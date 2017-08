Neymar, Dimitrov, Real, Vuelta : L'actu sur un plateau du lundi 21 août 2017

Ce qui vous a peut-être échappé entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Neymar flambe, le PSG brille

Même en concédant l'ouverture du score, même en étant réduits à 10 au cours du second acte, les Parisiens ont ébloui le Parc de Princes. Et Toulouse n'a pu que constater les dégâts (6-2). Dans le sillage d'un Neymar flamboyant (deux buts, deux passes décisives), le PSG a montré tout son potentiel. Voilà désormais le club parisien à trois victoires en autant de match de Ligue 1 comme Saint-Etienne et… l'AS Monaco. Le duel à distance entre le champion 2017 et son dauphin est déjà lancé.

Le clin d'oeil de Neymar à Matuidi après son but face à ToulouseGetty Images

2. Tennis - Masters 1000 Cincinnati : Dimitrov passe un cap

A 26 ans, Grigor Dimitrov a remporté le premier Masters 1000 de sa carrière. Le Bulgare a survolé le tournoi (aucun set concédé) et la finale face à Nick Kyrgios (6-3, 7-5), pas au niveau qu'il avait montré pour sortir Rafael Nadal et David Ferrer. Grâce à cette victoire, Dimitrov fait son retour dans le Top 10 du classement ATP ce lundi. Il pose aussi ses marques à sept jours du début d'un US Open qui s'annonce particulièrement ouvert.

Grigor Dimitrov lors du Masters 1000 de Cincinnati 2017Getty Images

3. Football - Liga - Le Real et le Barça se lancent bien

Le Real Madrid et Barcelone ont tous les deux réussi leurs débuts en championnat. Les Madrilènes se sont imposés sur la pelouse de La Corogne (0-3) et ont déjà pris la tête de la Liga juste devant… le Barça. Les coéquipiers de Lionel Messi avaient remporté un peu plus tôt dans la soirée leur duel face au Bétis Séville. Une rencontre marquée également par l'hommage rendu aux victimes des attentats qui ont frappé l'Espagne.

Barcelona's Argentinian forward Lionel MessiGetty Images

On a aussi retenu pour vous

Basketball - Préparation Euro : Les hommes de Vincent Collet ont largement battu l'Italie dimanche (88-63). Une troisième victoire en autant de matches lors de ce week-end de préparation, qui a vu Yakuba Ouattara ne pas être retenu pour l'Euro..

Football - Ligue 1 : Blaise Matuidi, transféré à la Juventus, a reçu un bel hommage du Parc des Princes, dimanche. Même Neymar a salué le Français, présent dans l'enceinte, pendant le match.

Football - Euro U 19 : L'équipe de France féminine des moins de 19 ans s'est inclinée contre l'Espagne (3-2) en finale du Championnat d'Europe de la catégorie, dimanche à Belfast.

Vidéo - A l'issue d'un final cruel, les Bleuettes perdent leur titre 02:35

Tennis - Cincinnati : Ecrasée en finale du tournoi en deux petits sets par Garbiñe Muguruza (6-1, 6-0), Simona Halep est encore passée à côté de la place de N.1 mondiale.

Tennis - Masters 1000 Cincinnati : Les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont remporté dimanche le tournoi en double, une semaine après leur sacre à Montréal.

Le tweet qui montre que Kyrgios est en forme

Finaliste malheureux à Cincinnati, l'Australien était inspiré ces dernires jours. Florilège de points et de facéties.

La vidéo de rattrapage

Le Belge Yves Lampaert a remporté dimanche la deuxième étape 100% française du Tour d'Espagne courue sur 203,4 kilomètres entre Nîmes (Gard) et Gruissan (Aude). Il a concrétisé un formidable numéro collectif de l'équipe Quick Step Floors qui a survolé ce final.

Vidéo - Pas d'échappée, Quick Step en feu : Les moments-clés de la 2e étape 02:03

Ce que vous ne devrez pas manquer aujourd'hui

1. Cyclisme - Vuelta : Déjà la haute montagne

Deux jours après son départ, le Tour d'Espagne attaque déjà les choses sérieuses avec une troisième étape escarpée. Trois ascensions sont au programme dont deux de 1ère catégorie. La fin de cet opus, avec deux cols à franchir, pourrait voir la première explication entre favoris. Et même si l'arrivée ne s'effectue pas au sommet, le dernier kilomètre de l'Alto de la Cornella avec des pentes à 12% et les 7 km de descente qui suivent jusqu'à la ligne pourraient en inspirer quelques-uns.

Vidéo - Le profil de la 3e étape : La haute montagne, déjà ! 00:31

2. Football - Premier League : City peut rallier la tête

Chelsea a déjà perdu, tout comme Tottenham ou encore Arsenal. En ce début de saison, plusieurs grands noms de la Premier League ne sont pas au mieux. Manchester City va tenter, de son côté, de réaliser la passe de deux après sa victoire initiale face à Brighton. Les Citizens reçoivent Everton et Wayne Rooney et pourraient rejoindre leurs rivaux de United et Liverpool dans les rangs des équipes invaincues.

3. Tennis - Winston-Salem : Derniers réglages avant l'US Open

A quelques jours du début de la dernière levée du Grand Chelem de la saison, les joueurs et joueuses n'ont plus qu'un tournoi pour faire leurs gammes. Dans le tableau masculin, on pourra suivre un duel 100% bleu entre Julien Benneteau et Pierre-Hugues Herbert. Chez les dames, c'est Kristina Mladenovic qui sera sur le pont face à Timea Babos. L'occasion de se relancer après ses deux défaites au premier tour à Toronto et Cincinnati.