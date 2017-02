Montpellier, #France2023, St-Moritz, Hochfilzen, PSG : l'actu sur un plateau du 10 février 2017

Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Basketball – NBA : Westbrook fait tomber Cleveland

Après une série de quatre victoires, Cleveland, leader à l’Est, a concédé sa 7e défaite sur le parquet du Thunder (109- 118), et Russell Westbrook n’y a encore une fois pas été pour rien puisqu’il a sorti son 26e triple-double (29 pts, 12, rebonds, 11 assists) de la saison. Face à l’histoire, le meneur de jeu d’OKC se tient désormais à la 3e place des rois du "triple", à égalité avec Oscar Robertson (1960-61 et 1963-64). Dans ce registre, seuls ce même Oscar Robertson (41 "triples" en 1961-62) et Wilt Chamberlain (31, en 1967-68) le toisent encore.

Côté Cavs, le "Big Three" était finalement bien là mais ça n’a pas suffi pour sauver le champion en titre. Kyrie Irving a quand même tourné à 28 points, LeBron James à 18 (8 sur 19 au tir) et Kevin Love à 15.

2. Tennis - Montpellier : Grand ciel bleu

Il n’y aura pas moins de cinq Français en quart de finale de l’Open Sud de France : hier soir, Jo-Wilfried Tsonga (N.2) a en effet remporté l’un des deux duels tricolores du jour, face à Pierre-Hugues Herbert, 6-1, 6-2. Le Manceau a ainsi rejoint dans le grand 8 Benoît Paire, Kenny De Schepper, Jérémy Chardy et Richard Gasquet.

3. Rugby - La France veut le Mondial 2023

Le maillot du XV de France sera floqué d'une publicité pour la première fois, dimanche contre l'Ecosse dans le cadre du Tournoi des 6 nations. Il portera l’inscription #France2023 en soutien à la candidature de la France à la Coupe du monde 2023.

WRC - Rallye de Suède : Le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota WRC) a remporté l’ES1, une super-spéciale courue en nocturne sur un hippodrome, en devançant Thierry Neuville (Hyundai MST) de 0"6. Top 5 pour Sébastien Ogier (Ford M-Sport), à 0"9.

Tennis – ATP 250 Sofia : Pour l’entré dans son tournoi, Grigor Dimitrov (N.3) a eu un peu de mal à écarter Jerzy Janowicz 4-6, 6-3, 7-5, au 2e tour. En revanche, Dominic Thiem (N.1) s’est fait sortir par Nikoloz Basilashvili 6-4, 6-4.

Handball – D1 : Montpellier, 4e, est allé s'imposer à Dunkerque (26-31) en clôture de la 14e journée du championnat de France, revenant du coup à un point du troisième, Saint-Raphaël.

Football – Coupe du Roi : Pas de finale pour Luis Suarez. L'attaquant uruguayen du FC Barcelone a été suspendu deux matches suite à son exclusion et son refus de rejoindre les vestiaires en demi-finale retour contre l'Atletico, mardi.

Liga : L'Agence espagnole antidopage a indiqué que 57 joueurs ont subi des contrôles antidopage depuis le début de la saison, répondant aux critiques d'un journal qui prétendait qu'aucun contrôle n'avait été effectué dans le football espagnol depuis presque un an.

Basketball – NBA : L'ailier de Milwaukee, Jabari Parker, s'est encore blessé gravement au genou gauche et sera indisponible pendant un an.

La vidéo de rattrapage

Martin Fourcade a dénoncé le dopage chez les Russes cet hiver et depuis, la guerre est déclarée avec Anton Shipulin et Alexander Loginov. Le premier podium des Mondiaux, celui du relais mixte, l'a clairement montré jeudi.

Vidéo - Martin Fourcade quitte le podium en pleine cérémonie, énervé par les Russes 00:42

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Ski alpin et biathlon : La journée des femmes

Les calendriers des Mondiaux se sont rejoints jeudi et ce vendredi est l’occasion d’attribuer un titre féminin dans chacune des familles du Cirque blanc.

Sur les pentes helvétiques de Saint-Moritz, le combiné s’ouvre (10h30) par la descente, suivie du slalom (13h00). Du côté d’Hochfilzen, en Autriche, ce sera un sprint 7,5 km (14h45).

2. Tennis - Montpellier : Quatre quarts de feu

Les quatre matches du jour auront une tonalité tricolore et on est même sûr de la présence d’un Bleu en demi-finale. Après Benoit Paire - Dustin Brown (14h00), on aura en effet Richard Gasquet- Kenny De Schepper avant Daniil Medvedev-Jo-Wilfried Tsonga (19h00) puis Jérémy Chardy - Alexander Zverer.

3. Football - Ligue 1 : PSG, avec Monaco et le Barça en tête

Le PSG va essayer de ne pas se mélanger les crampons à Bordeaux (20h45), en ouverture de la 25e journée. Il jouera pour une place de coleader provisoire du championnat avec Monaco, avec l’objectif de ne pas y laisser trop d'énergie ni de blessés quatre jours avant son choc contre le FC Barcelone en Ligue des champions.