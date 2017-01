Mondial, Experts, Monaco : L'actu sur un plateau du mercredi 11 janvier

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Coupe de la ligue : Monaco a eu très chaud

Monaco est passé tout près d'une élimination surprise à Sochaux mardi soir. L'ASM s'est qualifié pour les quarts de finale aux tirs au but (1-1, 3-4 t.a.b.) contre des Lionceaux accrocheurs et longtemps aux commandes de ce match après l'ouverture du score d'Andriatsima à la 16e minute. Les hommes de Jardim s'en sont sortis grâce à Moutinho et la maladresse des joueurs de Ligue 2 lors de la séance de tirs au but. Plus tôt, Nancy a fait tomber le FC Nantes (0-2), le premier revers de Sergio Conceiçao sur le banc des Canaris, la faute à un manque de réalisme criant.

Monaco's Colombian forward Radamel Falcao (L) congratulates Monaco's Croatian goalkeeper Danijel Subasic (R) after penalty kicks during the French League Cup football match between Sochaux (FCSM) and Monaco (ASM) on January 10, 2017 at Auguste Bonal StadiAFP

2. Football – Cup : Manchester United a pris son temps

Manchester United a pris une bonne option pour la finale de la Cup. Les coéquipiers de Paul Pogba ont battu Hull City (2-0) à Old Trafford grâce à des réalisations de Mata (56e) et Fellaini (87e) en deuxième mi-temps. Dominateurs, les Red Devils ont pourtant peiné à concrétiser leur emprise sur la rencontre. Match retour dans deux semaines.

3. Basketball – NBA : Les Cavs et les Spurs tombent, Harden et DeRozan cartonnent

Grosse nuit en NBA avec 18 équipes sur le pont et des surprises ! San Antonio a été battu dans sa salle par les Bucks de Milwaukee (107-109). Leader à l'Est, Cleveland s'est aussi incliné, chez le Jazz d'Utah, étouffant en défense (100-92). Rudy Gobert s'est offert un nouveau double-double (11pts, 14rbds). Autre habitué des performances hors-norme nuit après nuit, James Harden a une nouvelle fois porté Houston à la victoire (121-114 contre Charlotte) avec une ligne de stats monstrueuse : 40 points, 15 rebonds, 10 passes et un 11e triple-double cette saison. DeMar DeRozan n'a pas été en reste, l'arrière des Toronto Raptors claquant 41 points pour battre Boston (114-106).

On a aussi retenu pour vous

Football – Copa del Rey : Battu par Las Palmas en fin de rencontre (2-3, 4-3 cumulé), en huitième de finale retour, mardi soir, l'Atlético de Madrid a assuré sa qualification pour les quarts de finale. Antoine Griezmann a inscrit son troisième but en trois matches.

Tennis : A Auckland, Jérémy Chardy n'a pas eu besoin de jouer pour se qualifier pour les quarts de finale, profitant de l'abandon de Feliciano Lopez, touché au dos. Ce n'était d'ailleurs pas le jour des Espagnols en Nouvelle-Zélande, David Ferrer a été battu par Robin Haase en trois sets.

A Sydney, Nicolas Mahut n'a pas eu la même chance que Chardy, stoppé par Pablo Cuevas (6-4, 2-6, 6-2) au deuxième tour. Chez les dames, Eugenie Bouchard a confirmé son succès mardi sur Cibulkova en dominant une autre Russe Pavlyuchenkova. Caroline Wozniacki a pour sa part été battue par Barbora Strycova (7-5, 6-7, 6-4).

Ski – Coupe du monde : Frida Hansdotter s'est adjugée le slalom nocturne de Flachau, mardi soir en Autriche, et a remporté son premier succès de la saison. La Suédoise, pourtant victime d'une frayeur majuscule en plein tracé a notamment devancé Mikaela Shiffrin, qui n'a terminé "que" 3e ex-eaquo (+0"78).

Vidéo - Malgré une immense frayeur, Hansdotter a remporté son premier succès de la saison 02:04

Rallye-raid – Dakar : Suite à un "gigantesque glissement de terrain" provoqué par les orages, la 9e étape du rallye (Salta - Chilecito), prévue mercredi, a été annulée par les organisateurs. Mardi soir, Sébastien Loeb a remporté la 8e étape à Salta. L'ancien champion du monde des rallyes WRC en profite pour reprendre la tête du général à Stéphane Peterhansel. L'Espagnol Joan Barreda s'est imposé en moto.

F1 : Selon la BBC, James Allison, l’ancien directeur technique du Lotus F1 Team et de la Scuderia Ferrari, devrait être prochainement confirmé comme directeur technique chez Mercedes, en remplacement de Paddy Lowe.

La vidéo de rattrapage : Notre Top 10 des plus grands joueurs de l'équipe de France de handball

Vidéo - Top 20 : Les plus grands joueurs de l'équipe de France (de 10 à 1) 01:47

Le Tweet pas bien réveillé

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Handball – Mondial 2017 : France – Brésil en amuse-bouche

Le championnat du monde de handball débute enfin ce soir (20h45) avec comme ouverture un alléchant France – Brésil. Les Experts partent bien sûr favoris de la compétition mais vont devoir se méfier des Sud-Américains, qui ne leur avaient pas rendus la tâche facile en quarts de finale des derniers JO.

2. Football - Coupe de la ligue : Paris veut confirmer son renouveau

Le PSG reçoit Metz (21h05) en quarts de finale de la Coupe de la ligue. Le club de la capitale espère un match aussi tranquille que face à Bastia samedi dernier en Coupe de France et poursuivre son chemin pour conserver la Coupe de la Ligue, dont il est triple tenant du titre. Ce sera sans Julian Draxler, forfait pour une gêne musculaire. Thiago Silva et Giovani Lo Celso sont en revanche bien présents. Plus tôt, Bordeaux accueillera Guingamp (18h45).

Thiago Silva (PSG)AFP

3. Football - Copa del Rey : Le Barça n'a pas le droit à l'erreur

Battu au match aller à Bilbao (2-1), le FC Barcelone devra s'imposer à la maison pour voir les quarts de finale de la Copa del Rey. Les Catalans voudront oublier un match aller extrêmement tendu et éviter une élimination prématurée mal venue.

4. Football - Cup : Liverpool n'aura pas la tâche simple à Southampton

Finaliste la saison dernière, Liverpool veut sa revanche et a fixé la Cup parmi ses objectifs de la saison. Les Reds devront pour cela assurer à Southampton en demi-finale aller (20h45). Mais Claude Puel et ses joueurs ne seront pas un adversaire facile.