OM-OL, Sertic, Nadal, Rougerie, LeBron : L'actu sur un plateau

1. Foot - Transferts Ligue 1 : Après Sanson, Evra et Payet, Marseille continue son marché avec Sertic

Alors que les dirigeants du nouvel OM avaient annoncé vouloir surtout se concentrer sur le prochain Mercato d'été pour véritablement bouleverser la donne et offrir un nouveau visage à leur effectif, voilà que les dirigeants phocéens ont bouclé lundi une quatrième arrivée en moins de quinze jours. Après Morgan Sanson (Montpellier), Patrice Evra (Juventus Turin) et Dimitri Payet (West Ham), c'est en effet au tour de Grégory Sertic de s'engager en faveur du club phocéen. Bordelais depuis ses débuts professionnels en 2008 (avec un intermède d'une saison à Lens en 2010-2011), l'international Espoirs, qui évolue au poste de milieu défensif ou en défense central, a signé un contrat de trois ans et demi. Il doit être présenté mardi midi.

2. Rugby - Clermont : Un monument prolonge

A 36 ans, le centre international Aurélien Rougerie (76 sélections) a décidé de prolonger le plaisir une saison de plus. Lundi en fin de journée, sa prolongation de contrat d'un an, jusqu'en juin 2018, a été officialisée par son club. "Roro" disputera donc une 19e saison avec l'ASM, actuel deuxième de la saison régulière de Top 14 ! "C'est vraiment l'envie de pouvoir encore profiter du bonheur que j'éprouve sur le terrain qui m'a poussé à prolonger encore un peu l'histoire avec mon club", a expliqué le Clermontois.

3. Tennis - Coupe Davis : Nadal zappe la Croatie

Perdant magnifique de la finale de l'Open d'Australie dimanche à Melbourne face à Federer, Rafael Nadal a décidé de faire l'impasse sur le premier tour de la Coupe Davis Croatie-Espagne programmé le week-end prochain à Osijek. Place à la récupération pour le 6e joueur mondial.

Foot - Ligue 2 : Reims de nouveau dauphin. Grâce à un but de Grejohn Kyei, son troisième cette saison, dès la 11e minute, Reims s'est imposé sur la pelouse du Red Star lundi soir en clôture de 22e journée de Ligue 2. Les Rémois, après une défaite et un nul, en profitent pour doubler Troyes, Lens et Amiens et s'installent de nouveau à la deuxième place du classement, à quatre points du leader, Brest (41 points contre 37).

Basket - NBA : Encore une défaite pour Cleveland. Sixième défaite sur les dix derniers matchs pour le champion en titre. Lundi, LeBron James (23pts, 9rbds, 9pds) et ses coéquipiers ont été piteusement battus par Dallas (97-104), pourtant l'un des cancres de la Conférence Ouest. Toujours leaders à l'Est, les Cavs voient cependant revenir les Boston Celtics, vainqueurs de leur quatrième match de rang dans les pas d'un très bon Isaiah Thomas (41pts, 8pds).

MotoGP - Tests IRTA : Stoner plein gaz. Les tests de pré-saison de Sepang ont débuté lundi. Bon point pour Casey Stoner, auteur du meilleur chrono du jour sur sa Ducati. En revanche, pour l'instant, c'est plus compliqué pour Valentino Rossi (Yamaha) et Jorge Lorenzo, nouveau venu chez Ducati.

Parce qu'on n'est toujours pas remis du magnifique dénouement de cet Open d'Australie 2017 historique, retour en stats sur le premier Grand Chelem de la saison.

Vidéo - Cet Open d'Australie 2017, c'était vraiment "Retour vers le futur"... 02:47

Après la signature du décret anti-immigration de Donald Trump qui interdit l'accès aux Etats-Unis à des ressortissants de sept pays, Luol Deng (LA Lakers), né au Soudan et qui pourrait être directement touché par la mesure, a réagi en publiant un communiqué. L'ancien joueur de Chicago y clame sa fierté d'être un réfugié.

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Foot - Coupe de France : Un Olympico pour bien débuter les 16e de finale

Débuts des 16e de finale de la Coupe de France mardi avec huit matchs au programme. Après deux duels de L1 en apéritif (Bordeaux-Dijon et Lille-Nantes à 18h) ainsi que le match du petit poucet, la Poiré-sur-Vie (DH), face à Strasbourg (L2), duel olympique en soirée au Vélodrome avec un alléchant Marseille-Lyon. Alléchant car les chocs entre les deux Olympiques sont souvent spectaculaires. Mais alléchant surtout parce que cette rencontre permettra à Dimitri Payet, qualifié, de (re)faire ses débuts sous les couleurs olympiennes 48 heures après l'officialisation de son retour sur la Canebière.

2. Basket - NBA : Relance délicate pour San Antonio face à OKC

Après deux défaites consécutives, à New Orleans et face à Dallas, les San Antonio Spurs, 2e de la Conférence Ouest, doivent absolument réagir à domicile. Mais la tâche s'annonce ardue face à Russell Westbrook (30,8pts, 10,6rbds, 10,2pds) et OKC (6e à l'Ouest) pour ce qui sera le choc de la soirée NBA.