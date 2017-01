Open d'Australie, mort au Monte-Carlo, Experts, Kitzbühel : l'actu sur un plateau du 20 janvier 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Tsonga et Wawrinka passent, Murray déroule, Kerber accélère

Jo-Wilfried Tsonga a souffert contre la valeur montante du tennis américain mais il s'en est sorti en quatre sets (7-6, 7-5, 6-7, 6-2) pour rejoindre les 8es de finale. Ce ne fut pas facile non plus pour Stan Wawrinka, finalement sorti des griffes de Victor Troicki après une mauvaise entame (6-3, 6-2, 6-2, 7-6). Le n°1 mondial Andy Murray n'avait pas non plus une tache évidente contre un autre espoir US mais il n'a rien concédé à Sam Querrey, qu'il a congédié 6-4, 6-2, 6-4.

De son côté, Angelique Kerber a monté en puissance après deux tours un peu difficiles : l'Allemande, n°1 mondiale et tenante du titre, s'est qualifiée pour les 8es de finale en battant Kristyna Pliskova, à ne pas confondre avec la sœur de la finaliste du dernier US Open, 6-0, 6-4, et rencontrera CoCo Vandeweghe, qui a sorti Eugénie Bouchard.

Vidéo - Kerber - Kr.Pliskova, les temps forts 02:34

Dans le style marathon, Svetlana Kuznetsova est venu à bout de Jelena Jankovic en 3h36, 9-7 au 3e set.

Vidéo - Kuznetsova - Jankovic, les temps forts 02:29

2. Handball - Mondial : Les Experts assurent

Déjà sûre de sa première place de poule, l’équipe de France a fait tourner son effectif pour ménager ses cadres, spécialement Nikola Karabatic, hier soir à Nantes. Ce qui explique sa courte victoire sur la Pologne (26-25). Place maintenant au 8e contre l’Islande, samedi.

Dans le match au sommet du groupe B, l'Espagne a dominé la Slovénie (36-26) pour la première place.

3. WRC - Rallye Monte-Carlo : Mort d'un spectateur

Le Mondial 2017 a débuté par un drame : le Rallye Monte-Carlo a été endeuillé par le décès d'un spectateur, heurté lors de la sortie de route de la Hyundai i20 du pilote néo-Zélandais Hayden Paddon, lors de l'ES1 jeudi soir. Des témoins oculaires ont indiqué que la victime, un Espagnol de 50 ans qui prenait des photos, s'était installée dans une zone non prévue pour accueillir du public. L'enquête sur les circonstances de l'accident a été confiée à la brigade de recherche de Castellane.

On a aussi retenu pour vous

Football - Coupe d'Italie : L'AS Rome s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant la Sampdoria Gênes 4-0, au stade Olympique. Les Romains rencontreront au tour suivant Cesena, dernière équipe de Serie B encore en lice.

Copa del rey : L'Atletico Madrid a dominé Eibar (3-0) en quart de finale aller en s'appuyant sur un but et une passe décisive d'Antoine Griezmann. Le Barça est allé battre la real Sociedad (0-1). Un petit événément : les Blaugranas n'avaient plus gagné en terre basque depuis 2007.

Mercato : La Chine va imposer des plafonds salariaux aux clubs de football et scruter leurs finances, ont annoncé les autorités, un nouveau tour de vis pour limiter les sommes astronomiques dépensées pour l'achat de joueurs étrangers.

CAN : Le Sénégal est le premier qualifié pour les quarts de finale grâce à sa deuxième victoire en deux matches, contre le Zimbabwe (2-0) à Libreville. L'Algérie a amenuisé ses chances de qualification en s'inclinant contre la Tunisie (2-1).

Basketball - NBA : Trois jours après sa déroute face à Golden State (126-91) qui marquait la fin d'une série de six matches à l'extérieur, le champion en titre Cleveland a retrouvé son parquet et la victoire contre Phoenix 118 à 103. En revanche, les Knicks de New York ont rechuté à domicile, face à Washington (113-110).

All Star Game : LeBron James sera le mois prochain à La Nouvelle-Orléans un "All Star" pour la 13e fois. Il aura à ses côtés dans le cinq majeur de la conférence Est son coéquipier de Cleveland Kyrie Irving, DeMar DeRozan (Toronto), Jimmy Butler (Chicago) et Giannis Antetokounmpo (Milwaukee). En revanche, la grosse surprise est la non sélection de Russell Westbrook.

La vidéo de rattrapage

Le "Chacal" n'est plus le Poulidor du Vendée Globe : après deux places de deuxième, Armel Le Cléac'h (Banque populaire) a inscrit son nom sur la liste des vainqueurs du tour du monde en solitaire. Et des tablettes avec le record en 74 jours 3 heures 35 minutes et 46 secondes.

Vidéo - Cette fois, Le Cléac'h a vaincu la malédiction du Vendée Globe 00:58

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Federer éteindra la lumière

Le meilleur pour la fin : Roger Federer clôt la session de nuit à Melbourne contre Tomas Berdych. Le Suisse et le Tchèque attendront le dénouement Kei Nishikori - Lukas Lacko, qui commence à 9h00 sur un autre court, pour attaquer leur 8e.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

2. Ski alpin - Kitzbühel : L'heure des braves

Un Super-G sur la Streif, c'est passablement effrayant. Et avec quatre vainqueurs différents - Paris, Reichelt, Jansrud et Fill - lors des quatre dernières éditions sur la légendaire pente autrichienne, ça s'annonce épique. Rendez-vous à 11h30 pour la grande explication.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

3. Football - Nice en reconquête

Champion d'automne, Nice a un peu perdu de sa superbe en ce début d'année, et spécialement sa place de leader, au profit de Monaco à la différence de buts. Handicapé par plusieurs blessés, l'OGC se rend à Bastia (20h45) pour tenter de reprendre la première place, en ouverture d'une 21e journée.