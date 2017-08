Neymar, Bolt, Robert-Michon, Zverev, Federer, USPGA : L’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Neymar marque pour son premier match, le PSG facile à Guingamp

A l'occasion de sa première sortie avec le maillot du PSG, Neymar a déjà marqué les esprits dimanche soir dans les Côtes d'Armor. Plutôt en jambe et à l'aise au sein d'un collectif qu'il découvrait, l'attaquant brésilien a multiplié les mouvements, touché 128 ballons, offert une passe décisive à Cavani et marqué un but. Un bilan plus que positif pour l'ancien joueur du Barça et une deuxième victoire en deux matchs de Championnat pour le PSG d'Emery (0-3).

Paris Saint-Germain’s Neymar celebrates scoring their third goalGetty Images

2. Athlétisme - Mondiaux de Londres : La France conclut sa moisson avec du bronze

Quelques heures après le sacre de Yohann Diniz, Mélina Robert-Michon a conclu de la plus belle des manières les Mondiaux de l'équipe de France à Londres en décrochant le bronze au terme du concours du lancer du disque. Grâce au troisième meilleur jet de sa carrière (66,21m) dès sa première tentative (également sa meilleure performance de la saison), la vice-championne olympique de Rio a ainsi offert au clan tricolore sa cinquième médaille (3 or, 2 bronze). Quatrième nation du tableau des médailles, la France a réussi ses Championnats du monde avec, pour la première fois de son histoire, trois titres individuels (Bosse sur 800m, Mayer au décathlon et Diniz sur 50km marche).

Vidéo - Avec son record de la saison, Robert-Michon décroche un bronze bien mérité 01:00

3. Tennis - Masters 1000 de Montréal : Zverev stoppe Federer

Pour la première fois cette année, Roger Federer a perdu une finale. Victime d'un excellent Alexander Zverev, premier joueur hors Big Four à remporter deux Masters 1000 la même saison depuis 10 ans (Nalbandian), et de pépins physiques, le n°3 mondial s'est incliné en finale (6-3, 6-4) d'un Masters 1000 canadien qui se refuse toujours à lui lorsqu'il se dispute dans la cité québécoise (mais 2 titres à Toronto en 2004 et 2006). Conséquence, la bataille avec Nadal pour la place de n°1 mondial demeure palpitante...

On a aussi retenu pour vous...

Foot - Supercoupe d'Espagne : Pour le premier Clasico de la saison, le Real Madrid a fait fort sur le terrain du Barça dimanche soir en finale aller de la Supercoupe d'Espagne. Vainqueurs 3-1 grâce à des buts de Cristiano Ronaldo (expulsé dans la foulée), Asensio et Piqué contre son camp, les hommes de Zidane ont montré qu'ils étaient parfaitement prêts à entamer cette nouvelle saison.

Golf - USPGA : L'Américain Justin Thomas (24 ans) a remporté le 99eme USPGA sur le parcours du Quail Hollow Club de Charlotte. Vainqueur du quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de l'année avec deux coups d'avance sur Molinari, Oosthuizen et Reed, le golfeur du Kentucky soulève du même coup son premier trophée en Majeur.

Rugby - Coupe du monde féminine : Formidable démonstration des Bleues qui ont écrasé l'Australie dimanche à Dublin avec la bagatelle de huit essais (48-0) lors de leur deuxième match de poule.

Tennis - Montréal : Cinquième titre de la saison - le troisième en Premier 5 - pour la jeune Ukrainienne Elina Svitolina (22 ans) qui a facilement battu en finale la Danoise Caroline Wozniacki (6-4, 6-0). La voilà 4e mondiale. En double, à signaler la victoire finale de la paire tricolore Mahut-Herbert.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Le dernier tour d'honneur du Roi Usain Bolt 03:17

Le tweet qui nous rappelle à quel point le Grand Prix d'Autriche motoGP a été complètement fou

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Foot - Ligue 2 : Décollages pour Lorient et Nancy ?

Suite et fin de la 3e journée de L2 lundi soir avec deux matchs à l'affiche : Lorient-Châteauroux à 18h45 et Nîmes-Nancy à 20h45. Candidats à la montée, les Lorientais (2pts en 2 matchs) et les Nancéiens (1pt) décrocheront-ils enfin leur premier succès ?

2. Tennis - Cincinnati : On enchaîne dans l'Ohio

Au lendemain des victoires de Zverev et Svitolina à Montréal, les matchs du premier tour du rendez-vous de Cincinnati (Masters 1000 pour les hommes, Premier 5 pour les femmes) se poursuivent dans l'Ohio. A l'affiche notamment Kristina Mladenovic, Gaël Monfils, Océane Dodin, Richard Gasquet et Benoit Paire.