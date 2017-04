Manchester, TP, Kiki, OL : L’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : Ce City – United ne restera pas dans les mémoires

On attendait une explosion de jeu entre deux équipes qui connaissent cette saison leur lot de frustration en championnat. Mais ce derby entre les deux clubs de Manchester fut particulièrement loin des attentes, se concluant sur un petit 0-0. City a dominé, United a subi mais tenu. On retiendra le 24e match sans défaite des Red Devils. Mais les deux équipes patinent, les Citizens restent 4e, United 5e.

2. Basketball - NBA : Les Spurs et les Raptors au 2e tour

Vous croyiez que Tony Parker était fini ? Raté ! Le meneur des San Antonio Spurs a inscrit 27 points, à 11/14 au tir s’il vous plaît, et avec deux énormes shoots dans les deux dernières minutes du match. Derrière son meneur et le nouveau gros match de Kawhi Leonard, les Texans ont battu Memphis (96-103) pour se qualifier pour le tour suivant et affronter les Houston Rockets de James Harden. Même scénario pour les Raptors de Toronto, difficiles vainqueurs à Milwaukee (89-92) et vainqueurs 4-2 de leur série. Les Canadiens rencontreront le champion en titre Cleveland au deuxième tour.

3. Tennis – WTA Stuttgart : Mladenovic s’offre la numéro deux mondiale

On n’arrête plus Kristina Mladenovic ! La numéro un française confirme sa grande forme avec une des plus grandes performances de sa carrière, une victoire face à Angelique Kerber, numéro deux mondiale. Certes, ce n’est peut-être qu’un huitième de finale mais la numéro deux mondiale avait remporté les deux dernières éditions du tournoi. "Kiki" affrontera Carla Suarez en quart de finale.

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Tennis – ATP Barcelone : Andy Murray s'est qualifié pour les quarts de finale en dominant l'Espagnol Feliciano Lopez en deux sets (6-4, 6-4). Rafael Nadal a lui facilement battu le Sud-Africain Kevin Anderson (6-3, 6-4) au 3e tour. Il affrontera le Sud-Coréen Hyeon Chung en quart de finale. Benoît Paire a pour sa part pris la porte à Barcelone. Le Français est tombé au bout d'une longue bataille contre l'Argentin Horacio Zeballos et s'est incliné au tie-break du 3e set (6-4, 3-6, 7-6 (3)).

Rugby – Pro D2 : Une 14e victoire de rang (19-9) contre l'Usap a permis aux Oyomen de croire un peu plus au titre de Pro D2 et à l'accession directe dans un Mathon détrempé pour démarrer la 29e journée.

Football – Liga : FC Séville, quatrième au classement, est revenu à la hauteur de l'Atlético Madrid grâce à sa victoire sur le Celta Vigo (2-1), lors de la 34e journée. Wissam Ben Yedder (79e) a inscrit le but de la victoire sévillane sur une action initiée par Samir Nasri. Les Colchoneros conservent la troisième place grâce à une meilleure différence de buts particulière.

Cyclisme – Tour de Romandie : Warren Barguil (Sunweb) a abandonné jeudi dans la 2e étape du Tour de Romandie, à la suite d'une chute survenue à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Le Français souffre d'un trait de fracture à la hanche et ne devrait pas reprendre la compétition avant trois semaines, a annoncé son équipe.

Tennis – ATP Budapest : Lucas Pouille, tête de série N.1, a dû batailler trois sets et sauver deux balles de match pour venir à bout du Tchèque Jiri Vesely (6-3, 4-6, 7-6) au 2e tour. Le Français affrontera le Slovaque Martin Klizan en quarts de finale.

Football – Ligue 1 : Le PSG a été sanctionné de deux matches à huis clos partiel avec sursis et d'une amende ferme de 100 000 euros à la suite des dégradations commises par ses supporters au Parc OL début avril en finale de Coupe de la Ligue.

Football américain - NFL : Myles Garrett a été, comme attendu, choisi en premier choix de la draft cette nuit par les Cleveland Browns. Le defensive end sort de la fac de Texas A&M et va aider la défense de la pire franchise de la dernière saison. Mitchell Trubisky (quarterback, Chicago Bears) et Solomon Thomas (defensive end, San Francisco 49ers) complètent le podium de cette cuvée 2017.

Le PSG proposerait un salaire annuel de 10 millions d’euros pour convaincre Pierre-Emerick Aubameyang de signer l’été prochain. Voici le Mercato Buzz.

Ce que vous ne devriez pas manquer aujourd'hui

1. Football – Ligue 1 : Le jour d'après pour Angers, Lyon en pensant à l'Europe (20h45)

Ce SCO – OL va valoir plus cher qu'il n'y paraît. Lyon doit retrouver la victoire en Ligue 1 pour ne pas laisser Bordeaux s'envoler à la 4e place et sentir le souffle marseillais se rapprocher trop vite derrière. Le tout en ne laissant pas trop d'énergie à cinq jours de son déplacement à Amsterdam en demi-finale de la Ligue Europa. Trois jours après sa qualification en finale de la Coupe de France, Angers voudra pour sa part assurer un peu plus son maintien, et faire plaisir à son public.

2. Tennis : On entre dans les choses sérieuses à Barcelone, Stuttgart et Budapest (à partir de 12h30)

Place aux quarts de finale pour les tournois de la semaine. A Barcelone, Murray et Nadal sont sur le pont face à Ramos et l'inattendu Chung. En Hongrie, Lucas Pouille tentera d'accrocher le dernier carré face à Klizan. Enfin, chez les dames, Kiki Mladenovic voudra confirmer sa superbe semaine face à l'Espagnole Carla Suarez, 25e joueuse mondiale. La revenante Maria Sharapova fera face à l'Estonienne Anett Kontaveit.

3. Formule 1 – Grand Prix de Russie : Faites vrombir les moteurs (10h00 et 14h00)

La Formule 1 reprend ses droits avec le Grand Prix de Russie à Sotchi. La suite du duel Hamilton – Vettel promet et à suivre dès 10 heures avec la première séance d'essais libres du week-end.