", a expliqué celui qui a connu 390 sélections avec les Bleus entre 1997 et 2015.

3. Football - Liga : Le Real Madrid recrute le prodige brésilien Vinicius

Cela faisait plusieurs semaines maintenant que le petit prodige brésilien Vinicius Junior, 16 ans, était annoncé partant de Flamengo. Le Real Madrid revenait avec insistance comme sa probable future destination. Le transfert est désormais officiel, pour un montant estimé à 40 millions d'euros. Les Merengue ont annoncé "avoir trouvé un accord" avec le club auriverde. Pour autant, le joueur ne devrait rallier la capitale espagnole qu'en juillet 2019 et évoluer jusque-là avec l'institution qui l'a formé.

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : Après quatre saisons au club, Ernesto Valverde a quitté son poste d'entraîneur de l'Athletic Bilbao. La presse ibérique annonce avec insistance sa signature imminente au Barça.

Basket - Pro A : Le Paris-Levallois a remonté un retard de 18 points pour s'imposer à Nanterre (85-88) dans le cadre des quarts de finale aller des playoffs.

Football - Ligue2/National : Orléans s'est imposé sur la pelouse du Paris FC (0-1) dans le cadre du match aller du barrage. Le club de L2 a pris une option sur son maintien.

Tennis - WTA Toronto : Maria Sharapova a été invitée par le tournoi canadien, qui se déroulera du 5 au 13 août prochain.

Football - FA Cup : Laurent Koscielny manquera la finale samedi contre Chelsea. La Fédération anglaise a confirmé en appel la suspension de trois matches infligée au joueur français après son tacle dangereux sur Enner Valencia (Everton) en Premier League.

Rugby - Le capitaine des All Blacks Kieran Read a prolongé jusqu'en 2019, soit jusqu'à la prochaine Coupe du monde au Japon, le contrat le liant à la Fédération néo-zélandaise.

Football - Premier League : A 62 ans, Sam Allardyce a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière de manager et qu'il quittait ainsi Crystal Palace, club qu'il a sauvé de la relégation cette saison.

Athlétisme - Championnats du monde 2017 : Usé physiquement après sa tentative de courir le marathon en moins de deux heures en avril, Eliud Kipchoge a décidé de renoncer à s'aligner à Londres.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Ligue Europa : Dans une atmosphère pesante, plus que jamais, Manchester United vise le titre (20h45)

Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Surtout quand la prochaine saison du club est en jeu. Manchester United aborde le match face à l'Ajax avec une pression monumentale sur les épaules. Il y a évidemment ce titre à aller chercher. La première C3 de l'histoire des Red Devils, qui ont remporté trois C1 et une C2 par le passé. Mais il y a aussi cette fameuse place directement qualificative pour la Ligue des champions à obtenir. Sans quoi, José Mourinho et les siens disputeront de nouveau la Ligue Europa à la rentrée.

En face se dresse toutefois l'institution néerlandaise, qui dispose d'une équipe très talentueuse mais aussi très jeune, et qui vient d'éliminer Lyon. Un obstacle dont il paraît difficile de jauger le niveau réel. Au-delà du football, la rencontre se déroulera dans une atmosphère particulière. Après l'attentat qui a endeuillé la ville de Manchester, un hommage sera évidemment rendu aux victimes.

2. Cyclisme - Tour d'Italie : Dumoulin peut-il tenir ? (A partir de 14h00)

Malade, Tom Dumoulin a perdu mardi beaucoup de temps par rapport à ses principaux rivaux. Mais il a malgré tout su conserver son maillot rose pour 31 secondes aux dépens de Nairo Quintana. A cinq jours de l'arrivée, le Néerlandais a mis en danger sa place de leader. Reste à savoir maintenant s'il pourra la conserver. Premiers éléments de réponse ce mercredi avec la 17e étape entre Tirano et Canazei, avant l'arrivée au sommet de jeudi.

3. Judo - Live Facebook avec Teddy Riner (17h30)

Teddy Riner répondra à toutes vos questions en direct de Paris. Sa carrière, les prochaines échéances, les JO, tous les sujets pourront être mis sur la table.