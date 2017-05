Monaco, Chelsea, France-Suisse, Tour d'Italie : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : Chelsea y est presque

Chelsea n'est plus qu'à une victoire de son sixième titre de champion d'Angleterre. Les Blues ont facilement dominé Middlesbrough (3-0) dans le cadre de la 36e journée de Premier League. Diego Costa, Marcos Alonso et Nemanja Matic ont donné la victoire à leur équipe. A trois journées de la fin du championnat, le club londonien possède sept points d'avance sur Tottenham. Vendredi soir, face à West Brom, les hommes d'Antonio Conte auront donc l'occasion de mettre un point final à leur magnifique saison. De son côté, Boro est officiellement relégué.

2. Basketball - NBA : Les Warriors en finale de conférence

A l'image de ce qu'il s'est passé depuis le début de la série, il n'y a pas eu photo entre les Warriors et le Jazz lors du match 4. Golden State n'a fait qu'une bouchée de son adversaire (121-95) pour se qualifier pour la finale de la conférence Ouest (série remportée 4-0). Draymond Green, auteur d'un triple-double (17 points, 10 rebonds et 11 passes) a bien aidé son équipe, tout comme Stephen Curry, qui a inscrit 30 points. En face, le double-double de Rudy Gobert (12 points, 13 rebonds) n'a pas suffi.

Rudy Gobert lors du match 4 contre les Warriors.Getty Images

3. Tennis - Masters Madrid : Tsonga s'en sort de justesse

Jo-Wilfried Tsonga a dû s'employer pour franchir le premier tour du tournoi espagnol. A l'issue d'un match qui a duré près de trois heures et s'est terminé tard dans la nuit, le Français est finalement venu à bout d'Andrey Kuznetsov (7-6, 6-7, 7-5). Il affrontera David Ferrer mercredi pour une place en huitième de finale.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 2 : Strasbourg a été tenu en échec à Lens (1-1) mais le club alsacien se rapproche de la L1. Il possède quatre points d'avance sur les Sang et Or, quatrième, à deux journées de la fin.

Tennis - WTA Madrid : Eugénie Bouchard a pris le meilleur sur Maria Sharapova (7-5, 2-6, 6-4) lors du deuxième tour.

Eugénie Bouchard a pris le meilleur sur Maria Sharapova (7-5, 2-6, 6-4) lors du deuxième tour. Football - Liga : Leganés a quasiment assuré sa place en première division l'année prochaine en battant facilement le Betis Séville (4-0).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Messi, c'est vraiment la star du Top 50 02:14

Le tweet "Warriors et les autres"

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Pour Monaco, l'exploit ou les larmes (20h45)

L'AS Monaco est condamnée à l'exploit. Battus à domicile par la Juventus lors de la demi-finale aller (0-2), les hommes de Leonardo Jardim doivent marquer au moins à deux reprises à Turin pour espérer accrocher la prolongation. Ce qui serait un immense exploit, dans la mesure où le club italien n'a concédé que deux buts depuis le début de la compétition et n'a jamais été éliminé, dans son histoire, par une formation française. Mais au bout se trouve une place en finale et dans l'histoire du football tricolore.

Falcao lors de Monaco - Juventus en 2017 (Ligue des champions).Getty Images

2. Cyclisme - Tour d'Italie : Première arrivée au sommet (A partir de 12h00)

Après une journée de repos, c'est l'heure du premier grand rendez-vous de l'édition 2017 du Giro. La quatrième étape se terminera au sommet de l'Etna. C'est un événement, les pentes du volcan n'ayant accueilli des arrivées qu'à trois reprises dans l'histoire du Tour d'Italie, en 1967, 1989 et 2011. Les grimpeurs sont évidemment attendus au tournant, à commencer par le Sicilien Vincenzo Nibali. L'actuel porteur du maillot rose, le sprinteur Fernando Gaviria, sait en tout cas qu'il ne sera plus leader à la fin de la journée.

3. Hockey sur glace - Mondial 2017 : Après la Finlande, la France défie la Suisse (20h15)

Après son exploit contre la Finlande (5-1), la France veut poursuivre sur sa lancée. Mais pour cela, il faudra battre la Suisse, une équipe pleine de talent mais privée malgré tout de huit joueurs évoluant en NHL. Attention toutefois, en 2013 et 2014, les Tricolores, tombeurs respectivement de la Russie et du Canada, avaient peiné à évacuer leurs performances passées et n'avaient pas su enchaîner. Cette fois, il ne faudra pas se louper.