Pogba, Tielemans, U20, Grand Prix de Monaco : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Manchester United sacré

Depuis hier soir, la saison de Manchester United a un tout autre visage. Pas à leur avantage en Premier League où ils ont terminé seulement 6es, les Red Devils ont remporté la C3 grâce, notamment, à un but de Paul Pogba. Une victoire qui va entretenir encore un peu plus la légende de Mourinho et qui, en plus de venir rehausser le bilan de MU, qualifie le club pour la Ligue des champions l'année prochaine. Et tant pis si pour la qualité de jeu il faudra repasser, les Mancuniens peuvent savourer leur coup parfait.

2. Football - Transferts : Monaco a déjà frappé fort

La fenêtre officielle du mercato n'est pas encore ouverte mais le champion de France a déjà sa première recrue. Monaco a officialisé, hier dans la soirée, la venue l'année prochaine de Youri Tielemans en provenance d'Anderlecht. Le Belge s'est engagé jusqu'en 2022 et la transaction avoisinerait les 25 millions d'euros. Une belle inspiration pour l'ASM qui s'offre là l'un des plus gros espoirs du foot européen (20 ans).

3. Volleyball - Qualification Mondial : Les Bleus étourdissent l'Islande

Les volleyeurs français ont entamé leur tournoi de qualification pour le Mondial 2018 par une victoire écrasante face à l'Islande (25-8, 25-8, 25-14). Les Bleus, qui jouaient leur premier match en compétition depuis leur élimination au premier tour lors des Jeux de Rio, se sont baladés face à la sélection la plus faible de leur groupe. Même sans Earvin Ngapeth, ménagé, ils ont plié l'affaire en un peu plus d'une heure.

On a aussi repéré pour vous

Natation - Championnats de France : Après le 400 m, le 200 m : en 48 heures, Jordan Pothain, attendu comme un des nouveaux fers de lance d'une natation française en pleine mutation, a calé coup sur coup dans les deux courses individuelles qu'il espérait nager aux Mondiaux 2017 à Budapest (23-30 juillet).

Tennis - Roland-Garros : Touché au dos et à l'épaule lors de sa défaite du 2e tour à Lyon, mercredi, Juan Martin Del Potro est désormais incertain pour Roland.

Golf : Tiger Woods, obligé de mettre un terme le mois dernier à sa saison après une quatrième opération au dos depuis 2014, a annoncé qu'il se sentait beaucoup mieux.

Indycar : Sébastien Bourdais a quitté mercredi l'hôpital d'Indianapolis où il avait été admis samedi avec des fractures multiples du bassin et une fracture de la hanche droite, après son violent accident lors des qualifications des 500 miles d'Indianapolis.

Basketball - Pro A : Monaco et Strasbourg ont égalisé en quart de finale des playoffs de la Pro A en s'imposant respectivement à Villeurbanne (71-66) et Pau-Orthez (83-68).

La vidéo de rattrapage

Vous n'avez pas encore lu notre long format sur Rafael Nadal ? On vous pardonne (quoique) mais pour vous convaincre d'aller y faire un tour voici une vidéo sur le coup droit du nonuple vainqueur de Roland qui va vous donner envie de découvrir le reste.

Vidéo - Sport Explainer : Le coup droit "top spin" de Rafael Nadal, cette arme absolue sur terre battue 02:40

Le tweet qui n'oublie pas

Les joueurs de Manchester United ont posé dans leur vestiaire après leur victoire avec une banderole rendant hommage aux victimes de l'attentat qui a frappé la ville lundi soir.

Ce que vous ne devrez pas louper aujourd'hui

1. Football - Mondial U20 : Les petits Bleus se frottent au Vietnam (10h00)

Bien entrés dans leur compétition face au Honduras (3-0) lors de leur premier match, les hommes de Ludovic Batelli tenteront de garder leur dynamique contre le Vietnam. Une rencontre a priori à leur portée et qui, si elle se conclut par une victoire, pourrait leur permettre de faire un grand pas vers les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de moins de 20 ans.

2. Football - Barrages L1/L2 : Première manche entre Troyes et Lorient (20h45)

Troyens et Lorientais jouent, ce soir, le premier match de la double confrontation qui va sceller leur avenir. Il s'agira pour les deux équipes d'avoir bien digéré le scénario fou des dernières rencontres de championnats : jusqu'à l'ultime minute, Troyes a cru à la montée directe alors que jusqu'au bout, les Bretons ont espéré pouvoir se sauver sans passer par la case barrages. De retour pour la première fois depuis 1993, ce système de barrages s'annonce riche en émotions.

La joie de Benjamin Moukandjo après son but face à CaenAFP

3. Formule 1 - Grand Prix de Monaco : Les essais libres 1 et 2 au programme (10h00 et 14h00)

Alors que Sebatian Vettel et Lewis Hamilton sont au coude à coude au championnat du monde, l'étape monégasque de la saison de F1 devrait être palpitante. Sur un circuit très exigeant et tortueux, la Ferrari de l'Allemand, actuellement leader des pilotes devant le Britannique, devrait avoir un avantage sur la Mercedes de son rival. Début de réponse à partir de 10h00 avec le lancement des essais libres 1.