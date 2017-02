Lyon, Ranieri out, Monfils-Gasquet, Tsonga-Simon, ski : L'actu sur un plateau du 24 février 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Lyon, sept extra

Le club septuple champion de France a spectaculairement rejoint les 8es de finale en étrillant les Néerlandais de l'AZ Alkmaar (7-1) au Parc OL, avec notamment un triplé inédit de Nabil Fekir au niveau continental. Lyon connaitra son adversaire du tour suivant lors du tirage au sort, à 13h00.

La surprise de la soirée ? Elle est venue de Wembley où Tottenham a été éliminé par La Gantoise après un nul (2-2) qui n'a donc rien changé à la défaite (1-0) en Belgique.

2. Football : Ranieri débarqué par Leicester

Les histoires d'amour finissent mal, en général… Et Claudio Ranieri ne méritait certainement pas une telle sortie. Le coach italien s'est fait limoger par Leicester après la défaite de trop - et qui pourtant ne compromettait pas la suite - mercredi en C1 à Séville (2-1). Les Foxes déjouent depuis le début de saison et joueront surtout le maintien jusqu'au bout (ils sont 17es), mais l'issue est quand même cruel moins d'un an après un titre qui avait surpris et cassé beaucoup de codes.

3. Tennis - ATP Marseille : Les Bleus sont là !

Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils ont facilement assuré leurs places en quarts de finale à l'Open 13. Quatre jours après son titre à Rotterdam, le Manceau a fait parler son rang de 11e mondial contre Illya Marchenko (6-3, 6-3) et le Parisien n'a pas eu plus de soucis face à un autre Ukrainien, Sergiy Stakhovsky (6-1, 6-4). L'intérêt supplémentaire de ces victoires est qu'ils rencontreront des Français pour une place en demie.

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Football - Racisme : La commission de discipline de la Ligue a infligé à Bastia, avant-dernier de Ligue 1, un point de retrait avec sursis et la fermeture de la tribune Est de son stade pendant trois matches suite aux cris racistes lancés contre le Niçois Mario Balotelli.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski alpin - Sessions de rattrapage

La page des Mondiaux tournée, la Coupe du monde en profite pour programmer des épreuves annulées. Chez les hommes, Kvitfjell reprend à 11h15 la descente emportée par les aléas de la météo en début de saison à Lake Louise, et chez les femmes Cran Montana supplée le combiné d'Altenmarkt avec un Super G à 10h30 et un slalom à 14h30.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

2. Formule 1 : Ferrari rouge et McLaren orange

Poursuite de la présentation de la collection printemps-été-automne avec la Ferrari SF70-H dès 9h45 à Firoano et la McLaren MCL32. Cette dernière vaudra le détour déjà pour sa livrée qui réintègre son orange originel.

3. Tennis - ATP Marseille : Les Bleus en force

Deux Français ont leurs places réservées dans le dernier carré phocéen puisque Jo-Wilfried Tsonga affronte Gilles Simon en quart après Kyrgios - Gombos (14h00) et que Gaël Monfils défie Richard Gasquet après le match de Lucas Pouille contre le Russe Daniil Medvedev (19h00).

4. Football - Ligue 1 : Nice veut rester dans la course

Après Nantes - Dijon (19h00) en ouverture de la 27e journée, Nice joue contre Montpellier (20h45) pour revenir provisoirement à la hauteur du leader Monaco et soutenir aussi la cadence du PSG, qui le devance à la deuxième place à la différence de but.