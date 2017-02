Nice, Clermont, Kristoffersen-Hirscher, Tsonga, PSG : L'actu sur un plateau du 19 février 2017

Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Nice gagne même lâché par Balotelli

L’OGC Nice s’en est bien sorti avec une victoire à Lorient (0-1) synonyme de deuxième place provisoire (à 3 points de Monaco, 1 point devant le PSG) car il a fini à dix après l’exclusion d’un Mario Balotelli pas inspiré dans le jeu et pas poli avec l’arbitre. Marseille, sans Bafé Gomis, a aussi remis un coup d’accélérateur en battant Rennes (2-0).

2. Rugby – Top 14 : Clermont leader

La Rochelle pensait avoir fait le nécessaire pour garder sa première place en dominant le Stade Français (37-18) mais Clermont lui a ravi grâce à un point de bonus dans les arrêts de jeu - un essai de son capitaine Alexandre Lapandry - face à la lanterne rouge Bayonne (46-27).

3. Liga - Bale signe son retour au Real

Deux bonnes nouvelles en un match pour Madrid : Gareth Bale, de retour de blessure, a ajouté un but au compteur ouvert par Alvaro Morata pour permettre aux Merengue de l’emporter contre l'Espanyol Barcelone (2-0) lors de la 23e journée et rester hors de portée en tête, 4 points devant le Barça, qui joue ce dimanche.

On a aussi retenu pour vous

Tennis : Kei Nishikori, vainqueur de Carlos Berlocq 4-6, 6-4, 6-3, est en finale de l’ATP 250 de Buenos Aires. Il jouera contre Alexander Dolgopolov qui a dominé Pablo Carreno-Busta 7-5, 6-2. L’ATP 250 de Memphis couronnera Nikoloz Basilashvili ou Ryan Harrison, tous deux sans palmarès.

Election : Le secrétaire général Bernard Giudicelli a été élu président de la Fédération française de tennis.

Basketball - Leaders Cup : Après Villeurbanne, Monaco, vainqueur de Nanterre (81-76), a rallié la finale pour offrir une superbe affiche entre le tenant du titre et actuel leader de la ProA et le champion de France en titre.

All Star Game : Glenn Robinson (Indiana) a remporté un concours de dunk qui a laissé les amateurs de l'exercice un peu sur leur faim.

Football - FA Cup : Lincoln, Petit Poucet évoluant au niveau 5 outre-Manche, a créé un précédent en 103 ans d’histoire de la compétition en se payant Burnley (0-1), 12e de Premier League, pour passer en quarts de finale. Gros coup de pub aussi pour Millwall (D3) qui a fait tomber Leicester (1-0), le champion d'Angleterre.

Rugby - 6 Nations : Les Toulonnais Charles Ollivon et Mathieu Bastareaud font partie des huit joueurs appelés par le staff du XV de France pour préparer le match du 25 février face à l'Irlande.

Formule E : Le champion en titre Sébastien Buemi (Renault e.dams) a remporté le ePrix de Buenos Aires devant Jean-Eric Vergne (Techeetah) et Lucas di Grassi (Audi Sport Abt), parti de la pole position.

Handball - Ligue des champions : Le PSG a battu sur le fil le club allemand de Flensburg (34-33) lors de la 11e journée et recolle à deux points du FC Barcelone dans le groupe A.

Athétisme : Le quadruple champion olympique en titre, Mo Farah, a remporté le 5000 m du Grand Prix de Birmingham, record d'Europe à la clé en 13 minutes 9 secondes 16.

JO 2024 : La société en charge de la candidature - contestée - de Budapest, l’une des trois villes en lice avec Paris et Los Angeles, a suspendu ses opérations en raison d'un possible référendum contre les Jeux Olympiques.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Guérin : "Déjà hors-normes, les jeunes du PSG doivent désormais s'imposer" 03:50

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Ski alpin et biathlon - Mondiaux : Un slalom en forme d’apothéose

Le slalom conclut les championnats du monde de Saint-Moritz à partir de 9h45 avec un duel de haut vol entre le spécialiste du genre Henrik Kristoffersen, et Marcel Hirscher, leader de la Coupe du monde de la spécialité.

En biathlon, la dernière journée réunira les meilleurs à Hochfilzen puisqu'on aura droit aux traditionnelles mass starts. Les femmes seront au départ à 11h30 et les hommes à 14h45. Avec l'opportunité pour Martin Fourcade d'égaler le record de titres individuels (11) d'Ole Einar Bjorndalen.

2. Tennis - Rotterdam : Tsonga, 17 mois après ?

Jo-Wilfried Tsonga, qui a signé samedi une probante 400e victoire sur le circuit contre Tomas Berdych, a rejoint en finale David Goffin, bourreau de Pierre-Hugues Herbert. Le Manceau, qui n'a plus soulevé un trophée depuis 17 mois, vise son 13e titre sur le circuit et mène 3-2 contre le Belge. Mais il a perdu le dernier en date, en 2015, et surtout le seul qu'ils ont joué sur dur en salle.

3. Football – Ligue 1 : Lyon pour se rassurer, le PSG pour grappiller

La Coupe d’Europe comme inspiration : Lyon et le PSG, pour des motifs différents, comptent surfer sur leur belle semaine européenne. Battu lors de trois de ses quatre derniers matches de championnat mais vainqueur de l’AZ aux Pays-Bas (1-4), l’OL a l’occasion de se refaire une petite santé contre Dijon à 17h00. Sur un nuage depuis sa démonstration contre le Barça (4-0), le PSG referme la 26e journée contre Toulouse (21h00) avec l’ambition de revenir à un point du leader Monaco.

Blessés, Di Maria et Thiago Silva seront absents face à Toulouse