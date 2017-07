L'Argentine, nouvelle destination des amateurs de sports à sensations

L'Argentine, c'est la patrie de Messi et de Maradona qui vibre pour le football, le rugby ou encore le polo. C'est aussi la destination à la mode pour les amateurs de sports extrêmes. Cinq fois plus grand que la France, ce pays d'Amérique du Sud s'étale sur 3700 kilomètres de long et 1400 kilomètres de large. L'Argentine se découpe en cinq grandes zones géographiques aux climats et reliefs spécifiques. L’exceptionnelle diversité des paysages offre un terrain de jeu majestueux aux sportifs en quête de frissons. Voici notre best-of des activités à pratiquer dans des lieux à couper le souffle.

Descente en rappel aux fabuleuses 275 cascades d’Iguazu

Les fabuleuses chutes d'eau d'Iguazu constituent un passage obligé pour les amateurs d'activités à sensations fortes. Situées à l'extrême Nord-Est du pays, à la frontière avec le Brésil, elles sont classées au patrimoine mondial de l'Unesco et ont servi de décor au film « Mission ». La beauté majestueuse de ses 275 cascades, dont la plus élevée mesure 82 mètres, en fait un cadre idéal pour la pratique de sports extrêmes : descentes en rappel au milieu des cascades, virées en rafting sur le Rio Iguazu jusqu'au légendaire canyon de la Gorge du Diable… Ce lieu extraordinaire en met plein les yeux et le coeur.

Ski de rando et moto-neige à Ushuaia

Les moins frileux s'envoleront vers la pointe Sud du pays et le mythique village d'Ushuaia. Paradis des skieurs, ses stations y sont ouvertes toute l'année grâce à un climat sub-polaire. Ushuaia abrite notamment la station la plus australe du monde ; Cerro Castor n'est située qu'à 195 mètres d'altitude mais les montagnes avoisinantes atteignent rapidement plus de 1000 mètres et offre 30 kilomètres de pistes à dévaler sur un fort dénivelé. Les équipes de France de ski alpin s'y rendent d'ailleurs régulièrement dans le cadre de leur stage d'été. Les amateurs de vitesse pourront s’adonner au guidon d’une moto-neige pendant l’hiver austral. Dans la poudreuse réputée de la Terre de feu, les montées d'adrénaline sont garanties.

Randonnée et escalade sur les glaciers de Patagonie

Toujours en Patagonie du sud, ceux qui préfèrent l'aventure chausseront leurs crampons pour se lancer à l'assaut du glacier Martial ou du Perito Moreno pour une randonnée glaciaire inoubliable entre les crevasses, les cascades et les rivières qui s'étendent sur 250 kilomètres carrés. Les amoureux d'escalade trouveront leur bonheur sur les parois gelées aux reflets bleutés. Ces sites spectaculaires sont aussi visibles depuis les lacs dans lesquels ils s'étendent et offriront aux kayakistes un point de vue exceptionnel sur ces falaises glacées hautes de 60 mètres. Attention toutefois à ne pas trop s'approcher des énormes blocs de glace qui s'en décrochent.

Rafting dans les rapides du Rio Mendoza



Les plus téméraires miseront sans conteste sur le nord-ouest du pays. Une région difficile d'accès en raison de son éloignement et encore méconnue de la plupart des touristes où la nature s'exprime pleinement. Les amoureux de descente en eaux vives choisiront le Rio Mendoza et ses 273 kilomètres de long pour ses rapides qui se déchaînent au coeur d'un site somptueux.

Escalade sur une falaise de 250 mètres

Les grimpeurs, eux, se feront une joie de s'attaquer aux aiguilles de granit rose de Los Arenales. Situées à 3150 mètres d'altitude, ces falaises verticales dont la plus haute mesure 250 mètres offrent plus de mille voies d'ascension et tous les profils possibles.

Alpinisme vers les 6962 mètres de l'Aconcagua

Les alpinistes iront un peu plus à l'Ouest, vers la frontière chilienne, là où la Cordillère des Andes atteint son point culminant avec l'Aconcagua et ses 6962 mètres. L'ascension de cette "muraille de pierres" se pratique généralement entre décembre et février et se révèle évidemment très exigeante sur le plan physique mais relativement accessible au niveau technique.

Trek et VTT autour du plus haut sommet américain, l’Aconcagua

Plus haut sommet du continent américain, l'Aconcagua ne fera pas uniquement le bonheur des alpinistes. Les différents treks proposés dans ses environs en mettront plein les yeux des amoureux de la randonnée en montagne. Ils devront prendre leur précaution dans cette région semi-désertique, royaume des lamas, où les vents soufflent souvent à 250 km/h. Les VTTistes trouveront également un terrain de jeu parfait sur ses pentes poussiéreuses.

Parapente et deltaplane au-dessus des Andes

D'autres préfèreront prendre la voie des airs pour tutoyer les condors en deltaplane ou en parapente et admirer les grands espaces de la région. Les plus casse-cou ajouteront même leurs skis avant de s'élancer de la face Sud pour descendre 2700 mètres en moins de cinq minutes.

Surf des sables à la frontière de la Bolivie

Encore plus au Nord, du côté de la frontière avec la Bolivie, la localité d'Abra Pampa permettra aux fous de glisse de découvrir le sandboard ou surf des sables sur les flancs du Huancar. Finalement, peu importe la région ou la discipline pratiquée, tous sont certains de vivre en Argentine des émotions inoubliables au milieu de paysages indomptés.