Monaco (presque) champion, Nadal, "exceptionnelle", Warriors : L'actu sur un plateau

1. Football - Ligue 1 : Monaco (presque) champion

Monaco n'a pas encore le trophée en main, mais les Monégasques peuvent déjà le caresser franchement. Les hommes de Leonardo Jardim, vainqueurs des Lille (4-0), ont le titre en poche à 99,9%. Pas à 100%, car le PSG a étrillé Saint-Etienne pour la der', forcément amère, de Christophe Galtier à Geoffroy Guichard (0-5). Avec un écart favorable de trois points et 17 unités d'avance à la différence de buts, l'ASM pourrait être officiellement sacrée mercredi lors de son match en retard face aux Verts. L'OM a fait un pas vers la 5e place avec son nul à Bordeaux (1-1). Et dans la course au maintien, ça reste ouvert.

2. Tennis - Masters Madrid : Nadal est intraitable

Il s'est battu comme un lion, Dominic Thiem, mais Rafael Nadal était quand même trop fort. A Madrid, l'Espagnol a confirmé sa suprématie sur terre en s'imposant devant l'Autrichien au terme d'une finale spectaculaire (76, 6-4) après avoir déjà été sacré à Monte-Carlo et Madrid cette saison. Pour Nadal, c'est un 30e titre en Masters, le cinquième dans la capitale espagnole, qui lui permet de s'installer à la première place à la Race et de s'afficher comme le grand favori à Roland-Garros, dans deux semaines.

Rafael NadalGetty Images

3. Jeux Olympiques - Paris 2024 : Un premier examen de passage réussi

La Commission d'évaluation du Comité international olympique a jugé la "présentation du projet exceptionnelle et bien détaillée" concernant la candidature de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques 2024, à l'issue de la première de ses trois journées dans la capitale. Une bonne impression à confirmer dans les deux jours qui viennent. Par ailleurs, Bernard Lapasset, coprésident du comité de candidature, a annoncé que Tony Estanguet serait président du Comité d'organisation si Paris devait accueillir les JO 2024.

Football - Liga : Le duel Barça-Real continue. Le FC Barcelone et le Real Madrid ont rempli leur mission en s'imposant respectivement à Las Palmas et devant le FC Séville, sur le même score (4-1). Le Barça garde la tête du classement à la différence de buts particulière, mais le Real pourrait s'emparer du fauteuil de leader mercredi lors de son match en retard contre le Celta Vigo.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | J.37 LaLiga SantanderGetty Images

Cyclisme - Tour de Californie : Kittel contrarie Sagan. Marcel Kittel a concrétisé l'excellent travail de la Quick-Step pour s'imposer devant Peter Sagan (Bora) sur la 1re étape, un tracé de 167 kilomètres autour de Sacramento. Le Slovaque aura l'occasion de prendre sa revanche sur la 2e étape, entre Modesto et San Jose, qui devrait profiter à nouveau aux sprinteurs. Ce sera à suivre sur Eurosport.

Basketball - NBA : Les Warriors reviennent de très loin. Menés de 20 points à la pause, les Golden State Warriors ont su renverser la situation pour s'imposer devant San Antonio dans le match 1 de la finale de la Conférence Ouest (113-111). Une soirée particulièrement frustrante pour les Spurs, puisqu'ils ont aussi perdu leur ailier Kawhi Leonard sur blessure.

Football - Serie A : La Juventus devra patienter. La Juventus n'est pas encore championne d'Italie. L'AS Roma a retardé l'échéance en s'imposant devant la Vieille Dame (3-1). Les Turinois restent quand même en ballotage très favorable avec quatre longueurs d'avance sur les Romains à deux journées de la fin.

Agen a fait parler sa supériorité pour dominer Biarritz et rejoindre Montauban en finale d'accession pour le Top 14. La preuve en vidéo.

Vidéo - Le résumé d'Agen - Biarritz en vidéo 02:39

1. Football - Trophées UNFP : Une razzia monégasque ?

Monaco devrait être à l'honneur dans les Trophées UNFP lundi soir, à partir de 19h00. Avec des représentants nommés pour le titre de meilleur joueur (Bernardo Silva), meilleur espoir (Kylian Mbappé), meilleur entraîneur (Leonardo Jardim) ou meilleur gardien (Danijel Subasic), le club de la Principauté pourrait rafler quelques récompenses individuelles en attendant le titre collectif de champion de France.

Vidéo - Meilleur entraîneur, meilleur espoir, meilleur joueur... Nos choix pour les trophées UNFP 00:56

2. Tennis - Masters 1000 Rome : Dernière répétition avant Roland-Garros

Le rideau est tombé sur Madrid, il s'est levé sur Rome. Le tournoi de la capitale italienne marquera la dernière grande échéance avant Roland-Garros dans deux semaines. En attendant l'entrée en lice des ténors et malgré l'absence des têtes d'affiches tricolores, il y aura du beau monde sur les cours ce lundi avec Lucas Pouille, David Goffin, Tomas Berdych ou Juan Martin Del Potro chez les hommes, mais aussi Maria Sharapova ou Venus Williams chez les dames. A suivre à partir de 11h00.

3. Hockey sur glace - Mondial 2017 : La France, pour du beurre et pour la fête

Il n'y aura pas de quart de finale pour la France puisque la victoire de la Finlande face à la Suisse dimanche soir (3-2 a.p.) a mis fin aux derniers espoirs de franchir la phase de poules pour les Bleus. Les Tricolores affronteront la Slovénie (16h15) pour du beurre, mais ils ont largement atteint leur objectif en assurant rapidement leur maintien dans le groupe mondial. Le public de Bercy ne manquera certainement pas de saluer le beau parcours des Français pour cette dernière sortie.