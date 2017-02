OM-PSG, XV de France, Puel-Mourinho : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - VI Nations : Les Bleus ont pris une (bonne) leçon en Irlande

Le XV de France a fait jeu égal avec celui du Trèfle pendant vingt minutes à Dublin, avant d'être submergé. Battus dans tous les compartiments du jeu, les Bleus - qui ont encore commis trop de fautes - ont pris une leçon et concédé une défaite logique et frustrante 19-9, leur deuxième dans ce Tournoi après celle contre l'Angleterre en ouverture. Pour Guy Novès, la reconstruction va prendre du temps. Beaucoup de temps. A condition de trouver les (bons) joueurs...

2. Foot - Ligue 1 : Un Bordeaux grand cru, un Monaco grande classe

Lille et Bordeaux ont offert un spectacle renversant au Stade Pierre-Mauroy. Et ce sont les Girondins qui ont eu le dernier mot (2-3), notamment grâce à un improbable doublé d'un revenant, Adam Ounas, entré à un gros quart d'heure de la fin de la rencontre et qui a fait la différence à lui seul en inscrivant une volée puis une superbe frappe enroulée. Avant cela, le LOSC, qui a terminé à neuf, pensait avoir fait le plus dur par l'intermédiaire de De Préville et Eder. Les Dogues restent donc coincés à la 14e place alors que Bordeaux, 5e, est plus que jamais dans la course à l'Europe. Un peu plus tôt, Monaco avait fait respecter son rang de leader en terre bretonne (victoire à Guingamp 1-2).

La joie d'Adam Ounas face à LillePanoramic

3. Basket - NBA : Les Bulls se paient encore les Cavs, les Warriors officiellement en playoffs

Décidément, Cleveland a trouvé sa bête noire cette saison. Les champions en titre, privés de LeBron James, ont concédé une troisième défaite en autant de matches cette année contre Chicago (117-99). Dwyane Wade a inscrit 20 points, Jimmy Butler 18 et Rajon Rondo 15 pour permettre aux Bulls de s'imposer, notamment en creusant l'écart dans le 3e quart-temps.

Dans les autres rencontres de la nuit, les Knicks se sont imposés sur le fil contre les Sixers au Madison Square Garden (110-109) alors que le premier de la classe, Golden State, a battu le dernier, Brooklyn (112-95). Au passage, les Warriors se sont d'ores et déjà assurés une place en playoffs. Fin février... Enfin, les Pelicans d'Anthony Davis et DeMarcus Cousins, qui effectuaient leur deuxième sortie, ont été à nouveau battus, cette fois à Dallas (96-83).

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Delray Beach : Raonic se défait de Del Potro. Le Canadien est venu à bout de l'Argentin en deux sets en demi-finale (6-3, 7-6 (6)). Il affrontera l'Américain Jack Sock, tombeur de son compatriote Donald Young (6-4, 7-6 (2)) en finale.

Basket - Pro A : Monaco garde le rythme. Une semaine après son titre à la Leaders Cup, le patron incontesté du championnat de France a signé une nouvelle victoire à domicile contre Le Mans (88-77), qui lui permet de consolider son fauteuil de leader.

La vidéo de rattrapage

Comment Lucas Pouille va-t-il s'y prendre pour tenter de battre Jo-Wilfried Tsonga en finale du tournoi de Marseille, dimanche après-midi (15h) ? Il a sa petite idée.

Vidéo - Pouille : "Contre Jo, il faut être l'agresseur, et non l'agressé" 02:32

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Ski alpin : un super-G pour les hommes, un combiné pour les dames (10h30 et 12h)

Sur une piste de Crans-Montana qui risque encore une fois de réserver des surprises, les femmes disputeront un nouveau combiné (10h30). Kjetil Jansrud visera lui une nouvelle victoire à Kvitfjell, cette fois en super-G (12h), après son succès en descente samedi. Le Norvégien pourrait même remporter le petit globe de la spécialité pour la deuxième fois après 2015.

2. Foot - League Cup : Puel et Southampton pour un titre face au Man U de Mourinho (17h30)

Southampton retrouve Manchester United à Wembley (17h30) pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. L'occasion pour José Mourinho de décrocher un premier titre avec les Red Devils. A moins que les Saints de Claude Puel, qui visera lui aussi un premier trophée avec son nouveau club, ne leur jouent un mauvais tour.

Vidéo - Puel : "Ibrahimovic, un joueur fantastique d'une précision chirurgicale" 00:52

3. Foot - Ligue 1 : OM-PSG, un grand classique ? (21h)

Tout Marseille en rêve : battre le PSG en clôture de la 27e journée et lui compliquer sérieusement la tâche dans sa quête d'un cinquième titre consécutif en championnat. Rendez-vous au Vélodrome à 21h. Avant cela, Saint-Etienne recevra Caen (15h) et Lyon accueillera Metz (17h).