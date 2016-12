L1, PSG, Batum, 55 : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball, NBA : Gobert, Batum et Fournier se montrent, Cousins monstreux

Avec 11 points et 16 rebonds, Rudy Gobert a été l'un des seuls joueurs d'Utah à surnager sur le parquet des Warriors (104-74). Boris Diaw n'a ainsi pas pesé (2 pts, 3 rbds). Avec 26 points, 5 rebonds et 4 passes, Evan Fournier a aussi brillé. Et il a en plus vu Orlando s'imposer à Miami après deux prolongations (130-136). De son côté, Nicolas Batum, déjà énorme (23 pts, 5 rbds, 10 pds), a été précieux en fin de rencontre avec Charlotte contre les Lakers (117-113). Tony Parker (8 pts, 2 rbds) a lui contribué au succès de San Antonio à Houston (100-102), où James Harden s'est activé en vain (31 pts, 10 rbds, 7 pds). Pour les perfs de la nuit, il y a également de quoi faire.

LeBron James (34 pts, 12 rbds, 7 pds) s'est ainsi multiplié lors de la victoire de Cleveland à Milwaukee (108-114) tout comme un Carmelo Anthony (35 pts) bien aidé par Joakim Noah (11 pts, 11 rbds) au cours du succès de New York contre Indiana (118-111). Anthony Davis (31 pts, 16 rbds) n'a pas été en reste pour guider la Nouvelle Orléans contre Philadelphie (93-108) dans un match où Alexis Ajinça a pris 7 rebonds en 11 minutes. Mais si Isaiah Thomas a aussi sorti le grand jeu avec ses 44 points et 6 passes pour permettre à Boston de battre Memphis (109-112), c'est DeMarcus Cousins qui a frappé le plus fort. Avec 55 points et 13 rebonds, l'intérieur a montré la voie à Sacramento contre Portland (126-121).

2. Football, Coupe du roi : Malaga sorti, l'Atlético tranquille

Malaga est déjà à la porte en Copa del Rey. Battus par Cordoue (D2) en 16es de finale aller (0-2), les hommes de Juande Ramos se sont encore inclinés (4-3) au retour. De son côté, l'Atlético Madrid a tranquillement confirmé (4-1) face à Guijuelo (D3).

3. Voile, Vendée Globe : Le Cléac'h garde son avance

Armel Le Cléac'h (Banque Populaire VIII) a maintenu son avance en tête du Vendée Globe sur son dauphin Alex Thomson (Hugo Boss). Le Breton compte 508 miles d'avance. Jérémie Beyou (Maître CoQ) est lui toujours troisième alors que Paul Meilhat (SMA), victime d'une avarie sur son vérin de quille, a rebroussé chemin. Thomas Ruyant (Le Souffle du Nord), est lui arrivé en Nouvelle-Zélande après une collision.

On a aussi retenu pour vous

Tennis : Petra Kvitova va devoir observer au moins trois mois d'arrêt pour soigner sa main gauche blessée par un cambrioleur armé d'un couteau.

Football L1 : Frédéric Sammaritano (Dijon), touché à une épaule, sera absent au minimum trois semaines.

Bundesliga : Francfort est provisoirement monté sur le podium grâce à une victoire contre Mayence (3-0). Francfort a aussi profité d'un nouveau faux-pas de Dortmund, tenu en échec à domicile par Augsbourg (1-1).

La vidéo de rattrapage

Lors de l'entretien exclusif qu'il nous a accordé chez lui à Séville, le défenseur central des Bleus Adil Rami est revenu sur le début de sa carrière, lorsqu'il n'était que mécanicien à Fréjus, bien loin des terrains de la Ligue 1.

Vidéo - Légende du jardinier et tonneaux en voiture : le sacré destin de Rami 01:41

Le tweet "beau gosse" de la nuit

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football, L1 : Paris sous pression

Le PSG d'Unai Emery joue gros face à Lorient ce mercredi (20h50) lors de la 19e journée. Une défaite du Paris SG face à lanterne rouge placerait son entraîneur sur un siège éjectable. Rudi Garcia espère lui voir son OM confirmer à Bastia. Il faudra aussi avoir un œil sur Monaco-Caen, Lyon-Angers ou encore Bordeaux-Nice.

Vidéo - Le couple Gomis-Thauvin, "Super Mario", Petit Vélo : voici les 5 choses à savoir sur la 19e journée 00:56

2. Football, Bundesliga : Le choc Bayern-Leipzig à l'affiche

C'est le choc que tout le monde attend en Allemagne. Le Bayern Munich, premier avec 36 points, accueille le RB Leipzig, 36 points également devancé uniquement à la différence de buts. Ce duel déterminera qui passera la trêve en tête, jusqu'à la reprise le 20 janvier.

Vidéo - Ancelotti sur Leipzig : "L'argent n'est pas le plus important" 00:31

3. Football, Coupe du Roi : Le Barça doit corriger le tir

A 22h00, le FC Barcelone, double tenant de la Coupe du Roi, affronte Hercules, modeste équipe de 3e division. A Alicante lors du match aller, le Barça a concédé le nul (1-1). L'Espanyol Barcelone devra aussi s'activer contre Alcorcon (D2), après avoir été tenu en échec à l'aller (1-1).