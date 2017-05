Mbappé, 5995, Roland-Garros, Stade Rochelais-RCT : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Les Cavs en finale, LeBron détrône Jordan

LeBron James est décidément monstrueux. La star de Cleveland a signé 35 points pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire des playoffs avec 5995 points et détrôner ainsi la légende Michael Jordan (5987 points). Il a guidé son équipe vers une troisième finale NBA consécutive contre les Warriors grâce à une large victoire à Boston (102-135) qui a permis aux Cavaliers de remporter leur série face aux Celtics (4-1). Pour James, comme pour son coéquipier James Jones, il s'agira de la septième d'affilée. Oui, il est monstrueux.

2. Football - Barrage L1/L2 : Nivet fait rêver Troyes

Benjamin Nivet est décidément inoxydable. A 40 ans, le meneur de jeu troyen a marqué d'une frappe dont il a le secret dans le temps additionnel pour offrir la victoire à Troyes face à Lorient (2-1) en barrage aller pour l'accession en Ligue 1. Grâce à son emblématique capitaine, l'ESTAC a pris l'avantage avant le match retour dimanche au Moustoir.

3. Tennis - ATP Lyon : Tsonga visera une première finale sur terre

Jo-Wilfried Tsonga a facilement validé son billet pour le dernier carré à Lyon. Le Français a largement dominé Karen Khachanov (6-0, 6-4) et affrontera ce vendredi le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 71e mondial, pour une place en finale. Ce serait la toute première en carrière sur terre battue pour le Tricolore.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - WTA Strasbourg : Tenante du titre, Caroline Garcia s'est qualifiée pour les demi-finales grâce à son succès sur la Tchèque Kristyna Pliskova (7-6, 6-2). Elle jouera face à l'Australienne Daria Gavrilova pour une place en finale.

Basketball - Pro A : Le Paris-Levallois a créé la sensation en éliminant Nanterre en deux manches en quart de finale, après l'avoir emporté (77-71) au match retour. Dans le dernier carré, les Franciliens retrouveront Chalon-sur-Saône, qui s'est imposé sur le parquet du promu Le Portel (74-88).

Football - Bundesliga : Vainqueur à domicile contre l'Eintracht Brunswick lors du barrage aller (1-0), grâce à un but de Mario Gomez, Wolfsburg a pris une option pour se maintenir au sein de l'élite. Le match retour est prévu lundi.

Voile - Coupe de l'America : Le premier jour de compétition, consacré aux qualifications des challengers, a été reporté à samedi en raison de vents forts dans la baie de Great Sound.

Hockey-sur-glace - NHL : Pittsburgh a souffert, mais est venu à bout en prolongation d'Ottawa (3-2) pour remporter sa série (4-3). Le champion en titre affrontera Nashville à partir de lundi en finale pour la Coupe Stanley.

La vidéo de rattrapage

Lionel Messi verrait d’un très bon œil l’arrivée d’Angel Di Maria au FC Barcelone. Une piste que le milieu offensif argentin du PSG étudierait sérieusement. Voici le Mercato Buzz.

Di Maria, l'appel du large venu d'Espagne

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby - Top 14 : La Rochelle-Toulon pour ouvrir les demi-finales

Le Vélodrome sera en feu vendredi soir avec la première demi-finale du Top 14 entre le Stade Rochelais et Toulon. Les Toulonnais seront diminués par de nombreux forfaits, mais ils vendront chèrement leur peau face à la meilleure équipe de la saison régulière. Coup d'envoi à 21h00.

2. Tennis - Roland-Garros : Place au tirage !

On rentre dans le vif du sujet ce vendredi à Roland-Garros. Les candidates et candidats au sacre sur les cours de la Porte d'Auteuil auront une idée du chemin à parcourir lors du tirage au sort qui sera effectué à midi. C'est à suivre en direct vidéo sur eurosport.fr.

Nadal, Djokovic et Muguruza ont tapé leurs premières balles à Roland

3. Cyclisme - Tour d'Italie : Dumoulin va devoir se battre

Il est convoité, le maillot rose de Tom Dumoulin. Ils sont six à se tenir en à peine plus de deux minutes au classement général, dominé par le coureur néerlandais de la Sunweb avec 31 secondes d'avance sur le Colombien Nairo Quintana (Movistar). L'étape du jour, avec une arrivée dans la station de Piacavallo à 1300 mètres d'altitude, pourrait bien s'avérer déterminante à deux jours de l'arrivée à Milan.

4. Football - Ligue 1 : Retrouvez Kylian Mbappé en Live Facebook !

La rédaction d'Eurosport accueille un invité exceptionnel ce vendredi. Kylian Mbappé, élu meilleure jeune de la saison et brillant avec Monaco en Ligue des champions, répondra à toutes vos questions à l'occasion d'un Live Facebook à 11h30. Et si vous avez de la chance, vous pourrez gagner l'un des deux maillots dédicacés par la pépite monégasque… Et n'oubliez pas votre rendez-vous hebdomadaire avec la Stream Team (17h00) !