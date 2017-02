Leicester, Curry, Hamilton, Noah, Coupe de France : l'actu sur un plateau du 28 février 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Premier League : Sans Ranieri, Leicester se réveille

Pour leur premier match depuis l'éviction de leur coach Claudio Ranieri, les Foxes de Leicester ont redressé la tête et sont sortis de la zone rouge en dominant logiquement Liverpool (3-1) lundi soir à domicile en clôture de la 26e journée. Grâce notamment à un doublé de Jamie Vardy, qui n'avait plus marqué en championnat depuis le 10 décembre, les champions d'Angleterre en titre ont ainsi rendu un très bel hommage au technicien qui les avait menés au titre l'an dernier. Le public de Leicester en a fait de même tout au long de la soirée.

2. Foot - L2 : A Brest la bonne affaire

Grâce notamment à un grand match de son gardien de but Joan Hartock, Brest a sauvé le nul lundi soir en clôture de la 27e journée de L2 sur le terrain de Reims (1-1). Les Brestois renforcent donc leur première place avec six points d'avance sur un trio composé de Lens, Strasbourg et... Reims.

3. Basket - NBA : Les leaders assurent, pas Curry

Avec un LeBron James encore diminué mais bel et bien présent sur le parquet de la Quickens Loans Arena, les Cleveland Cavaliers ont remis la marche avant 48 heures après leur défaite à domicile face à Chicago. Les Cavs ont dominé les Milwaukee Bucks (102-95) pour consolider leur première place dans la Conférence Est devant Boston, surpris sur son terrain par Atlanta (98-114). Le leader de la Conférence Ouest, Golden State, lui, s'est joué des Sixers à Philadelphie (108-119) malgré un horrible 0 sur 11 de Steph Curry à 3 points.

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Tennis : Pour sa rentrée un mois après son triomphe de Melbourne, Roger Federer a tranquillement battu le Français Benoît Paire au premier tour à Dubaï (6-1, 6-3). Gaël Monfils s'est également qualifié. A Acapulco, qualification d'Adrian Mannarino mais élimination de Stéphane Robert, sorti par Goffin. Chez les femmes, toujours à Acapulco, ça passe pour Parmentier et Mladenovic, pas pour Paquet.

F1 : Grâce à Lewis Hamilton (1'21"765), c'est Mercedes qui a signé lundi à Barcelone, sur le tracé de Montmelo, le meilleur temps de la première journée d'essais de l'année avec les nouvelles monoplaces version 2017. Le pilote britannique a devancé la Ferrari de Sebastian Vettel et la Williams de Felipe Massa.

Lewis Hamilton (Mercedes) - Tests Montmelo 1 - 27 février 2017Daimler AG

Basket : En Pro A, nouvelle défaite lundi soir (20e journée) à domicile de la lanterne rouge, Nancy, punie (59-78) par le Paris-Levallois de Louis Labeyrie (17pts, 17rbds). Les Parisiens sont cinquièmes.

Basket : En NBA, les infirmeries se remplissent. A New York, le pivot français Joakim Noah a été opéré du genou gauche et sera absent trois à quatre semaines. Chez les Sixers, Joel Embiid pourrait subir le même sort, lui qui souffre aussi du genou gauche. Enfin, du côté des Toronto Raptors, le meneur de jeu Kyle Lowry, touché à un poignet, va rater plusieurs semaines de compétition. Il espère revenir pour les play-offs.

La vidéo de rattrapage

Déçu et énervé par la défaite du XV de France samedi face à l'Irlande, notre chroniqueur Jean-Baptiste Lafond a remis en cause les critères de sélection et de formation des jeunes rugbymen tricolores.

Vidéo - Lafond : "En France, on a des problèmes de conquête, de touche, de mêlée, de dextérité..." 03:46

Le tweet le plus à côté de ses pompes

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Foot : Débuts des 8es de finale la Coupe de France. Avant le déplacement du PSG à Niort ou encore le choc OM-Monaco mercredi, début des huitièmes de finale de la Coupe de France mardi. Dès 18h, Angers (L1) voyage en Corse pour affronter le CA Bastia (National) et Auxerre (L2) se rend à Fréjus-St-Raphaël (CFA). Dans la soirée (21h), duel de L1 entre Bordeaux et Lorient.

2. Tennis : Au tour de Wawrinka, Murray, Nadal et Djokovic de faire leur rentrée. Après Federer lundi à Dubaï, les trois premiers mondiaux ainsi que Rafael Nadal (6e) effectuent mardi leur rentrée un mois après le premier Grand Chelem de l'année. Dans le Golfe Persique, Wawrinka (n°3) va affronter Dzumhur puis Andy Murray (n°1 mondial) tentera de se relancer face à Jaziri. Sur les courts mexicains, Djokovic (n°2) sera opposé à Klizan juste avant Nadal-M.Zverev.