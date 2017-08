Nadal n°1, Lavillenie, Tiger, Nice, NBA : L'actu sur un plateau du 15 août

Ce qui vous a (peut-être) échappé entre hier soir et ce matin...

1. Tennis - Masters 1000 de Cincinnati : Federer forfait, Nadal n°1 lundi prochain

Pas dans son assiette dimanche en finale du Masters 1000 de Montréal face à Alexander Zverev, Roger Federer était bel et bien diminué physiquement. Lundi, le n°3 mondial a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati qui se déroule cette semaine en raison de douleurs au dos. Conséquence, lundi prochain c'est bel et bien Rafael Nadal qui remontera sur le trône de n°1 mondial pour la première fois depuis juillet 2014. Federer, lui, va se reposer et se soigner en vue de l'US Open (qui débute le 28 août). A signaler également le forfait dans l'Ohio du Français Gaël Monfils, malade.

2. Athlétisme - Mondiaux de Londres : Lavillenie a caché une blessure lors de sa préparation

Lundi, dans un entretien accordé à nos confrères de L'Equipe, Renaud Lavillenie, médaillé de bronze à Londres la semaine dernière, a expliqué qu'il avait connu une préparation hivernale très perturbée. Victime d'une chute de moto à l'automne dernier puis opéré du genou droit, le recordman du monde du saut à la perche n'a pas pu aborder le rendez-vous mondial de la façon la plus sereine.

3. Football - Ligue 2 : Lorient décolle enfin, Nancy plafonne encore

Prétendants au podium et à la montée en L1, Lorient et Nancy n'avaient pas véritablement lancé leur saison avant cette 3e journée de L2. Lundi soir, les Merlus ont rectifié le tir en enregistrant leur premier succès (3-0 à domicile face à Châteauroux) mais Nancy a de nouveau plafonné en concédant le nul (0-0) à Nîmes.

Football - Ligue des champions : L'OGC Nice va se présenter sans Mario Balotelli, Bassem Srarfi et Wesley Sneijer pour son barrage aller de C1 sur la pelouse de Naples, mercredi soir (20h45). En phase de reprise, Balotelli et Sneidjer sont inaptes à la compétition, Srarfi est lui blessé.

Tennis - Cincinnati : Richard Gasquet s'est qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati (où il affrontera Nadal) en éliminant John-Patrick Smith (6-4, 6-4). En revanche, piteuse élimination de Benoit Paire (face au 244e mondial !). Chez les filles, c'est aussi fini pour Mladenovic et Dodin.

Golf - PGA : Retrouvé endormi au volant de sa voiture le 29 mai dernier à Jupiter en Floride, Tiger Woods était sous l'emprise de cinq médicaments, dont un anti-douleur à base d'opium, un anti-dépresseur ou encore un composant chimique de la marijuana. C'est ce qu'ont révélé les analyses toxicologiques pratiquées sur l'ex-numéro 1 mondial.

Cyclisme - Transferts : Deux coureurs du Top 10 du dernier Tour de France ont clarifié leur avenir. Le Colombien Rigoberto Uran (dauphin de Froome sur les Champs-Elysées) en prolongeant avec l'équipe Cannondale, et le Sud-Africain Louis Meintjes (8e du Tour en 2016 et 2017) en annonçant son retour chez Dimension Data.

Lundi soir, la NBA a dévoilé le calendrier complet de la saison régulière 2017-2018. Celle-ci débutera le 17 octobre prochain avec deux matchs très alléchants d'entrée (Cleveland-Boston et Golden State-Houston), et s'achèvera le 11 avril 2018.

1. Football - Ligue des champions : Début des barrages (à partir de 18h)

En attendant le déplacement de Nice à Naples mercredi, les barrages de la Ligue des champions débutent ce mardi soir. A suivre tout particulièrement, le voyage délicat de Liverpool chez les Allemands d'Hoffenheim ainsi que le duel entre le Sporting Portugal et les Roumains du Steaua Bucarest. Les autres matchs : Qarabag FK - FC Copenhague, Apoel Nicosie - Slavia Prague et Young Boys Berne - CSKA Moscou.

2. Tennis - Cincinnati : Tsonga, Cornet, Garcia et Mannarino en piste (à partir de 17h)

Suite et fin du premier tour ainsi que début du deuxième tour à Cincinnati avec notamment l'entrée en lice délicate de Jo-Wilfried Tsonga face au serveur croate Ivo Karlovic et celle - également compliquée - d'Adrian Mannarino, récent quart-finaliste à Montréal, face au Néerlandais Robin Haase, demi-finaliste dans la cité québécoise. A suivre également les débuts de Caroline Garcia (contre Elena Vesnina) et d'Alizé Cornet (face à Catherine Bellis) ainsi que les affiches Del Potro-Berdych, Goffin-Kyrgios ou encore Thiem-Fognini.