Murray, Warriors, Benzema, Monaco : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters Rome : Murray, ce n'est vraiment pas ça

Andy Murray est au fond du trou à deux semaines de Roland-Garros. Le numéro un mondial, largement dominé par l'Italien Fabio Fognini (6-2, 6-4), est tombé dès son entrée en lice dans la capitale italienne. Il n'affiche que deux victoires au compteur sur l'ensemble des trois Masters 1000 disputés sur terre battue cette saison. Le patron du circuit, qui était tenant du titre, est en perdition.

2. Basket - NBA : Cette fois, les Warriors n'ont (vraiment) pas tremblé

Rien à voir avec le match 1, qui s'était achevé sur une victoire des Golden State Warriors par deux points d'écart. Cette fois-ci, la franchise californienne a balayé les San Antonio Spurs (136-100) pour prendre un break d'avance en finale de la Conférence Ouest. Auteur de 29 points et 7 passes décisives, Stephen Curry en a fait voir de toutes les couleurs à une défense texane dépassée.

Stephen Curry a été brillant dans la victoire des Warriors face aux Spurs lors du match 2Getty Images

3. Football - Premier League : City y est presque, Arsenal s'accroche encore

A défaut d'un titre, Josep Guardiola devrait pouvoir se consoler avec une qualification pour la Ligue des champions. Manchester City a repris la troisième place à Liverpool en dominant West Bromwich Albion (3-1) grâce à des buts de Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne et Yaya Touré. Les Mancuniens sont quasiment assurés de terminer dans le Top 4. Vainqueur de Sunderland avec un doublé d'Alexis Sanchez (2-0), Arsenal, 5e, revenu à un point de Liverpool, 4e, aura encore une carte à jouer lors de la dernière journée.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - Masters Rome : La sale soirée de Sharapova. Peu après avoir appris qu'elle ne bénéficierait pas d'une wild-card pour Roland-Garros, Maria Sharapova a été contrainte à l'abandon au 2e tour face à la Croate Mirjana Lucic-Baroni (4-6, 6-3, 2-1). La Russe semblait visiblement touchée à la jambe gauche…

Football - Matches amicaux : Benzema vide son sac. Alors que la liste des Bleus pour les matches de juin doit être dévoilée demain, Karim Benzema s'est offert une sortie remarquée dans l'édition du jour de L'Equipe. L'avant-centre du Real déplore notamment de ne pas avoir eu d'explication de Didier Deschamps sur sa situation en sélection. Et il ne s'est pas privé d'égratigner Mathieu Valbuena.

Basket - NBA : Les Celtics, premiers partout. La magnifique saison de Boston se poursuit. Finaliste dans la Conférence Est face à Cleveland, les Celtics ont eu le bonheur d'hériter du premier choix de la draft 2017. Le sort a aussi été généreux avec les Los Angeles Lakers, qui auront le deuxième choix. Philadelphie choisira en troisième position.

Basket - ProA : Un choc ASVEL-Monaco en quarts. Malgré sa victoire à Châlons-Reims (77-75) lors de la 34e et dernière journée, Villeurbanne n'a pu éviter la huitième place et devra en découdre avec Monaco lors des quarts de finale des playoffs, pour un remake de la finale de la saison passée.

Cyclisme - Tour de Californie : Sagan ouvre son compteur. Deuxième sur la première étape, Peter Sagan a signé son premier succès sur l'édition 2017 en s'imposant à Morro Bay sur la troisième étape. Le coureur slovaque de Bora a devancé l'Allemand Rick Zabel (Katusha) et l'Italien Simone Consonni (Team Emirates). Son coéquipier polonais Rafal Majka reste en tête du général.

La vidéo de rattrapage

Tom Dumoulin a fait le spectacle hier sur le Giro. Lors du chrono, qu'il a brillamment remporté pour s'emparer du maillot rose, mais aussi sur le podium. Les hôtesses s'en souviendront…

Vidéo - Dumoulin, plus maladroit sur le podium que sur un vélo 00:16

Le tweet de bienvenue

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Monaco est prêt à déboucher le champagne

C'est déjà fait à 99,99% mais bon… Monaco n'a besoin que d'un petit point face à Saint-Etienne en match en retard pour être officiellement sacré champion de France devant son public à Louis-II (21h00). Et obtenir enfin la récompense de sa magnifique saison avec un trophée.

2. Football - Liga/Coupe d'Italie : Le Real joue gros, la Juve pour une première levée

C'est l'heure de vérité pour le Real Madrid. Les hommes de Zinédine Zidane doivent prendre au moins un point dans leur match en retard sur le terrain du Celta Vigo (21h00) pour s'emparer du fauteuil de leader avant la dernière journée. En cas de défaite des Madrilènes, le Barça aura son destin en main. De son côté, la Juve, quasiment championne d'Italie et qualifiée pour la finale de la Ligue des champions face au Real, peut remporter un premier trophée face à la Lazio en finale de la Coupe d'Italie. Ce sera à suivre sur Eurosport (21h00).

Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid.Getty Images

3. Tennis - Masters Rome : Nadal entre en lice, Paire défie Wawrinka

Intraitable depuis le début de saison sur terre avec ses victoires à Monte-Carlo, Barcelone et Madrid, l'Espagnol Rafael Nadal vise un quadruplé à Rome et débute son parcours par un duel face à son compatriote Nicolas Almagro. A suivre aussi, l'entrée en lice du Suisse Stan Wawrinka, en soirée, face au Français Benoît Paire. La journée débutera à partir de 11h00.

4. Cyclisme - Tour d'Italie : Encore une journée de folie ?

Ça s'emballe depuis deux jours sur le Giro et ça pourrait continuer aujourd'hui avec une 11e étape assez bosselée entre Florence et Bagno di Romagna. Un tracé propice pour une échappée et une course promet d'être nerveuse.