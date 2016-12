Miracle, Di Maria, Cavs - Warriors : L'actu de Noël sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot US - NFL : C'est vraiment Noël, les Browns de Cleveland ont gagné un match !

Les seuls qui étaient sur le pont pour le réveillon samedi soir, ce sont les joueurs de NFL. Et la soirée a notamment été marquée par l'improbable victoire de Cleveland. Après 14 défaites consécutives, les Browns se sont offerts leur premier succès cette saison en venant à bout des Chargers de San Diego (20-17). En comptant la fin de la saison régulière 2015, les Browns ne s'étaient plus imposés depuis plus d'un an en NFL (une victoire contre San Francisco 24-10, le 13 décembre 2015). Autre miracle : les Giants de New York ont profité des résultats de la soirée pour valider leur billet pour les playoffs. Une première depuis 2011, date de leur dernier titre. Vous avez dit "magie de Noël" ?

2. Foot - Transferts : La Chine, un eldorado tentant pour Di Maria ?

Samedi, le transfert de Julian Draxler de Wolfsburg au PSG a été officialisé. Mais c'est une autre info transfert (de L'Equipe) qui retient l'attention au réveil. Selon le quotidien, Angel Di Maria envisagerait de quitter la Ligue 1 pour la Super League chinoise. Le milieu offensif, en difficulté avec Paris depuis le début de la saison, pourrait ainsi rejoindre son compatriote Ezequiel Lavezzi, parti en Chine l'hiver dernier, ou le Brésilien Oscar, qui va quitter Chelsea contre un chèque de 70 millions d'euros. Evidemment, tout ceci est à prendre avec des pincettes puisque c'est l'agent de l'Argentin, un certain Jorge Mendes, qui tire les ficelles. Un départ de Di Maria dès cet hiver parait de toute façon absolument irréaliste. A moins que...

3. Voile - Vendée Globe : Paul Meilhat, 10e skipper à jeter l'éponge

Le skipper français Paul Meilhat (SMA) a annoncé samedi son abandon du Vendée Globe, quatre jours après avoir subi une grave avarie qui l'avait contraint à rebrousser chemin, alors qu'il était 3e de la course. Meilhat est le 10e skipper (sur les 29 au départ) à renoncer. Au dernier classement officiel, dimanche matin à 5h, Armel Le Cléac'h (Banque Populaire) pointe toujours largement en tête, avec près de 500 milles d'avance sur Alex Thomson (Hugo Boss).

Avec le recrutement de la star américaine Alex Morgan, l'OL a réalisé une excellente opération. Sportivement parlant, mais pas seulement. Présentation en vidéo (si vous l'avez manquée samedi):

Vidéo - Avec Alex Morgan, l'OL a recruté bien plus qu'une joueuse de football 00:59

Il y a parfois des cadeaux vraiment inattendus. Comme pour ces deux-là, qui s'amusaient à imiter la superstar de l'UFC Conor McGregor sur le trottoir... jusqu'au moment où ce dernier est passé par là en voiture (avec le son, c'est encore mieux).

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Le déjeuner de Noël (à partir de... pas trop tôt)

Bonne nouvelle : Que ce soit en famille, entre ami(e)s ou chez votre belle-mère, vous allez pouvoir profiter tranquillement du déjeuner de Noël ce dimanche, sans crainte de manquer un événement majeur sur la planète sport.

2. Basket - NBA : Le Christmas Day pour digérer (à partir de 18h)

Évidemment, une journée de Noël sans NBA ne serait pas vraiment une journée de Noël. Cinq matches sont au programme dimanche soir, à partir de 18h, avec en point d'orgue un alléchant et très (très) attendu Cleveland - Golden State, remake des deux dernières finales, à 20h30. Un beau cadeau.