Neymar, Nice, 2024, Federer : L'actu sur un plateau

1. Foot - Transferts : Neymar est rentré à Barcelone, son agent est à Paris

Après une escapade en Chine à des fins commerciales, le joueur dont tout le monde parle continue d'entretenir le mystère autour de son avenir. Potentiellement attendu mardi au Qatar, Neymar, qui n'a toujours pas dit un mot sur son futur, est finalement rentré à Barcelone où il devrait reprendre l'entraînement avec le Barça ce mercredi. Dans le même temps, son agent historique, Wagner Ribeiro, a confirmé qu'il se rendait à Paris, sans préciser s'il venait dans le cadre du transfert du Brésilien au PSG. Quel feuilleton messieurs dames. Vivement le prochain épisode...

2. JO - Paris 2024 : Le comité d'organisation se réjouit et prépare déjà la suite

En attendant le vote à Lima le 13 septembre prochain pour entériner officiellement l'attribution des JO 2024 à Paris, les membres du comité d'organisation ont le sourire après l'annonce de Los Angeles, candidate pour 2028, qui laisse la voie libre à la capitale française pour les Jeux du centenaire. "On sent beaucoup de satisfaction, d'enthousiasme. On sent que c'est en train de se réaliser et de se concrétiser, donc c'est formidable", s'est réjoui Tony Estanguet, co-président de Paris 2024. L'ancien champion olympique a également évoqué la possibilité d'un partenariat entre les deux villes pour optimiser cette double attribution (organisation, coûts, revenus...). Après la bonne nouvelle, Paris a désormais du pain sur la planche et de sacrés chantiers en perspective pour les sept années à venir.

3. Rugby - Top 14 : Montpellier sur le point d'assurer son avenir dans l'élite

Les fans de Montpellier peuvent respirer, leur club devrait bien disputer le Top 14 cette saison et éviter un remake du psychodrame de 2012. Entre l'Association et la Société sportive du MHR, on s'approche d'un accord, vital pour permettre au club héraultais d'évoluer dans l'élite. Si la convention qui lie les deux entités n'a toujours pas été signée, les deux parties ont annoncé que ce serait bientôt le cas, et ce pour une durée de dix ans. Celle-ci permet au MHR d’évoluer en Top 14 grâce au numéro d’affiliation de la section amateur.

- Tennis - Montréal : Federer sera de la partie. Le Suisse va faire son retour au Canada pour disputer, à partir du 7 août, un Masters 1000 (tournant entre Toronto et Montréal) qu'il n'a plus remporté depuis 2006 et où son dernier match remonte à une finale perdue contre Tsonga en 2014 (c'était à Toronto).

- Foot : Bastia perd son statut pro. La descente aux enfers se poursuit pour le Sporting. Relégué à titre administratif, le club corse a perdu son statut de club professionnel mais a tout de même été autorisé par la DNCG à participer au championnat de National 1.

- Tennis - Washington : Del Potro passe l'obstacle Lacko. L'Argentin s'est imposé en deux sets (7-5, 6-2) contre le Serbe Lukas Lacko et s'est qualifié pour le 3e tour.

- Cyclisme - Tour de Pologne : Ewan gagne, Sagan toujours en jaune. Caleb Ewan s'est imposé au sprint à Zabrze pour s'offrir sa première victoire d'étape. L'Australien a devancé Danny Van Poppel et le leader du général, Peter Sagan.

Vidéo - Sports Explainer : Les secrets du record du monde d'Usain Bolt sur 100m 03:23

Si vous n'avez pas encore lu notre Long Format sur la superstar de l'athlétisme, séance de rattrapage (écrite cette fois) par ici

1. Cyclisme - Tour de Pologne : Sagan aura-t-il les moyens de rester en jaune ? (à partir de 13h40)

Au lendemain de la plus longue étape, place à la plus courte avec un cinquième acte sur 130km entre Nagawczyna - Rzeszów. De très nombreuses côtes sont au programme d'un parcours très vallonné et sur lequel Peter Sagan pourrait avoir du mal à conserver sa tunique jaune de leader.

2. Tennis - ATP Washington : Monfils défend son titre (à partir de 17h)

Gaël Monfils lance la défense de son titre à Washington ce mercredi pour le début de la tournée américaine sur dur. Le Français est opposé au 2e tour à l'Indien Yuki Bhambri. D'autres gros bras seront également présents sur les courts : Milos Raonic (opposé à Nicolas Mahut), Nick Kyrgios, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov ou Lucas Pouille (opposé à Tommy Paul).

3. Foot - Ligue des champions : Nice va devoir lâcher les chevaux à Amsterdam (20h45)

En ballottage défavorable après le match nul (1-1) concédé la semaine passée sur sa pelouse lors du match aller du 3e tour préliminaire, Nice ne devra pas perdre sur la pelouse de l'Ajax mercredi soir pour espérer poursuivre son aventure européenne et voir les barrages de la Ligue des champions.