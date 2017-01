Open d'Australie, Gobert en feu, Kitzbühel, Experts : l'actu sur un plateau du 21 janvier 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : C'est fini pour Paire et Garcia

Deux Français ont quitté la scène cette nuit : Benoît Paire et Caroline Garcia, éliminés au 3e tour respectivement par l'Autrichien Dominic Thiem, 8e mondial, 6-1, 4-6, 6-4, 6-4, et la Tchèque Barbora Strycova, 6-2, 7-5. Garcia n'a pas vraiment d'explication à son effondrement : elle a eu deux balles d'égalisation à 1 set partout pour finalement perdre 14 points d'affilée et 16 des 17 derniers du match.

Vidéo - Costaud, Thiem résiste à Paire pour s'offrir ses premiers huitièmes à Melbourne 02:27

2. Basketball - NBA : Golden State en feu, Gobert aussi

Golden State s'est payé une troisième grosse franchise en moins d'une semaine puisqu'après Cleveland lundi et Oklahoma City jeudi, c'est Houston qui a fait les frais de la montée en puissance de Stephen Curry, Kevin Durant and co (125-108). Et après LeBron James et Russell Westbrook, c'est James Harden qui est sorti de l'affaire avec un statut de star quelque peu écorné : 17 points avec un zéro pointé à trois points, rarement le meneur des Rockets aura proposé un bilan aussi famélique.

En revanche, Rudy Gobert a très probablement produit son match le plus abouti depuis son arrivée dans la Ligue en 2003 puisqu'il a apporté 25 points et 25 rebonds dans la besace du Jazz contre Dallas (112-107). Premier joueur à combiner ces deux lignes de stats cette saison et 19e seulement depuis 2000, il a fait un pas de plus vers sa sélection dans l'équipe des remplaçants du All Star Game.

3. Football - Ligue 1 : Encore un nul pour Nice

Nice a dominé en seconde période mais a dû se contenter de son troisième match nul de suite, à Bastia (1-1), pour le compte de la 21e journée. L'OGC fait un leader en suris, pour un point, en attendant le match de Monaco face à Lorient dimanche.

On a aussi retenu pour vous

Rugby - Champions Cup : Montpellier a rempli son objectif en s'imposant avec le bonus offensif contre Northampton (26-17) mais il doit désormais espérer d'autres résultats favorables ce week-end pour espérer atteindre les quarts de finale.

Football - CAN : Avec une nette victoire contre le Togo 3-1, le Maroc d'Hervé Renard a bien repris ses esprits pour son deuxième match dans le groupe C où la Côte d'Ivoire, tenante du titre, a préservé ses chances en arrachant le nul contre la République démocratique du Congo (2-2).

Carlos Alberto Silva, sélectionneur du Brésil de 1987 à 1988, est décédé à Belo Horizonte, à 77 ans.

WRC - Rallye Monte-Carlo : Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) est rentré en leader après l'étape 1 vendredi soir, avec 45"1 d'avance sur le Français Sébastien Ogier (Ford).

Basketball - NBA : Blessé à la main gauche lors de l'échauffement jeudi avant de jouer contre Denver, Pau Gasol manquera aux Spurs de San Antonio pendant six semaines.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - McEnroe : "Si les statistiques sont le futur du tennis, je m'appelle Donald Trump !" 02:32

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Du lourd !

Rafael Nadal challengé en ce moment par Alexander Zverev au 3e tour, Gilles Simon, Richard Gasquet et Gaël Monfils à venir : la journée bat son plein à Melbourne.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - Ce coup spectaculaire de Zverev a laissé Nadal sans voix 01:08

2. Ski alpin : Kitzbühel cherche sa reine et son roi

Ames sensibles s'abstenir : c'est l'effrayante Streif qui s'offrira à la vue des courageux au départ ce matin pour la plus emblématique des descentes. Rendez-vous pour les dames à 10h15 et pour les messieurs à 11h30.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

3. Football - Ligue 1 : Ce n'est gagné pour le PSG

Le PSG se rend à 17h00 à Nantes pour le compte de la 21e journée fort d'un bilan sans appel de 10 victoires lors des 10 dernières confrontations mais les Canaris ne sont plus les mêmes depuis l'arrivée de Sergio Conceiçao puisqu'ils restent sur quatre victoires en championnat.