Nice, Bayern, Barça, Madonna di Campiglio : L'actu sur un plateau du 22 décembre 2016

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Coup de mou de Nice

Nice n'a pas étrenné son titre honorifique de champion d'automne dans la plus grande sérénité. En plus du 0-0 concédé à Bordeaux qui fait revenir Monaco (vainqueur de Caen 2-1) à deux points, les Aiglons ont perdu Yoan Cardinale sur blessure et fini à neuf car Mario Balotelli et Younès Belhanda n'ont pas su maîtriser leurs nerfs dans les arrêts de jeu. L'OGC laisse aussi le PSG se rapprocher à cinq longueurs après la correction passé au dernier, Lorient (5-0).

A noter aussi que Lyon a enregistré sa troisième victoire consécutive (2-0 contre Angers), et Marseille (2-1 à Bastia) sa quatrième. De l'air encore pour Nantes (1-0 contre Montpellier), qui a refilé la 18e place à Metz.

Mario Balotelli (Nice) face à BordeauxPanoramic

2. Basketball - NBA : James et Irving portent Cleveland

En l'absence de J.R. Smith (pouce droit fracturé) et Kevin Love, ménagé, Cleveland s'est appuyé sur LeBron James (29 points) et Kyrie Irving (31 points) pour battre Milwaukee (113-102) plus aisément que la veille (114-108 après prolongation). Le champion en titre et leader de la conférence Est va se tester contre Brooklyn vendredi avant de recevoir Golden State, son adversaire de la finale 2016, le jour de Noël.

Du côté de Salt Lake City, Rudy Gobert a gagné le duel des pivots face à DeMarcus Cousins mais le Jazz s'est fait refroidir par les Kings (93-94).

3. Football - Bundesliga : Bayern sonne la fin de la récréation

Le Bayern Munich a jugé que Leipzig avait assez batifolé en tête du championnat : son score de 3-0 infligé par Thiago, Xabi Alonso et Robert Levandowski (sur pénalty) le propulse seul leader, trois points devant son adversaire du soir.

Le Bayern donne la leçon et prend ses aises

On a aussi retenu pour vous

Football - Copa del rey : Le 16e de finale du FC Barcelone était une corrida. Victoire 7-0, les oreilles et la queue contre Hércules...

Serie A : L'Inter a dominé la Lazio (3-0) pour le compte de la 18e journée, avec un doublé de Mauro Icardi.

Voile - Vendée Globe : Armel Le Cléac'h (Banque populaire) continue de tracer sa route. Au pointage de 5h00, à deux jours de doubler le cap Horn, il menait avec 566,6 milles d'avance sur Alex Thomson (Hugo Boss).

Football - Premier League : José Mourinho a fait un appel du pied aux décideurs de Manchester United pour prolonger son contrat d'entraîneur, idéalement de trois ans. "Ils savent que s'ils m'apportent un nouveau contrat, je le signerai car j'adore vivre ici", a-t-il dit. "Je suis trop jeune, j'ai 53 ans, et j'ai encore pas mal d'années dans le football avant d'aller dans un pays comme la Chine."

Football Leaks : L'AS Monaco a versé environ 11,7 millions d'euros au fisc espagnol pour la vente de trois joueurs en Espagne, Carrasco, Abdennour et James Rodriguez, selon Mediapart.

Tennis - Fed Cup : Le nouveau capitaine, Yannick Noah, a choisi Mary Pierce comme adjointe.

Fait divers : La double championne de Wimbledon et lauréate de la Fed Cup, Petra Kvitova, blessée à une main par un cambrioleur armé d'un couteau, sera finalement absente six mois.

Rugby : Le pilier Owen Franks, 90 capes au compteur, a refusé des offres venues de l'étranger afin de rester en Nouvelle-Zélande et être sélectionnable pour la Coupe du monde 2019 au Japon.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - De Sarcelles à Clermont : la surprenante trajectoire de Slimani 01:00

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Ski alpin - Coupe du monde : Kristoffersen attend Hirscher

Le Norvégien Henrik Kristoffersen, vainqueur sortant de la Coupe du monde de slalom, et Marcel Hirscher, quintuple tenant du titre du classement général, seront les épouvantails du slalom donné en nocturne (17h45) à Madonna di Campiglio.

Henrik Kristoffersen à Schladming en 2016AFP

2. Rugby - Top 14 : Pour Grenoble, ça ressemble à une mission impossible

A 20h45, Grenoble - Toulouse lance la 14e journée. Derniers avec deux victoires, les Isérois affrontent des Haut-Garronnais septièmes et à la recherche de régularité.

3. Handball - D1 : Choc au sommet

Nantes - PSG à 20h45, c'est ni plus ni moins que le deuxième contre le premier. En cas d'exploit du H, le PSG restera quand même leader après cette 13e journée du championnat.

Eurosport Awards 2016, révélations, etc… : A vous de voter !

Le vote bat son plein pour désigner ceux qui ont fait l'année 2016 et on peut vous faire cette confidence : c'est serré dans beaucoup de catégories et vous avez une vraie opportunité de faire basculer les suffrages.

Alors pour voter pour les meilleurs sportifs français et internationaux ou encore l'équipe, l'entraîneur, la révélation, la déception, le moment le plus fou et celui le plus émouvant, c'est par ici.