PSG - Barça, 100 millions de dollars, NBA, Pinturault : L’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Cyclisme : Armstrong traîné devant la justice

La justice américaine va demander des comptes à Lance Armstrong. L’ancien star du peloton, déchue de ses sept titres sur le Tour de France pour pratiques dopantes, devra répondre devant la justice de son pays pour avoir trompé l'entreprise publique U.S. Postal Service lorsqu'il courrait. Il pourrait avoir à verser presque 100 millions de dollars de dommages intérêts.

Lance Armstrong lors d’une randonnée au profit de la lutte contre la leucémie, le 16 juillet 2015 à RodezAFP

2. Basketball - NBA : Neuvième chute pour les Warriors

Golden State est tombé sur le parquet de Denver (110-132), la 9e défaite de sa saison. Les 25 points de Kevin Durant n’ont pas suffi face à des Nuggets en réussite à 3 points (24 paniers, record NBA égalé) et portés par un excellent Nikola Jokic (17 pts, 21 rbds, 12 pds). Avec 24 points, Evan Fournier a été le grand artisan de la victoire du Magic contre Miami (116-107). La soirée a été plus compliquée pour Rudy Gobert et Nicolas Batum, tous les deux défaits.

3. Football - Ligue des champions : Thiago Silva ne sera pas du match face au Barça

Un Paris amputé de son capitaine se présentera ce soir face au FC Barcelone. Thiago Silva a été contraint de déclarer forfait pour le choc de la saison, une information confirmée dans la soirée par le club. Le Brésilien, déjà ménagé face à Bordeaux en championnat, souffre d’une blessure au mollet gauche. En son absence, Unai Emery devrait choisir d’aligner Kimpembe dans l’axe de la défense aux côtés de Marquinhos.

On a aussi retenu pour vous

Football - Premier League : Manchester City a battu Bournemouth en clôture de la 25e journée (0-2). Une victoire qui en fait le nouveau dauphin de Chelsea, leader avec huit points d’avance.

Football - Premier League : L'ailier anglais de Swansea Nathan Dyer, victime d'une rupture du tendon d'Achille gauche, ne refoulera plus les terrains de la saison, a annoncé lundi le club gallois de Premier League.

Football - Coupe du Roi : La finale entre le FC Barcelone, double tenant du titre, et Alavés, aura lieu le 27 mai à Madrid, au stade Vicente Calderon.

Football - Ligue 1 : Le gardien lyonnais Anthony Lopes est suspendu pour la réception de Dijon dimanche en championnat, après avoir rayé la mention Saint-Etienne d'un maillot de Coupe de France.

Cyclisme : Retraité, Bradley Wiggins se faisait une joie de participer à une émission de télévision consacrée au saut à skis, mais l'aventure a tourné court : le champion cycliste britannique s'est cassé la jambe.

La vidéo de rattrapage

Paris est loin d'être favori face au Barça. Sans Thiago Silva (en plus!), comment va se préparer Unai Emery ? Mieux, on l'espère, que d'habitude : il n'a gagné qu'un de ses 23 affrontements contre le Barça.

Vidéo - Si le PSG est le souffre-douleur de Neymar, Emery est celui du Barça 02:42

Ce que vous ne devrez pas louper aujourd’hui

1. Football - Ligue des champions : Paris doit croire à l’exploit

C’est, pour le moment, le rendez-vous le plus important de la saison du PSG. Sur sa pelouse, le club de la capitale reçoit Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions et ne sera, pour une fois, pas favori. Eliminés deux fois lors des quatre dernières années par le Barça, les Parisiens devront réussir à résoudre l’équation posée par les Catalans. Et ça passe par une victoire au Parc.

Marco Verratti avec le PSG, 2017Panoramic

2. Ski alpin - Mondiaux : Par équipe, les Bleus peuvent rêver d’une médaille

L’épreuve du jour à Saint-Moritz est mixte et se dispute en équipe. Elle sera introduite lors des prochains JO et les Français ont décidé de sortir la grosse artillerie. Alexis Pinturault, Mathieu Faivre, Tessa Worley et Adeline Baud défendront les couleurs de la France. De quoi rêver d’une breloque qui échappe pour le moment aux skieurs de l’Hexagone.

3. Tennis - Rotterdam : Un Paire - Cilic et un Mahut - Simon à surveiller

Pas moins de six Français seront sur les courts aujourd’hui à Rotterdam et tenteront de rejoindre Pierre-Hugues Herbert, qualifié hier pour le 2e tour. Benoît Paire affronte Marin Cilic, la tête de série numéro 1. Gilles Simon et Nicolas Mahut vont se livrer un duel fratricide. A noter, aussi, le retour en compétition de Lucas Pouille, qui avait quitté l’Open d’Australie blessé.