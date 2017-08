Nice-Naples, France-Angleterre, Vuelta, City : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Premier League : City revient de loin

Réduits à dix, menés jusqu'à dix minutes de la fin, les Citizens s'en sont tirés à bon compte face à Everton en arrachant le match nul (1-1), en clôture de la 2e journée de Premier League. Wayne Rooney avait ouvert le score à l'Etihad Stadium, avant la mi-temps (36e) et l'exclusion de Kyle Walker pour un coup de coude (45e), signant au passage son 200e but dans le championnat anglais. Mais Raheem Sterling, entré après la pause, a évité le pire à la formation de Pep Guardiola en égalisant en fin de match (82e). Morgan Schneiderlin a lui aussi vu rouge en toute fin de rencontre (88e).

2. Foot - Transferts : Mbappé et Fabinho au PSG contre 220 millions (et Lucas) ?

Selon le journaliste italien de SkySport Italie Gianluca Di Marzio, le PSG est bien en passe de boucler le transfert de Kylian Mbappé. Le jeune prodige français débarquerait dans la capitale contre un chèque de 140 millions d'euros et un joueur parisien, Lucas. Paris compte toujours faire coup double en débauchant également Fabinho à Monaco, une autre pièce maitresse des champions de France en titre. Pour les deux joueurs, la facture pourrait s'élever à 220 millions d'euros. Au rayon des départs du club de la capitale, outre Serge Aurier, Angel Di Maria pourrait lui aussi être poussé vers la sortie. Monaco s'intéresserait de son côté à Andrea Belotti (Torino) pour pallier un éventuel départ de Mbappé.

3. Rugby : Goze dénonce le possible contrat liant Altrad et Laporte

Le sujet est sensible et se heurte à une omerta quasi générale du rugby français. Le 13 août dernier, le JDD révélait que le groupe de Mohed Altrad, président du club de Montpellier, rémunérerait Bernard Laporte, président de la FFR, dont il a acquis les droits d'image via un contrat de partenariat entre les deux parties (et leurs sociétés Altrad Investment Authority et BL Communication). Des faits, s’ils sont avérés, que Paul Goze dénonce avec virulence. "Si c’est avéré, c’est un problème grave et choquant pour le rugby professionnel, la Ligue et les autres clubs. On en parlera de manière plus pertinente s’il s’avère que ce soit la réalité", a expliqué le patron de la LNR à Rugbyrama. "Nous avons un bureau début septembre et on parlera, précise Goze. On essaye de travailler collectivement. Je ne prends pas de décisions intempestives tout seul."

- Tennis - New Heaven : Mladenovic n'y arrive plus. La tournée américaine vire au cauchemar pour la n°1 française, battue d'entrée pour la troisième fois d'affilée, lundi à New Heaven, par Timea Babos (7-5, 7-5).

- Foot - Ligue 2 : Premier succès pour Châteauroux. Châteauroux a obtenu lundi en clôture de la 4e journée de Ligue 2 son premier succès de la saison en battant à domicile Nîmes (1-0) grâce à un but de Yann Mabella en fin de match.

- Foot - Transferts : Aulas en remet (encore) une couche sur le mercato du PSG. "Une orientation dangereuse", "une surenchère de biceps (...) que personne ne pourra suivre"... Interrogé sur RMC, le président lyonnais s'inquiète pour le foot français et met en garde face aux sommes évoquées pour le possible transfert de Mbappé au PSG. Aulas estime également que le paiement de la clause de Neymar "va changer complètement le monde du football pour les années qui viennent".

Le coup de force de Froome, le coup de maître de Nibali, la bonne tenue de Bardet, la souffrance de Contador... Si vous avez manqué la très mouvementée 3e étape de la Vuelta, petite séance de rattrapage en vidéo.

1. Cyclisme - Tour d'Espagne : Retour en territoire espagnol… avec au sprint massif ? (à partir de 13h)

Le peloton quitte Andorre pour la Catalogne ce mardi. Après un col de 3e catégorie à environ 65 kilomètres de l'arrivée, la 4e étape (198,2km) emmènera les coureurs en pente douce jusqu'à Tarragone. Les audacieux devront s'activer pour devancer un sprint massif.

2. Foot - Barrages de la Ligue des champions : Nice va jouer son va-tout contre Naples (20h45)

Battu à Naples la semaine passée (2-0) en barrage aller pour la C1, l'OGC Nice est condamné à l'exploit ce mardi soir pour avoir une chance de décrocher son billet pour la phase de poules de la Ligue des champions. La présence de Wesley Sneijder et Mario Balotelli - absents en Italie – pourrait s'avérer déterminante pour les Aiglons.

3. Rugby féminin - Coupe du monde : Les Bleues visent une première face à l'Angleterre (20h45)

Après son impressionnant parcours en phase de poules, l'équipe de France s'attaque à l'Angleterre, tenante du titre, en demi-finale de la Coupe du monde féminine, à Belfast. Présentes dans le dernier carré pour la septième fois en huit éditions, les Bleues espèrent enfin conjurer le sort pour atteindre une première finale mondiale.