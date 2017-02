192-182, PSG, Davis, Barça, n°1 mondial : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Le PSG est retombé sur terre

Cinq jours après sa démonstration contre Barcelone, le Paris SG a concédé le nul (0-0) contre Toulouse en clôture de la 26e journée. Face à un TFC bien regroupé, Paris, qui évoluait avec une équipe en grande partie remaniée par rapport à celle qui avait terrassé les Catalans (cinq changements au coup d'envoi), n'a jamais su convertir sa domination stérile, à l'image d'un Edinson Cavani maladroit et qui a touché le poteau en seconde période. Les Parisiens ne profitent donc pas du match nul de Monaco, vendredi à Bastia (1-1), restent à trois points du leader et voient Nice revenir à hauteur.

2. Basket - NBA All-Star Game : L'Ouest triomphe, Davis fait tomber le record de Chamberlain

Défense zéro et spectacle à gogo. Voilà le cocktail servi, comme la saison passée, par les étoiles de la NBA, réunies dans la nuit à la Nouvelle-Orléans pour le 66e All-Star Game. L'équipe de l'Ouest s'est imposée contre celle de l'Est 192 à 182 (oui, vous avez bien lu le score), pour ce qui est devenu le match le plus prolifique depuis la création de ce rendez-vous de la mi-saison en 1951 (374 points inscrits). La star des Pelicans Anthony Davis, qui évoluait devant son public, en a profité pour inscrire 52 points et faire tomber le vieux record de points de Wilt Chamberlain (42 en 1962). Ce qui lui a évidemment valu le trophée de MVP de la rencontre. Les frères ennemis Russell Westbrook et Kevin Durant se sont eux aussi signalés. Le premier a inscrit 41 points et le second est devenu le quatrième joueur de l'histoire du ASG à réaliser un triple-double (21 points, 10 rebonds et 10 passes). Beaucoup de gros chiffres mais peu de basket, donc.

3. Foot - Liga : Le Barça s'en sort in extremis

Oui, le FC Barcelone est mal en point. Et il n’est pas passé loin d’une nouvelle déconvenue. Il a fallu un penalty transformé par Lionel Messi à la 90e minute de jeu pour permettre à des Blaugranas maladroits et fébriles de se défaire de Leganés, 17e (2-1). Ils peuvent également remercier leur gardien, Ter Stegen, décisif à plusieurs reprises pour éviter le pire devant le public du Camp Nou. Le Barça reste deuxième à un point du Real Madrid, qui compte deux matches de moins au compteur.

On a aussi retenu pour vous

Rugby - Top 14 : Les phases finales s'éloignent pour Toulouse. Le Stade Toulousain a beaucoup tenté mais n'a pas pu gratter le moindre point de son déplacement à Montpellier (27-18). Huitième, le club haut-garonnais va devoir cravacher pour accrocher le Top 6.

Basket - Leaders Cup : Monaco double la mise et tient sa revanche. En s'imposant en finale de la Leaders Cup contre Villeurbanne (95-91), l'intouchable leader de la Pro A a signé un doublé inédit dans cette compétition et pris sa revanche sur l'ASVEL et les playoffs de la saison passée.

Golf - PGA Tour : Dustin Johnson nouveau numéro un mondial. L'Américain, 32 ans, a décroché le treizième titre de sa carrière lors du Genesis Open et va succéder officiellement ce lundi à l'Australien Jason Day, en tête du classement mondial depuis le 27 mars 2016.

Le tweet qui se moque gentiment

Le All-Star Game, c'était aussi (et surtout ?) l'histoire de retrouvailles sous le même maillot entre Kevin Durant et Russell Westbrook. Et quand le premier a envoyé une passe aveugle alley-oop pour le second, ça a fait bien plaisir à leurs coéquipiers de la conférence Ouest. Qui n'ont pas manqué de charrier un peu au temps-mort suivant.

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Foot - Cup : Arsenal n'a pas le droit à l'erreur (20h55)

Après leur déroute à Munich en Ligue des champions, Arsène Wenger et Arsenal vont tenter de se remettre la tête à l'endroit et de poursuivre leur route en Coupe d'Angleterre. Les Gunners affrontent Sutton United ce lundi soir en 8e de finale. Un adversaire à leur portée. A priori.