New England, ASSE, Cameroun, Mondiaux de St Moritz : L'actu sur un plateau du lundi 6 février 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football américain - Super Bowl : New England c'est renversant

New England et Tom Brady ont un peu plus magnifié leur légende en remportant le titre suprême de la NFL dimanche à Houston, après avoir remonté un retard de 25 points, un fait sans précédent. Après avoir poussé les Falcons d'Atlanta dans la première prolongation jamais vue dans un Super Bowl, les Patriots ont forcé leur destin avec un touchdown de James White (34-28). A 39 ans, Tom Brady est devenu le premier quarterback cinq fois couronné.

2. Football - Ligue 1 : Les Verts en voulaient plus

Après ASM-Nice, le second derby de la 23e journée a tenu toutes ses promesses : dans son "chaudron", Saint-Etienne a livré un match plein sur le plan du jeu et de l'engagement qui a laissé sans réponse un Olympique lyonnais trop attentiste pour s'en sortir (2-0). Ça s'est vu de suite avec les buts de Kevin Monnet-Paquet et Romain Hamouma aux 9e et 22e minutes. Voilà l'ASSE revenu à un point de l'OL, toujours 4e avec un match en retard.

3. Football - CAN : Les Lions redeviennent indomptables

Quinze ans après leur dernier sacre continental, les Camerounais ont soulevé le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations pour la cinquième fois de leur histoire, au stade de l'Amitié de Libreville. Les hommes d'Hector Cuper ne se sont pas désunis après l'ouverture du score de Mohamed Elneny pour l'Egypte (22e) et ont répliqué en seconde période par le Lyonnais Nicolas N'Koulou (59e) puis Vincent Aboubakar, auteur d'un petit chef d'oeuvre (88e).

Comme un bonheur n'arrive jamais seul, le Cameroun est qualifié pour la Coupe des Confédérations.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Coupe Davis : L'équipe de France rencontrera donc la Grande-Bretagne en quarts de finale. A Ottawa, le Canada s'est incliné 2 victoires à 3 sur un scénario rocambolesque, la disqualification de son espoir Denis Shapovalov pour avoir touché violemment l'arbitre avec une balle.

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Ski alpin - Mondiaux : Tous à Saint-Moritz !

La station des Grisons ouvre officiellement ce lundi les Mondiaux 2017. Pas de compétion au programme (ça commencera par le super G féminin mardi) mais des premières descentes d'entraînement pour les femmes (10h30) et les hommes (12h30) qui diront qui est déjà chauds.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

2. Tennis - ATP Montpellier : Chardy au programme

L'Open Sud de France laisse ses têtes d'affiche (Tsonga, Gasquet, A. Zverev) au repos aujourd'hui mais un Chardy - Granolers (19h00) suivi d'un Brown - Garcia-Lopez, c'est juste parfait pour démarrer.

3. Football - Liga : Lanterne rouge ou ventre mou ?

Grenade - Las Palmas clôt la 21e journée, à 20h45. Rien de très foudroyant, on vous l'accorde : Grenada, qui peut toujours se débarrasser de sa lanterne rouge, reçoit le 11e au classement.