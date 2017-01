Open d'Australie, Durant-Westbrook, Le Cléac'h : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Gasquet,Simon et Monfils assurent, Garcia fait respecter la logique

Richard Gasquet, Gilles Simon et Gaël Monfils n'avaient pas de temps à perdre. Ils sont passés au troisième tour sans trembler. Gasquet a battu Carlos Berlocq en trois sets (6-1, 6-1, 6-1), alors que Simon a déroulé contre Rogerio Dutra Silva (6-4, 6-1, 6-1). Gaël Monfils a lui laissé un set en route contre Alex Dolgopolov (6-3, 6-4, 1-6, 6-0). Le prochain tour s'annonce plus corsé puisque Simon va défier Milos Raonic. Gasquet va lui devoir se débarrasser de Grigor Dimitrov alors que Monfils va défier Philip Kohlschreiber. Dans le duel des Françaises de la nuit, Caroline Garcia a fait respecter la hiérarchie nationale en battant Océane Dodin (6-7, 6-4, 6-4).

Vidéo - Gasquet a écrasé Berlocq : les temps forts de son succès

2. Voile, Vendée Globe : Le Cléac'h a gardé ses distances

C'est la toute dernière ligne droite. L'arrivée du Véndée Globe est pour aujourd'hui. Et Armel Le Cléac'h (Banque Populaire VIII) et Alex Thomson (Hugo Boss) vont poursuivre leur mano a mano. Le Cléac'h est en position de force. Au pointage de 5h00, il filait vers la victoire avec 87,62 milles (162,3 km) d'avance sur son poursuivant immédiat. Il devrait couper la ligne entre 16h00 et 20h00.

3. Basket, NBA : Durant et Westbrook ont régalé

Le duel a tenu toutes ses promesses. Kevin Durant (40 pts, 12 rdbs) et Russell Westbrook (27 pts, 13 rbds, 15 pds) ont fait le show pour leurs retrouvailles. Mais c'est le premier qui a vu sa nouvelle équipe l'emporter. Golden State a accéléré après la pause pour s'offrir OKC (121-100). Avec ses 30 points, Derrick Rose a lui permis aux New York Knicks de renouer avec la victoire contre Boston (106-117), qui a pourtant vu Isaiah Thomas flamber encore une fois (39 points). James Harden (38 pts, 6 rbds, 8 pds) a aussi brillé lors du succès de Houston contre Milwaukee (111-92). Côté français, il faut noter le bon match de Nicolas Batum (17 pts, 7 rbds, 7 pds) lors du succès de Charlotte contre Portland (107-85).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football, Transferts : Le transfert à Lyon de Memphis Depay (Manchester United) est "en bonne voie", a annoncé l'OL mercredi.

Ligue 1 : Le FC Nantes a enregistré son 4e succè d'affilée en battant Caen (1-0), en match reporté de la 17e journée à cause du brouillard.

Coupe du Roi : Battu par le Celta Vigo (2-1) en quart aller, le Real Madrid a concédé sa deuxième défaite d'affilée après avoir enchaîné 40 matches sans perdre ces derniers mois. Ce jeudi, le Barça et l'Atlético sont sur le pont.

Coupe d'Italie : La lazio Rome s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant le Genoa (4-2) au stade Olympique.

CAN 2017 : Le Cameroun s'est offert la Guinée-Bissau (2-1) avant de défier le Gabon, qui a encore échoué à lancer son tournoi contre le Burkina Faso (1-1),

Tennis : L'AFP a révélé que le rapporteur public devrait recommander jeudi au Tribunal administratif l'annulation des permis de construire attribués à la FFT pour étendre le stade de Roland-Garros sur une partie du jardin des Serres d'Auteuil.

Squash : Les deux Français, Grégory Gaultier et Camille Serme, se sont qualifiés pour la finale du Tournoi des champions de New York en sortant tous les deux les tenants du titre et N.1 mondiaux égyptiens.

La vidéo de rattrapage

La Lazio Rome s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie en battant le Genoa 4-2 mercredi soir au stade Olympique. Un match offensif, avec quelques jolis buts à la clé des deux côtés. Les Romains rencontreront au tour suivant l'Inter Milan, vainqueur de Bologne mardi.

Vidéo - Un festival de buts et la Lazio retrouve l'Inter en quarts : le résumé de Lazio Rome - Genoa

Le tweet qui démontre que Westbrook a des moments d'absence

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Un test pour Nadal

Après Andy Murray hier, c'est au tour de Rafael Nadal d'animer la session de nuit. L'Espagnol va affronter Marcos Baghdatis. Un test pour Nadal. Juste avant (vers 9h00), Lucie Safarova va tenter de s'offrir pour la première fois Serena Williams.

Rafael Nadal à l'Open d'Australie 2017

2. Handball, Mondial 2017 : Un match sans enjeu pour les Bleus

A 17h45, les handballeurs français affrontent la Pologne. Un match sans enjeu pour les Bleus, assurés de finir premiers de leur groupe. Ce dernier match du premier tour permettra surtout d'offrir du temps de jeu aux remplaçants.

3. Football - CAN 2017 : L'Algérie attendue au rebond

A 17h00, l'Algérie retrouve la Tunisie. Tenus en échec par le Zimbabwe (2-2) au terme d'une piètre prestation lors de leur premier match de cette CAN, les Fennecs ont intérêt à l'emporter pour ne pas se mettre dans une position délicate avant de retrouver le Sénégal. A 20h00, le Sénégal, vainqueur de la Tunisie au premier match (2-0), va essayer de confirmer contre le Zimbabwe.

4. Football, Coupe d'Italie : La Roma sur le pont

L'AS Rome va tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Les Romains affrontent la Sampdoria Gênes à 21h00.

