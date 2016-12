McEnroe, Dupraz, Monfils, Aulas : Le Top 40 des déclas de 2016 (de la 30e à la 21e)

" Quel est l'intérêt de faire le show et de perdre le point ? "

30. Gaël Monfils – Si cette déclaration n'était pas signée La Monf', elle serait d'une platitude absolue. Mais quand on sait qu'elle sort de la bouche du Français, elle est d'une saveur inégalable. Monfils a "osé" sortir ça à l'US Open après son quart victorieux face à Lucas Pouille et alors que les journalistes américains se lamentaient que le showman ait disparu derrière le compétiteur. Leur détresse n'a pas duré bien longtemps. La demie face à Djoko leur a permis de retrouver le Gaël qu'ils aiment.

Gaël Monfils - US OPen 2016AFP

" Je ne vous ai pas demandé de venir me regarder... Partez, c'est tout. "

29. Nick Kyrgios – L'Australien entretient une relation que l'on qualifiera de contrariée avec son sport. Il en a donné une nouvelle preuve en octobre à Shanghai quand, sifflé après une défaite pathétique face à Mischa Zverev, il s'en est pris au public qui a peu goûté aux 48 minutes de bouillie tennistique offertes par Kyrgios.

" Dès le 9 janvier, j'avais parlé de cette finale du Championnat de France, le Qatar ne faisant pas partie de la France. "

28. Jean-Michel Aulas – 30 avril dernier, JMA jubile : son équipe affrontera Monaco pour lui ravir la deuxième place, lors de la 37e journée. Largués à la trêve, les Lyonnais ont réussi un sacré comeback qu'Aulas sentait venir. Du coup, le boss de l'OL s'enflamme et, tout à sa joie, tape le plus gratuitement du monde sur sa cible préférée : le PSG. Un classique qui n'a pas tellement fait rire du côté de l'état-major de QSI.

" Ce qui est sorti cette année, c'est juste que j'étais un gros con, mal élevé, pas sympa... "

27. Benoit Paire – Bercy. Dernière défaite de l'année et constat amer de Benoit Paire. Sa saison a été catastrophique et le Français en a pris conscience. Au bord des larmes, il part en vacances le cœur lourd. Et avec l'envie de mieux faire en 2017.

Benoît PaireAFP

" On me demande de payer mes impôts, je les paye, ce n'est pas un exploit. "

26. Karim Benzema – Le "patriote fiscal", comme l'a surnommé Mediapart au cœur de sa grande enquête sur les Football Leaks, ne tire aucune gloire de payer ses impôts en France. C'est ce qu'il a expliqué le plus simplement du monde après Real - Dortmund (2-2) au début du mois.

" Guardiola est certainement un grand entraîneur mais dites-lui de venir prendre le 19e budget de L1 avec l'effectif qui ne bouge pas. Et on verra si les progrès sont édifiants. "

25. Pascal Dupraz – L'entraîneur du TFC n'a pas la langue dans sa poche et, en général, tire sur tout ce qui bouge. Alors, quand Eurosport.fr lui a demandé son avis sur Pep Guardiola, le technicien ne s'est pas montré plus impressionné que ça.

" Pour faire simple et crever l'abcès, on a été abandonnés par Yannick. Il nous a lâchés. […] Je pense qu’on a été un peu baignés dans le mensonge. "

24. Jordan Pothain – L'été a été rude pour la natation française. Et Rio était le lieu d'un règlement de compte grandeur nature dont Yannick Agnel fut l'un des acteurs principaux. Mardi 9 août, le 4x200m est éliminé dès les séries. Malade, Agnel n'a pas nagé. Jordan Pothain ne digère pas. Et lâche ce qu'il a sur le cœur.

" J’adore Monfils le personnage. Je ne veux pas être négatif mais c’est une des plus grosses déceptions de l’histoire. Il aurait déjà dû gagner 4 ou 5 majeurs. "

23. John McEnroe – C'est violent. Définitif. Mais il y a sans doute une part de vérité dans ce que lance Big Mac au sujet de Gaël Monfils en plein cœur du dernier US Open. McEnroe aime Monfils. Mais l'aimerait encore plus si le showman s'effaçait derrière le compétiteur.

Vidéo - McEnroe : "Monfils est une des plus grosses déceptions de l’histoire" 01:12

" J'ai des gens qui font le recrutement qui sont des grosses b… "

22. Louis Nicollin – Il est comme ça Loulou, c'est un affectif. Et comme tous les affectifs, il ne prend pas de gants. Quand il est content, il le dit haut et fort. Quand il ne l'est pas, attention les oreilles. Ce début de saison, c'est sa cellule de recrutement qui a payé les pots cassés en direct sur BeIN Sports. Et sans filtre.

" C'est pas la kermesse ici, on travaille. "

21. Lassana Diarra – Il a quelque peu disparu des radars depuis le début de l'exercice mais la saison dernière, Lassana Diarra était une pierre angulaire de l'OM. Même quand le bateau tanguait. Ce fut le cas lorsque Marseille a concédé une terrible défaite face à Rennes (2-5). Soirée hors du temps et ponctuée par cette déclaration imagée du milieu phocéen. Reste à savoir si elle a convaincu grand monde.