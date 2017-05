Monaco, Lyon, Tsonga , MU : L'actu sur un plateau du 4 mai 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Monaco tombé du Rocher

"J’ai félicité les joueurs, on a donné une bonne image du foot français" : c'est par ces mots que le coach Leonardo Jardim a tenu à préserver le moral de ses joueurs en vue de la demi-finale retour à Turin, la semaine prochaine. Mercredi soir, l'ASM a été logiquement battue à Louis-II (0-2) par une "Vieille dame" de fer intraitable en défense et inspirée par Paulo Dybala, Miralem Pjanic, Dani Alves et Gonzalo Higuain à la conclusion (29e, 59e).

Ça tombe mal, le leader de Ligue 1 avait toujours marqué à domicile depuis novembre 2015 et Gonzalo Higuain inscrit seulement deux buts en 23 matches à élimination directe en C1.

2. Football - Ligue Europa : Lyon récuré

C'est l'autre coup de froid pour les clubs français : à Amsterdam, l'OL a été dépassé par une équipe de l'Ajax jeune (22 ans de moyenne d'âge) et talentueuse (4-1), à l'image d'un Bertrand Traoré auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Trop tendre, trop fautive en défense, pas assez mordante, l'équipe de Bruno Genesio, qui a parlé de "non-match" et même de "naufrage", s'accroche désormais au but inscrit par Mathieu Valbuena (66e) pour espérer un retournement au Parc OL en demi-finale retour.

3. Basketball - NBA : Cleveland fait le break, San Antonio se reprend

Le champion en titre Cleveland a nettement remporté le match 2 du 2e tour des play-offs de Conférence Est face à Toronto (125-103), bien emmené par LeBron James (39 points), Kyrie Irving (11 passes décisives) et Tristan Thompson (9 rebonds).

A l'Ouest, San Antonio a réagi en face de Houston (121-96) pour égaliser à 1 victoire partout. Kawhi Leonard (34 points, 8 assists) et Pau Gasol (13 rebonds) ont fait le job. En 25 minutes, Tony Parker a été le deuxième meilleur marqueur (18 points) des Spurs et il a délivré 2 passes décisives avant de se blesser à une jambe.

On a aussi retenu pour vous

Handball - Euro 2018 : La France s'est inclinée en Norvège (35-30) en match de qualification, à Oslo. Les Bleus, qui restaient sur 13 victoires depuis la finale perdue des JO 2016, recevront la Norvège samedi à Clermont-Ferrand pour la probable der de Daniel Narcisse et Thierry Omeyer. Les deux équipes sont désormais en tête du groupe 7, qui enverra deux qualifiés à l'Euro en Croatie.

Tennis - ATP Estoril : Richard Gasquet (n°2) s'est qualifié pour le 3e tour en dominant l'Argentin Carlos Berlocq 6-1, 6-4.

ATP Munich : Jérémy Chardy s'est incliné face à Alexander Zverev (6-4, 6-4) au 2e tour.

Coupe Davis : Le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq a été préféré au Vélodrome de Marseille pour abriter la demi-finale France-Serbie, du 15 au 17 septembre.

Football - Mercato : Alexandre Lacazette (Lyon) indique dans le quotidien L'Equipe sa préférence pour l'Atlético Madrid.

Premier League : La "tribune du centenaire" du stade d'Anfield va être renommée en l'honneur de l'ancien joueur et entraîneur de Liverpool, Kenny Dalglish.

La vidéo de rattrapage

Pas encore champion de France, peut-être pas champion d'Europe mais club le plus gâté avec son magnifique centre d'entraînement ? A vous de voir !

Vidéo - Avec la Turbie, Monaco a peut-être le plus beau centre d'entraînement du monde 01:12

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Live Facebook avec Jo-Wilfried Tsonga

Evénement sur Eurosport.fr : Jo-Wilfried Tsonga vous donne rendez-vous à 11h45 pour un Live Facebook. A un peu plus de trois semaines du début de Roland-Garros, le meilleur joueur français à l'ATP répondra à vos questions à l'issue de son entraînement. Alors n'hésitez pas à intervenir !

2. Tennis - ATP Munich : La rentrée de Monfils

Remis d'une blessure au genou et au tendon d'Achille gauches, Gaël Monfils reprend la compétition au tournoi allemand, au 2e tour face au Coréen Chung Hyeon (13h00). De quoi se situer sur terre battue en vue sur de ses participations à Madrid et à Rome avant Roland-Garros.

3. Football - Ligue Europa : Manchester United à découvert

Ce n'est pas la grande sérénité du côté de MU, où José Mourinho doit composer ce soir une équipe sans son prolifique attaquant Zlatan Ibrahimovic parmi une cascade de blessés, en demi-finale aller sur le terrain du Celta Vigo (21h05).