MotoGP, ASM, réclamation, 38 points, Arsenal - MU : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Les Warriors poursuivent leur série

Golden State est toujours invaincu dans ces play-offs. Pour la 3e fois en trois rencontres, la franchise a pris la mesure du Jazz (102-91). Pourtant Utah a fait de la résistance et a même mené dans le 3e quart-temps (62-53). Kevin Durant et ses 38 points ont finalement eu raison de leur révolte. Rudy Gobert a sorti un grand match (21 pts, 15 rbds) mais son équipe n'est plus qu'à une défaite de l'élimination. Le prochain match aura lieu lundi à Salt Lake City.

2. Football - Ligue 1 : Monaco toujours intraitable

Le PSG avait éparpillé Bastia quelques minutes plus tôt. Mais la pression n'a pas rattrapé les Monégasques face à Nancy hier soir. Larges vainqueurs (0-3), ils ont fait un pas supplémentaire vers le titre et peuvent désormais se projeter vers leur retour de Ligue des champions face à la Juve. Dans le bas de tableau, Angers (face à Lorient, 1-1) et Metz, tombeur de Lille (0-2), ont assuré leur maintien. Défait à Guingamp (4-0), Dijon est désormais barragiste alors que Caen a pris trois points précieux face à Toulouse (0-1).

Vidéo - Meunier : ''L’arbitre a laissé jouer… pour moi le but est valable" 00:52

3. Rugby - Top 14 : Le Racing prend le dernier ticket pour les phases finales mais...

Sur les terrains, le Racing 92 a fait la belle opération samedi en battant l'UBB (22-20). De quoi coiffer son rival, le Stade français, qui a seulement pris le bonus défensif face à Montpellier (27-26), dans la course à la dernière place de barragiste. Mais selon Canal +, les Parisiens ont porté réclamation contre le MHR, accusé d'avoir fait rentrer un joueur suspendu. S'ils obtiennent gain de cause, ils pourraient récupérer les cinq points de la victoire bonifiée sur tapis vert et passer devant les Franciliens.

Thierry Dusautoir (Toulouse) - 6 mai 2017AFP

On a aussi repéré pour vous

Football - Liga : Dans un match plié dans le premier quart d'heure, le Real Madrid a dynamité Grenade (4-0) samedi lors de la 36e journée pour rester au contact du FC Barcelone en tête du championnat.

Football - Série A : La Juventus a sauvé un point dans le derby turinois face au Torino grâce à son buteur maison, Gonzalo Higuain(1-1). Le sacre, lui, attendra.

Football - Mexique : André-Pierre Gignac a signé un triplé samedi lors de la victoire des Tigres contre Queretaro (5-1) pour le compte de la 17e et dernière journée de la phase régulière du tournoi de clôture 2017.

Hockey sur glace - Mondial : Les hockeyeurs français ont été battus lors de leur match inaugural face à la Norvège, samedi soir à Paris-Bercy (2-3).

La vidéo de rattrapage

Après la large victoire de Monaco à Nancy (0-3), Kylian Mbappé n'envisage pas une seule seconde de manquer l'opportunité de décrocher le titre en fin de saison.

Vidéo - Mbappé : "Une faute professionnelle de ne pas être champions" 00:43

Le tweet d'adieu

Thierry Omeyer et Daniel Narcisse ont fêté leur dernière sélection hier soir face à la Norvège (victoire 28-24). Cela valait bien l'hommage de Nikola Karabatic.

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Nouveau duel de gala pour Nice (21h00)

Nice est définitivement l'arbitre de cette fin de saison. Après avoir sans doute privé le PSG de titre la semaine passée, les Niçois affrontent ce dimanche l'OM au Stade Vélodrome. En cas de victoire, ils pourraient contrarier les rêves d'Europe des hommes de Rudi Garcia, actuellement 6es au classement à deux points de Bordeaux. Plus tôt dans la journée, Rennes reçoit Montpellier et Lyon accueille Nantes.

2. Moto - GP d'Espagne : Pedrosa en pôle, Marquez en embuscade (14h00)

Dani Pedrosa s'élancera en tête sur le circuit Jerez et pourrait conclure de la meilleure façon un week-end où il a dominé tous ses rivaux en termes de chrono. En embuscade, son coéquipier chez Honda HRC, Marc Marquez, partira lui aussi de la première ligne et devrait le titiller. Un beau résultat pourrait lui permettre un rapproché au général, dominé par Valentino Rossi, 7e des qualifications.

3. Football - Premier League : Un duel pour l'Europe

Cet Arsenal - Manchester United aurait pu être un alléchant tournant pour le titre de champion d'Angleterre. Mais les deux équipes, respectivement 6e et 5e avant cette rencontre, se battent surtout pour les strapontins européens. Une défaite rendrait une participation à la C1 l'an prochain hautement improbable. Pour MU, déjà privé de Ligue des champions cette année, ce serait un nouveau coup d'arrêt. Pour les Gunners, en plus mauvaise posture que leurs adversaires, ce serait la fin d'une incroyable série.