Médailles, mercato, Real-MU, Federer : l'actu du mardi 8 août 2017 sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Athlé - Mondiaux : Darien rate le podium d'un rien

On espérait que le compteur tricolore se débloquerait lundi soir. Raté. Et de peu ! Garfield Darien est passé tout proche d'une médaille mondiale. Le Français termine 4e d'un 110 mètres haies survolé par le Jamaïcain Omar McLeod (13"04). La Vénézuélienne Yulimar Rojas a décroché l'or au triple saut. Tout comme la Kényane Faith Kipgyeon sur 1500 m.

Vidéo - Darien a caressé la médaille, avant de la voir s'envoler pour deux centièmes 00:33

2. Foot - Trophée Gamper : le Barça tourne la page

Au FC Barcelone, l'après-Neymar a officiellement commencé. Par un hommage à la formation brésilienne de Chapecoense, touchée par un tragique accident d'avion en novembre dernier. Pour l'anecdote, les Blaugrana se sont promenés : 5-0, buts de Busquets, Messi, Luis Suarez, Denis Suarez et Gerard Delofeu.

3. Foot - Transferts : ça s'agite sur la Côte d'Azur

Le mercato niçois a été particulièrement animé hier. Les Aiglons ont enregistré deux renforts de choix : l'international néerlandais Wesley Sneijder et l'ailier monégasque Allan Saint-Maximin. En attendant, peut-être, le retour d'Hatem Ben Arfa ? Le Parisien "est ouvert" à cette éventualité, nous apprend L'Equipe ce matin. Le quotidien affirme par ailleurs que Monaco attend l'arrivée imminente de Giannelli Imbula, l'ancien milieu de l'OM et du FC Porto. Ne manque plus que l'accord de Stoke City… Pour en savoir plus, rendez-vous dès 8h00 pour notre live mercato.

Vidéo - Mourinho : "Si Bale n'entre plus dans les plans du Real..." 01:05

La vidéo anniversaire

Geoffrey Blancaneaux souffle aujourd'hui 19 bougies. Il lui reste un an pour intégrer le Top 100 du circuit ATP...

Vidéo - Chaque 8 août, Blancaneaux souffle une bougie et se rapproche de son but 01:23

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Athlé - Mondiaux : 3 finales, 3 chances de médaille

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Renaud Lavillenie à la perche (20h35), Mahiedine Mekhissi sur 3000 m steeple (22h10) et Pierre-Ambroise Bosse sur 800 m (22h35) : c'est, paraît-il, LE grand jour pour les Bleus. Trois finales, pour autant de chances de médaille. Le Sud-Africain Wayde van Niekerk est aussi très attendu sur 400 m.

Renaud Lavillenie lors des qualifications du saut à la perche aux Mondiaux de LondresGetty Images

2. Foot - Supercoupe d'Europe : le Real tient à sa couronne

C'est une affiche de prestige. Et même un peu plus… Le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions, et Manchester United, tenant de la Ligue Europa, s'affrontent à 20h45. En jeu ? La Supercoupe d'Europe. Les Merengue ont remporté deux des trois dernières éditions.

Le Real Madrid, vainqueur de la Supercoupe d'Eurpe contre le FC SévilleAFP

3. Tennis : Joyeux anniversaire, Rodger !

Ce 8 août est un jour spécial pour Roger Federer. Le Suisse fête ses 36 ans. Il ne fera son entrée en lice à Montréal que mercredi. Tout comme Rafael Nadal, à la reconquête du trône de n°1 mondial. En attendant, ce mardi, le Français Vincent Millot se frotte à l'Américain Sam Querrey.

Roger Federer.Eurosport

4. Tennis - WTA : Dodin, Garcia et Cornet débutent à Toronto

Trois Françaises sont sur le pont à partir de 17h00 : Océane Dodin, Caroline Garcia et Alizé Cornet, opposées respectivement à l'Autralienne Ashleigh Barty, la Roumaine Sorana Cirstea et la Russe Anastasia Pavlyuchenkova.