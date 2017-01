OM-Monaco, Experts, Wengen, Melbourne : L'actu sur un plateau du 15 janvier 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Nantes et Lorient ont le sourire

La 20e journée a été particulièrement positive pour Lorient et Nantes samedi soir. Les Merlus ont abandonné la dernière place pour la première fois depuis la 9e journée grâce à leur succès sur Guingamp (3-1), tandis que les Canaris de Sergio Conceiçao poursuivent leur remontée après leur victoire à Toulouse (0-1). Nancy a également signé une bonne opération en dominant Bastia (1-0). Plus tôt, le PSG s'était imposé à Rennes grâce au premier but en L1 de Julian Draxler (0-1).

2. Rugby - Champions Cup : Le Racing sauve l'honneur

Il a fallu attendre, mais le Racing s'est enfin offert un succès en Champions Cup. Les Franciliens y ont mis la manière face à une équipe de Leicester assez moribonde (34-3), avec le bonus offensif. Une victoire pour l'honneur, car le vice-champion d'Europe est d'ores et déjà éliminé de la course à la qualification.

3. Handball - Mondial 2017 : L'Espagne et le Danemark assurent

Les outsiders tiennent globalement leur rang dans ce championnat du monde. L'Espagne, le Danemark et la Croatie ont signé un deuxième succès en deux matches en disposant respectivement de la Tunisie (26-21), de l'Egypte (35-28) et de la Hongrie (31-28). Ça s'est en revanche compliqué pour la Pologne, qui a concédé un deuxième revers en deux rencontres avec une défaite face au Brésil (28-24).

On a aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Les San Antonio Spurs ont été battus pour la deuxième fois en quatre jours en s'inclinant devant Phoenix à Mexico (108-105) malgré 14 points de Tony Parker et 38 de Kawhi Leonard. Les Clippers sont toujours invaincus en 2017 après avoir facilement remporté le derby de Los Angeles face aux Lakers (113-97).

Football américain - NFL : Pour la sixième année consécutive, un record, les New England Patriots disputeront la finale de leur conférence après leur large succès face aux Houston Texans (34-16).

Voile - Vendée Globe : Le leader du Vendée Globe, le Français Armel Le Cléac'h (Banque Populaire VIII) a stabilisé l'écart qui le sépare du Gallois Alex Thomson (Hugo Boss) à une centaine de milles selon le pointage de dimanche 05h00.

Football - CAN 2017 : Déception pour le Cameroun, qui a dû se contenter d'un match nul face au Burkina Faso pour son entrée en lice dans le tournoi (1-1) malgré un but du Lorientais Benjamin Moukandjo.

Football - Liga : L'Atlético Madrid a consolidé sa 4e place grâce à une victoire a minima contre le Betis Séville (1-0) et un but de Nico Gaitan.

La vidéo de rattrapage

Le tweet en haute altitude

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Ski alpin - Wengen : Un duel Hirscher-Kristoffersen sur le slalom (10h30) ?

Après l'annulation de la descente samedi, la météo capricieuse pour le slalom à Wengen. Où on pourrait assister à un duel entre l'Autrichien Marcel Hirscher et le Danois Henrik Kristoffersen, les deux leaders du classement de la spécialité. A suivre également, la descente dames à Altenmarkt-Zauchensee (12h15). Et pour rester dans les sports d'hiver, il y aura aussi la poursuite hommes (11h30) et dames (14h45) à Ruhpolding.

2. Football - L1/Championnats européens/CAN : Une journée tout foot

Le ballon ne s'arrêtera pas de tourner ce dimanche. Du duel entre Everton et Manchester City (14h30) à un classique de Ligue 1 entre l'OM et Monaco (21h00), en passant par Nice-Metz (15h00), Caen-Lyon (17h00), Manchester United-Liverpool (17h00), Séville-Real Madrid (20h45) ou Fiorentina-Juventus (20h45), il y aura des chocs alléchants dans tous les championnats. Y compris à la CAN, avec l'entrée en lice de l'Algérie face au Zimbabwe (17h00) et un joli duel entre la Tunisie et le Sénégal (20h00).

3. Handball - Mondial 2017 : La passe de trois pour les Experts (17h45) ?

Après avoir battu le Brésil et le Japon, l'équipe de France visera face à la Norvège un troisième succès en trois matches dans cette phase de poules (17h45). Pour rappel, les Experts devront faire sans Luka Karabatic, forfait pour la suite du tournoi en raison d'une blessure à la cheville droite. A suivre également, l'Allemagne, l'un des principaux rivaux des Bleus dans la course au titre mondial, face au Chili (14h45) et la Suède face à l'Argentine (14h45).

4. Tennis - Open d'Australie : C'est (bientôt) parti à Melbourne (01h00)

Le début de l'Open d'Australie, c'est pour la nuit prochaine sur les courts de Melbourne. Chez les hommes, Andy Murray fera son entrée en lice face à l'Ukrainien Ilya Marchenko, il y aura pas mal de Français sur le pont (Jo-Wilfried Tsonga, Paul-Henri Mathieu, Lucas Pouille, Stéphane Robert…) et la fin de session sera animée par les Suisses Roger Federer et Stan Wawrinka. Il y a aura aussi des têtes d'affiche chez les dames avec les débuts dans le tournoi d'Angelique Kerber, Garbiñe Muguruza ou encore Simona Halep. La quinzaine de Melbourne, c'est à suivre en direct sur Eurosport !