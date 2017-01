Olympico, fessées, Messi, Bleus : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Coupe de France : Après une bonne rentrée, l'OL a rendez-vous avec l'OM

Lyon a visiblement bien digéré les fêtes. L'OL s'est imposé dans les grandes largeurs contre Montpellier (5-0) en clôture des 32es de finale, avec un Nabil Fekir inspiré (un but, trois passes décisives) et un Maxwel Cornet efficace (deux buts).

Vidéo - L'OL est déjà d'attaque et Montpellier en a fait les frais : le résumé du match 02:46

En revanche, les Gones ont été moins en réussite au tirage puisqu'ils devront se déplacer au stade Vélodrome pour y défier Marseille en 16e de finale. L'autre affiche entre clubs de l'élite opposera Rennes au PSG.

Vidéo - Qui a inscrit le plus beau but des 32es de finale ? 02:22

2. Rugby - Top 14 : Clermont rime avec patron

30 à 6. Clermont a taillé Toulon en pièces lors du choc de la 16e journée. Supérieurs en mêlée et en phase offensive, les Jaunards se sont largement imposés contre le RCT, bonus offensif à la clé (avec un dernier essai de Fofana qui fait parler). Histoire de reprendre les commandes du Top 14 à La Rochelle. De son côté, Toulon, 5e et qui alterne le bon et le moins bon, est en plein doute.

3. Foot US - Playoffs NFL : Les Packers et les Steelers n'ont pas fait dans la dentelle

Les Green Bay Packers ont pulvérisé les New York Giants (38-13) dans le froid polaire du Lambeau Field lors du dernier match du 1er tour des playoffs. Aaron Rodgers et les siens retrouveront dimanche prochain les Dallas Cowboys en demi-finale de la conférence NFC. Un peu plus tôt, les Pittsburgh Steelers s'etaient eux débarrassés des Miami Dolphins (30-12) pour rejoindre les Chiefs de Kansas City en demie de l'AFC.

On a aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Harden et les Rockets ne touchent plus terre. Houston a battu Toronto dans le choc de la nuit avec un nouveau triple-double monstrueux de The Beard (40 points, 10 rebonds, 11 passes).

Foot - Liga : Messi sauve les meubles pour le Barça. L'Argentin a évité, d'un maître coup franc à la 90e, la défaite à son équipe sur le terrain de Villarreal (1-1). Mais les Blaugranas concèdent encore deux points au Real Madrid.

Hand - Mondial 2017 : Les Bleus sont fin prêts. A trois jours du début de son championnat du monde, et en attendant mardi la liste définitive des 16 joueurs retenus, la France a disposé de la Slovénie (33-26) à Montpellier.

Richardson : "Gagner à domicile, c'est un moment impressionnant"

Le point Vendée Globe : Thomson fond à nouveau sur Le Cléac'h. Le skipper gallois (Hugo Boss) n'a pas dit son dernier mot. Il est revenu à seulement 68 milles du leader (Banque populaire VIII) au pointage de 5h ce lundi matin.

La vidéo de rattrapage

C'est doux comme du Dupraz. Le coach toulousain s'est encore fendu d'une sortie dont il a le secret lors de TFC - OM. Pas de quoi refroidir les fans marseillais pour autant.

Vidéo - Dupraz aux supporters marseillais : "Rentrez chez vous !" 00:22

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

Foot - Liga : Valence en opération survie (20h45)

En pleine crise après les départs successifs de son coach et de son directeur sportif, Valence, premier non relégable, se déplace sur le pelouse d'Osasuna, lanterne rouge de la Liga, en clôture de la XXe journée. Frissons garantis pour les supporters valencians. Pour les fans de beau jeu, c'est moins sûr...