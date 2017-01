Nadal, Warriors-Cavs, Experts, CAN : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Nadal réussit son entrée, Serena Williams aussi

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Pas de souci pour Rafael Nadal. L'Espagnol a signé une entame de tournoi assez solide avec un succès en trois sets sur l'Allemand Florian Mayer (6-3, 6-4, 6-4). Gilles Simon n'a pas traîné lui non plus pour se débarrasser de Michael Mmoh (6-1, 6-3, 6-3). Il n'y a pas eu de surprise dans la nuit, avec les qualifications du Canadien Milos Raonic, d'Alexander Zverev, et de David Goffin, même si le Belge a eu besoin de cinq sets face à l'Américain Reilly Opelka (6-4, 4-6, 6-2, 4-6, 6-4).

Vidéo - En forme, Nadal n'a laissé aucune chance à Mayer : les temps forts de son succès 02:32

Chez les dames, Caroline Garcia a dominé Kateryna Bondarenko (7-6, 6-4) tandis qu'Alizé Cornet a remporté un duel 100% triocolore face à Myrtille Georges (6-3, 4-6, 6-1). Océane Dodin est également passée. Pas de surprise non plus dans le tableau féminin avec les qualifications de Karolina Pliskova, Dominika Cibulkova et Serena Williams, victorieuse en deux sets de Belinda Bencic (6-4, 6-3).

Vidéo - Inspirée, Williams a logiquement dominé Bencic : les temps forts de sa victoire 02:24

2. Basketball - NBA : Les Warriors ont croqué les Cavaliers

Le choc du MLK Day a tourné court. Les Golden State Warriors, qui avaient déjà 29 points d'avance à la pause, n'ont fait qu'une bouchée des Cleveland Cavaliers (126-91) avec un triple double de Draymond Green (11 points, 13 rebonds, 11 passes décisives). Le triple double, Nicolas Batum n'en est pas passé loin (8 points, 10 rebonds, 10 passes) mais Charlotte s'est tout de même incliné devant les Boston Celtics d'Isaiah Thomas, auteur de 35 points (108-98). Les Clippers ont dominé OKC (120-98). Plus tôt, Milwaukee avait été surpris dans sa salle par Philadelphie, emmené par Joel Embiid (22 points, 12 rebonds, 5 contres).

3. Football - CAN 2017 : Le Maroc tombe d'entrée

La CAN commence mal pour le Maroc. Les Marocains se sont inclinés devant la RD Congo (1-0) sur un but de Junior Kabananga (55e). Plus tôt, la Côte d'Ivoire avait dû se contenter d'un match nul face au Togo (0-0).

On a aussi retenu pour vous

Handball - Mondial 2017 : Champion olympique en titre, le Danemark a validé son billet pour les huitièmes de finale après un court succès face à la Suède (27-25).

Football - Ligue 2 : Après cinq matches sans défaite en championnat, Sochaux s'est incliné à Valenciennes (2-1) en clôture de la 20e journée, manquant ainsi l'occasion de grimper sur le podium.

Football - Serie A : L'AC Milan a remonté un handicap de deux buts pour signer un match nul sur la pelouse du Torino (2-2) et conserver sa cinquième place au classement.

Voile - Vendée Globe : A deux jours de l'arrivée, le Français Armel Le Cléac'h (Banque populaire VIII) et le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss) étaient toujours mardi au coude-à-coude, avec une avance de 75 milles pour le Français au pointage de 05h00.

La vidéo de rattrapage

Monaco n'a pas la BBC ou la MSN, mais la troupe de Leonardo Jardim n'a vraiment pas à rougir de ses productions offensives par rapport eu Real ou au Barça. La preuve avec Vidéo Stats.

Vidéo - Video Stats : Offensivement, Monaco est vraiment l'égal du Real et du Barça 02:07

Le tweet qui laisse perplexe

La Juventus a dévoilé son nouveau logo lundi soir. On ne nie pas son originalité, mais ce n'est pas forcément la plus grande réussite du mythique club turinois. Enfin, vous vous ferez vottre opinion.

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Djokovic entre en piste (09h00)

Regardez cet événement sur Eurosport Player

La night session, ça débutera aux alentours de 9h00 (heure française) à Melbourne avec les débuts dans le tournoi du tenant du titre, Novak Djokovic, face à l'Espagnol Fernando Verdasco. La nuit prochaine, Roger Federer disputera son deuxième tour face à l'Américain Noah Rubin, tandis qu'Andy Murray sera en night session face au Russe Andreï Rublev. Pour les Français, la tâche s'annoncera compliquée pour Jérémy Chardy face à Kei Nishikori, un peu moins pour Jo-Wilfried Tsonga contre le Serbe Dusan Lajovic. Chez les dames, Angelique Kerber, tenante du titre, affrontera Carina Witthoeft.

Vidéo - The Coach : Verdasco, une machine à faire déjouer Djokovic 02:30

2. Handball - Mondial 2017 : Les Experts sereins face aux Russes (20h45)

La France sera sans grande pression au moment de défier la Russie ce soir (20h45). Les Experts sont en effet d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale grâce au succès des Russes sur la Pologne mardi soir (24-20). Deux journées avant la fin du tour préliminaire, les Bleus comptent six points et ne peuvent plus être rejoints ni par la Pologne (0) ni le Japon (0), qui ont perdu leurs trois premiers matches dans le groupe A. Mais le duel face à la Russie restera un très bon test pour les Français, et devrait permettre la rotation de l'effectif tricolore.

Vidéo - Dika Mem, une ascension aussi fulgurante qu'inattendue 01:01

3. Football - CAN 2017 : Place au groupe D

La phase de poules de la Coupe d'Afrique des nations se poursuit avec le groupe D et les débuts du Ghana, opposé à l'Ouganda (17h00). Ce soir, il y aura aussi un duel qui vaudra le coup d'œil entre le Mali et l'Egypte (20h00).