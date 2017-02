Pléa, Chouly, Basta, Boogie, City-Monaco : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Fin de saison pour Pléa

Mauvaise nouvelle pour l'OGC Nice. Blessé il y a une semaine sur le terrain de Rennes, son attaquant vedette Alassane Pléa ne rejouera pas avant plusieurs mois. Le club azuréen l'a annoncé lundi soir sur son site officiel, expliquant que le meilleur buteur niçois (11 buts, 2 passes décisives) a subi une arthroscopie du genou droit à Lyon et va devoir rester au repos de longues semaines. Alors que le joueur a précisé sur Twitter qu'il devait s'arrêter 5 mois, le natif de Lille ne reverra donc pas les terrains de L1 cette saison. Et le Gym va devoir trouver des solutions en attaque pour les prochains matchs puisque Balotelli va être suspendu suite à son expulsion face à Lorient.

Alassane Pléa (Nice)Panoramic

2. Rugby - XV de France : Chouly et Bastareaud forfait pour l'Irlande

Deux forfaits ont été officialisés dans les rangs du XV de France à cinq jours du déplacement des Bleus à Dublin. Touché à la cheville gauche à l'entraînement (entorse), le troisième ligne Damien Chouly (31 ans, 45 sélections) est remplacé dans le groupe par le Parisien Raphaël Lakafia. Quant à Mathieu Bastareaud (28 ans, 39 sélections), rappelé par Novès dimanche pour préparer l'Irlande, il a subi une commotion cérébrale lors de la victoire du RCT face à Lyon samedi soir en Top 14.

3. Foot - Ligue 2 : Lens rate la deuxième marche

Alors qu'un succès lui aurait offert la deuxième place du classement à cinq points du leader brestois, le RC Lens s'est incliné lundi soir sur le terrain d'Orléans (2-1) au terme de l'ultime match de la 26e journée. Le but d'Habibou en fin de match n'a pas suffi après ceux des Orléanais Livio Nabab (52e) et Karim Ziani (83e, sur pénalty).

On a aussi retenu pour vous

Basket - NBA : C'est officiel ! Le pivot des Kings DeMarcus "Boogie" Cousins enfile le maillot des New Orleans Pelicans. Il formera un duo d'enfer avec Anthony Davis, MVP du All Star Game dimanche soir. Omri Casspi l'accompagne en provenance des Sacramento Kings alors que Buddy Hield, Tyreke Evans et Langston Galloway effectuent le trajet inverse. Les Kings récupèrent aussi deux tours de draft.

Tennis - ATP : Gilles Simon a difficilement franchi le premier tour du rendez-vous marseillais. Le joueur niçois a écarté lundi soir le jeune Russe Karen Khachanov en trois sets (4-6, 7-5, 6-3).

Gilles Simon à RotterdamPanoramic

Rugby - Top 14 : Rupture des ligaments croisés et saison terminée pour Jean-Charles Orioli. Le talonneur du RC Toulon ne portera donc plus le maillot toulonnais puisqu'il s'est engagé en faveur de La Rochelle en vue de la saison prochaine.

Foot - FA Cup : Pas de souci pour Arsenal. Avec sérieux, les joueurs d'Arsène Wenger sont allés s'imposer lundi soir sur le terrain de Sutton United (National League, D5) lors du 5e tour de la Cup. Les buts des Gunners sont signées Lucas Perez et Theo Walcott.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Lafond : "Chavancy, c'est comme une étoile au guide Michelin : il mérite le détour" 03:03

Le tweet snif-snif...

Tout juste transféré aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans, le pivot All Star DeMarcus Cousins n'a pas pu masquer son émotion au moment de quitter les Sacramento Kings, la franchise qui l'a drafté et où il jouait depuis 2010.

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Foot - Ligue des champions : Monaco dans les traces du PSG ?

Une semaine après l'exploit parisien face au Barça (4-0), le leader de la L1 entre en scène et dispute à son tour son 8e de finale aller de Ligue des champions. Mardi soir (20h45), sur le terrain du Manchester City de Pep Guardiola - tombeur la saison dernière du... PSG - l'AS Monaco cherchera surtout à obtenir un résultat positif en vue du match retour à Louis-II. Dans l'autre match de la soirée, les Allemands de Leverkusen reçoivent le dernier finaliste de l'épreuve, l'Atlético Madrid de Griezmann et Gameiro.

Vidéo - Face au City de Guardiola, Monaco jouera comme à la maison 02:51

Notre débat : Faut-il titulariser Mbappé face à Manchester City ?

Test : Quel joueur de l'AS Monaco êtes-vous ?

Ce Monaco 2017 est-il le clone du finaliste de 2004 ?

Silva, Mbappé, Sidibé... Ces 10 pépites qui peuvent faire la richesse de l'AS Monaco

2. Foot - Ligue 1 : Match en retard capital entre Caen et Nancy

En match en retard de la 21e journée de L1, Caen (18e et barragiste) accueille Nancy (17e) mardi en fin d'après-midi (18h30). Un rendez-vous capital entre deux formations mal en point(s) et qui restent sur trois revers chacune (Bordeaux, Dijon, Lille, 7 buts contre, 0 marqué, pour le SMC ; Lyon, Montpellier, Angers, 8 buts encaissés, aucun marqué, pour l'ASNL).

3. Foot - Ligue 2 : Podium pour Strasbourg ?

Mise à jour également en Ligue 2 mardi soir avec le duel entre le RC Strasbourg (6e) et la lanterne rouge, Tours. En cas de succès au terme de ce match en retard de la 21e journée, le club alsacien grimperait sur la deuxième marche du podium, à cinq points de Brest. De son côté, Tours doit absolument l'emporter pour revenir sur le 19e, Laval.