Nadal, Mayer, Premier League, L1 : l'actu du vendredi 11 août 2017 sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters 1000 Montréal : Nadal tombe de haut, Mannarino s'invite

Plus qu'une surprise, c'est une énorme sensation : Rafael Nadal ne jouera pas les quarts de finale à Montréal. Et ne s'installera pas au sommet de la hiérarchie mondiale lundi. Le parcours de l'Espagnol s'est arrêté cette nuit. La faute à un jeune Canadien de 18 ans, incroyable de sang-froid durant trois sets et 2h45 de jeu : Denis Sapovalov (4-6, 6-4, 7-6 [7/4]). Son adversaire est l'autre invité-surprise de ces quarts. Il est Français. Il s'agit d'Adrian Mannarino, tombeur du Sud-Coréen Hyeon Chung (6-3, 6-3). Bien que bousculé par David Ferrer, Roger Federer a également composté son billet. Il retrouvera un autre Espagnol, Roberto Bautista Agut, bourreau de Gaël Monfils (4-6, 7-6 [7-5], 7-6 [7-2]).

Rafael Nadal a été éliminé dès les 8es de finale du Masters 1000 de Montréal, par le jeune Canadien Denis Shapovalov.Getty Images

2. Football - Transferts : Mbappé-PSG, c'est bouillant !

Kylian Mbappé "veut jouer avec Neymar". C'est L'Equipe qui l'affirme en Une, et en lettres capitales. "Paris acté", précise ensuite le quotidien, pour qui "le contrat de cinq ans est prêt". Pour rappel, jeudi, Marca certifiait que le PSG et Monaco étaient tombés d'accord pour le transfert de l'international français. Plus d'infos dans notre live Mercato. Rendez-vous dès 8h00 !

3. Golf - USPGA : le tandem Olesen-Kisner vire en tête

Le dernier Grand Chelem de la saison a débuté. Le Danois Thorbjorn Olesen et l'Américain Kevin Kisner virent en tête du Championnat PGA, à l'issue du 1er tour. Le duo a rendu une carte de 67, soit quatre sous le par, et compte un coup d'avance sur un groupe de cinq Américains. Jordan Spieth, n°2 mondial, et le Nord-Irlandais Rory McIlroy ont très mal débuté le tournoi, avec une carte de 72.

Le tweet qui prédisait que Nadal tomberait à la renverse

La vidéo qui présente les plans B du Barça

Le transfert d'Ousmane Dembélé chez les Blaugrana tarde à se conclure ? Pas grave... Les Blaugrana ont des solutions de repli. On vous en parle dans notre Mercato Buzz.

Vidéo - Le Barça a d’autres noms que celui de Dembélé à la bouche 02:14

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Athlé - Mondiaux : le rendez-vous de Mayer

Il était la grande révélation tricolore des derniers Jeux. Médaillé d'argent à Rio, le décathlonien Kevin Mayer vise l'or aux Mondiaux de Londres. Le Français fait son entrée en lice ce matin, dès 11h00. Mélina Robert-Michon fera de même un peu plus tard, en lancer de disque.

Vidéo - Mayer, le prince qui veut devenir roi à Londres 01:13

2. Foot - Premier League : Arsenal lance les hostilités

Chelsea réussira-t-il là où tous les champions d'Angleterre ont échoué depuis 2009 ? Autrement dit, les Blues conserveront-ils leur couronne ? C'est l'une des questions que pose ce cru 2017-2018 de la Premier League. L'équipe d'Antonio Conte ne jouera que samedi après-midi (16h00), face à Burnley. C'est Arsenal qui ouvre le bal dès ce soir (20h45), face à Leicester.

Vidéo - Arsenal au ralenti, l'invincibilité de Mourinho, Kane : les 5 choses à savoir sur la 1ère journée 01:00

3. Football - Ligue 1 : Nice pour rebondir, Lyon pour enchaîner

Deux matches pour débuter la 2e journée. A 19h00, l'OGC Nice accueille Troyes pour effacer son revers inaugural, à Saint-Etienne (1-0). Sans Sneijder et Balotelli, mais avec Allan Saint-Maximin, fraîchement arrivé de Monaco. A 20h45, le leader lyonnais tentera de confirmer sa démonstration face à Strasbourg (4-0). Ce sera chez le Stade Rennais.

Vidéo - Sneijder, OL, 5/7 : les 5 choses à savoir sur la 2e journée de Ligue 1 01:00

4. Moto - Grand Prix d'Autriche : round 11 pour Marquez et Morbidelli

La 11e manche du championnat du monde se joue ce week-end, en Autriche. Leader en motoGP, Marc Marquez y vise un 3e succès de rang. En moto2, l'Italien Franco Morbidelli tentera de se racheter après sa 8e place à Brno. Rendez-vous dès 9h00 pour les premiers essais libres.