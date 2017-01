Open d'Australie, 1-4, Bleus, CAN, Real : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Nishikori et Chardy passent, Halep et Mahut cassent

Regardez cet événement sur Eurosport Player

C'est parti pour 15 jours à Melbourne. Et la première nuit a déjà réservé une grosse surprise dans le tableau féminin avec l'élimination de la Roumaine Simona Halep dès le premier tour. C'est en revanche passé pour Garbine Muguruza, Venus Williams et la Française Pauline Parmentier.

Chez les messieurs, Kei Nishikori s'est qualifié, non sans mal, contre Andrey Kuznetsov (5-7, 6-1, 6-4, 6-7, 6-2). Jérémy Chardy a lui profité de l'abandon très rapide de Nicolas Almagro (4-0, ab.), tout comme Tomas Berdych contre l'Italien Luca Vanni (6-1, ab.). C'est déjà terminé en revanche pour deux autres Tricolores : Nicolas Mahut et Quentin Halys, battus par les Américains Ryan Harrison et Sam Querrey.

2. Foot - Ligue 1 : Monaco corrige l'OM et prend les commandes

Cinq buts au Vélodrome, une démonstration de force et la tête de la Ligue 1. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Monaco n'a pas manqué sa rentrée dimanche soir pour le choc de la 20e journée. Les Monégasques ont corrigé l'OM (1-4), grâce à des buts de Thomas Lemar, Falcao et Bernardo Silva (x2). Un succès qui permet à l'ASM de prendre la tête à Nice, tenu en échec dans l'après-midi par Metz (0-0), à la différence de buts.

3. Hand - Mondial 2017 : Premier gros test réussi pour les Bleus

Portée par un grand Nikola Karabatic (5 buts et 11 passes), l'équipe de France a remporté contre la Norvège un troisième succès (31-28) dans le groupe A. Pour leur premier vrai test de la compétition après deux échauffements contre le Brésil et le Japon, les Bleus se sont montrés appliqués et déterminés pour prendre les Norvégiens à la gorge d'entrée et ne jamais lâcher leur avantage, malgré un dernier quart d'heure plus poussif.

On a aussi retenu pour vous

Foot - Liga : Séville met fin à la série du Real et relance le championnat. Après neuf mois et 40 matches d'invincibilité, les joueurs de Zidane ont fini par tomber, à Sanchez Pizjuan contre Séville (2-1) pour le choc de la 20e journée. Les Madrilènes n'ont plus qu'un point d'avance sur les Sévillans.

Foot US - Playoffs NFL : Les Packers écoeurent les Cowboys dans le match de l'année. Green Bay s'est qualifié pour la finale de la conférence NFC en allant s'imposer à Dallas (31-34) à la dernière seconde, au terme d'un match d'anthologie. Ca passe également pour les Steelers de Pittsburgh, vainqueur à Kansas City (16-18).

Basket - NBA : Harden et Westbrook encore en triple double. Les deux joueurs se sont offerts dimanche respectivement leur 20e et 12e triple double de la saison. Houston a ainsi corrigé Brooklyn (137-112) alors qu'OKC a eu le dernier mot contre Sacramento (122-118).

La vidéo de rattrapage

Clément, Baghdatis, Tsonga... Ils ont surpris leur monde à Melbourne. Souvenir, souvenir :

Vidéo - Clément, Baghdatís, Tsonga... Les performances inattendues de l'Open d'Australie 01:47

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Open d'Australie : Federer, Tsonga, Pouille et Kerber pour boucler (en ce moment)

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Déjà beaucoup de beau monde sur les courts de Melbourne ce lundi. Roger Federer est notamment particulièrement attendu pour son retour. Le Suisse affrontera Jurgen Melzer en fin de matinée. Nick Kyrgios et Stan Wawrinka lanceront également leur tournoi, tout comme Jo-Wilfried Tsonga (face à Monteiro) et Lucas Pouille (opposé à Bublik). Quant au numéro un mondial, Andy Murray, il est actuellement en train d'en découdre sur le Central face à l'Ukrainien Marchenko. Et c'est sur Eurosport que ça se passe.

2. Foot - CAN 2017 : La Côte d'Ivoire et le Maroc entrent en lice (17h et 20h)

Place au groupe C ce lundi. La Côte d'Ivoire, tenante du titre, débute sa compétition à 17h contre le Togo alors que le Maroc affrontera la République démocratique du Congo à 20h.

3. Basket - NBA : Orgie sur les parquets pour le MLK Day (à partir de 19h)

Comme chaque année à la mi-janvier, la NBA met les petits plats dans les grands avec le Martin Luther King Day. Les Knicks ouvriront le bal dès 19h (13h heure locale) contre les Hawks. Mais le climax de la soirée aura évidemment lieu à 2h du matin avec le déplacement des Cavaliers à Golden State où les Warriors attendent le champion de pied ferme.