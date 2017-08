Verts, Vuelta, crunch, Neymar : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Les Verts carburent, les Aiglons et les Canaris se rassurent

Pour la première fois depuis plus de quarante ans (1973-74), Saint-Etienne a enchaîné une troisième victoire de rang en ouverture du championnat. Les Verts, vainqueurs d'Amiens à Geoffroy-Guichard (3-0), ont rejoint Monaco en tête du classement. Dans le même temps, Nice a retrouvé le goût du succès en s'imposant face à Guingamp (2-0). Wesley Sneijder a joué 85 minutes, Mario Balotelli a lui disputé la dernière demi-heure. Nantes, bien que réduit à dix à Troyes, a également offert un premier succès à Claudio Ranieri (0-1).

Dans les autres rencontres de la soirée, Rennes a perdu deux points en se faisant reprendre par Dijon (2-2) et Montpellier a arraché un point contre Strasbourg (1-1).

2. Cyclisme - Tour d'Espagne : BMC gagne, Froome se place

Rohan Dennis est le premier leader de la Vuelta. Le coureur australien a endossé le maillot rouge après le succès de la BMC lors du contre-la-montre par équipes inaugural dans les rues de Nîmes. Auteur d'un temps canon sur les 13,7km du chrono (15'58''), la formation américaine a tenu son rang de favorite. Elle a devancé les équipes Quick-Step et Sunweb de six petites secondes sur la ligne. Avec la Sky, 4e à neuf secondes, Chris Froome a profité de cette première étape pour prendre du temps à ses rivaux au classement général. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) pointe à 22 secondes du Britannique, Alberto Contador (Trek-Segafredo) à 26 et Romain Bardet à 37, déjà.

Vidéo - Au plaisir de Contador, au bonheur de Dennis : Les moments-clés de la 1re étape 01:40

3. Tennis - Cincinnati : Kyrgios rejoint Dimitrov en finale, Halep et Muguruza intraitables

Nick Kyrgios s'est imposé dans la nuit face à David Ferrer, dans la deuxième demie du tournoi Cincinnati. Il a fallu deux tie-breaks à l'Australien (7-6 (3), 7-6 (4)) pour venir à bout du vétéran espagnol et s'offrir une première finale en Masters 1000. Un peu plus tôt, Grigor Dimitrov avait lui aussi validé son billet pour une grande première en battant John Isner au terme de deux jeux décisifs (7-6 (4), 7-6 (10)).

Dans le tableau féminin, la finale opposera Garbine Muguruza, tombeuse de Karolina Pliskova (6-3, 6-2), à Simona Halep, qui a écrasé Sloane Stephens (6-2, 6-1). La Roumaine pourrait s'emparer de la 1re place mondiale si elle remporte le titre dimanche soir.

On a aussi retenu pour vous

- Foot - Liga : Griezmann voit rouge, l'Atlético sauve les meubles. Menés au score à Gérone après un doublé de Cristhian Stuani, réduits à dix après l'expulsion d'Antoine Griezmann, les Colchoneros ont réussi à obtenir in extremis un nul sur la pelouse du promu (2-2).

- Basket - Euro : Les Bleus montent en puissance. Deuxième (large) victoire en deux jours pour l'équipe de France qui a écrasé le Monténégro (100-70) en match de préparation pour le championnat d'Europe. Nando de Colo a encore brillé (20 points, 5 passes).

- Foot - Premier League : Jesé, première très remarquée. L'ex-attaquant parisien a inscrit le but de la victoire de Stoke face à Arsenal (1-0) pour sa première dans le championnat d'Angleterre.

- F1 : Alonso se voit rester, mais il ne sait pas encore où. "La F1 est toujours ma priorité, c'est ma vie, j'espère toujours gagner le titre mondial", a déclaré l'Espagnol à CNN. En quittant McLaren ? Le double champion du monde (2005, 2006) n'a pas encore pris de décision pour la saison prochaine.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Grosse chute chez Lotto-Jumbo, impressionnant soleil de Tolhoek 00:44

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour d'Espagne : Une première opportunité pour les sprinteurs sur les routes françaises (à partir de 12h45)

La 2e étape, qui mène le peloton à Gruissan, sera l'une des rares arrivées a priori réservée aux sprinteurs sur cette Vuelta. Elle se déroulera intégralement en France. Les coureurs devront se méfier du vent et des bordures le long de la côte méditerranéenne.

Vidéo - Le profil de la 2e étape : Une journée pour les sprinters... et pour les bordures ? 00:31

2. Foot - Premier League : Derby royal entre Tottenham et Chelsea (17h)

Le "crunch" du jour en Angleterre. Le vice-champion en titre accueille le champion en titre. Tottenham reçoit Chelsea sur la pelouse de White Hart Lane pour un derby londonien qui vaudra sans aucun doute le détour.

3. Foot - Ligue 1 : Lille après le déjeuner, l'OM pour le goûter, le PSG pour le dîner (15h, 17h et 21h)

Lille accueille Caen pour lancer les matches du dimanche (15h). L'OM enchaînera au Vélodrome contre Angers (17h). Enfin, cette 3e journée se terminera au Parc avec la première de Neymar devant le public parisien (21h).

4. Foot - Liga : Le Real et le Barça lancent leur championnat (20h15 et 22h15)

Le Barça va tenter de se remettre la tête à l'endroit. Les Blaugrana reçoivent le Betis Séville au Camp Nou pour leur premier match de championnat (20h15). Dans la foulée, le Real débutera de son côté sur la pelouse de La Corogne (22h15).

5. Tennis - Cincinnati : Dimitrov et Kyrgios pour une première, Halep pour le trône (20h et 22h)

Pas de membre du "Big Four" en finale, mais deux des symboles de la relève sur le circuit masculin. Grigor Dimitrov et Nick Kyrgios viseront tous les deux un premier titre en Masters 1000 à partir de 22h (heure française). Juste avant, Simona Halep tentera de s'emparer (enfin) de la 1re place mondiale. Il lui faudra pour ça battre une Garbine Muguruza en grande forme (20h).