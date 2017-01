Monfils - Nadal, Olympico, Algérie, MSN, Super Bowl : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Sereine comme Serena, Goffin poursuit son chemin

Serena Williams s'est qualifiée dans la nuit pour les quarts de finale dans le tableau féminin en disposant de Barbora Strycova en deux manches (7-5, 6-4). Au prochain tour, l'Américaine, qui peut redevenir numéro une mondiale en cas de septième titre à Melbourne, affrontera la Britannique Johanna Konta, 9e mondiale, qui a éliminé la Russe Ekaterina Makarova en deux sets (6-1, 6-4).

Chez les hommes, David Goffin a dominé Dominic Thiem en quatre sets dans le premier 8e de la journée (5-7, 7-6, 6-2, 6-2). Il affrontera Grigor Dimitrov ou Denis Istomin en quart.

2. Foot - Ligue 1 : Lyon croque un OM sans défense

Le choc entre l'OL et l'OM a largement tourné à l'avantage des Lyonnais, vainqueur 3-1 du désormais fameux "Olympico", avec un doublé de Lacazette. C'est Matthieu Valbuena qui avait allumé la première mèche en ouvrant joliment le score contre son ancienne équipe juste avant la mi-temps. Ce succès permet à Lyon, qui compte toujours un match en retard, de conforter sa 4e place, à bonne distance toutefois du trio de tête (7 points du PSG, 3e). L'OM est 7e, à sept longueurs de l'autre Olympique. A noter que Morgan Sanson et Memphis Depay ont également effectué leurs premiers pas avec leur nouveau maillot.

Memphis Depay (OL)Panoramic

3. Foot US - Playoffs NFL : Les Patriots rejoignent les Falcons au Super Bowl

Les Steelers n'ont pas offert beaucoup plus de résistance que les Packers en finale de conférence. Pittsburgh a été balayé par les New England Patriots (37-16) de Tom Brady au Gillette Stadium en finale de l'AFC. Un peu plus tôt, les Falcons d'Atlanta s'étaient eux aussi qualifiés pour la grande finale du championnat NFL en atomisant les Packers de Green Bay (44-21) en finale de la NFC. Les deux équipes ont rendez-vous le 5 février à Houston, où Brady et les siens viseront un cinquième sacre face au MVP de la saison, Matt Ryan.

On a aussi retenu pour vous

Foot - Liga : La MSN déroule à Eibar mais le Barça perd Busquets. 4 buts signés Suarez, Messi, Neymar et Denis Suarez ont permis à Barcelone de rester au contact du Real et de Séville en tête du championnat. Sergio Busquets a lui été victime d'une entorse, à trois semaines du 8e de C1 contre le PSG.

Basket - NBA : Les Warriors au 7e ciel, les Lakers au purgatoire. Golden State a surclassé Orlando pour empocher une septième victoire consécutive (118-98) alors que Los Angeles a concédé à Dallas la plus lourde défaite de son histoire (122-73).

La vidéo de rattrapage

Si vous avez manqué le récital de Marcel Hirscher lors de la 2e manche du slalom de Kitzbuhel dimanche après-midi, ça vaut le détour :

Vidéo - Hirscher a sorti le très grand jeu : sa seconde manche en vidéo 02:18

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Monfils - Nadal en plat de résistance (en ce moment)

C'est bien entendu le gros choc de la journée dans le tableau masculin, qui bouclera les huitièmes de finale sur la Rod Laver Arena (en fin de matinée). Gaël Monfils affronte Rafael Nadal pour une place en quart à Melbourne. Le vainqueur sera opposé au gagnant de la rencontre entre Roberto Bautista Agut et Milos Raonic. Enfin, Denis Istomin va tenter de poursuivre son étonnant parcours face à l'un des joueurs les plus en forme depuis le début du tournoi : Grigor Dimitrov.

2. Foot - CAN 2017 : L'Algérie, sans trop y croire (20h)

Dans un groupe B où trois équipes peuvent encore arracher la deuxième place qualificative pour les quarts, l'Algérie affronte le Sénégal mais ne sera pas maitre de son destin lundi soir. Les Fennecs seront dépendants du résultat de la Tunisie, qui affronte le Zimbabwe et qui peut se contenter d'un nul pour se qualifier.