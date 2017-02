PSG, Fourcade, descente, Warriors : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Le PSG est prêt pour accueillir le Barça

Paris a enchaîné, avec la manière, une cinquième victoire de rang à l'extérieur, en allant s'imposer facilement sur la pelouse de Bordeaux (0-3), en ouverture de la 25e journée. Edinson Cavani a signé notamment signé, avec style, un superbe doublé grâce à deux reprises de volée. Et Angel Di Maria y est également allé de son but en inscrivant un joli piqué. Une soirée parfaite pour les Parisiens, revenus provisoirement à hauteur de Monaco en tête de la Ligue 1 et visiblement fins prêts à accueillir le Barça au Parc mardi soir.

2. Basket - NBA : Green et Thompson flambent et les Warriors battent enfin les Grizzlies

Il ne faut jamais tuer la peau de l'ours... Golden State avait payé pour voir en concédant deux de ses huit défaites cette saison contre les Grizzlies. Mais cette fois, Memphis n'a rien pu faire sur son parquet pour contrer la meilleure équipe de la ligue (122-107), portée par les 36 points de Klay Thompson, chaud comme une baraque à frites à trois points (8/15) et l'invraisemblable triple-double de Draymond Green, réalisé... sans les points mais avec les interceptions (4 points, 12 rebonds, 10 passes, 10 interceptions et 5 contres). Avec cette 45e victoire au compteur, les Warriors ont parfaitement préparé leur très attendu déplacement à Oklahoma, ancienne franchise de Kevin Durant, samedi soir.

3. Tennis - ATP Montpellier : Trois sur quatre pour les Bleus dans le dernier carré

Jo-Wilfried Tsonga a tranquillement rejoint Richard Gasquet et Benoît Paire en demi-finales du tournoi Open Sud de France de Montpellier. Le Manceau a disposé en deux sets, et à peine plus d'une heure de jeu (1h07), du jeune espoir russe Daniil Medvedev (6-2, 7-5). Dans le dernier carré, Gasquet affrontera Paire et Tsonga sera lui opposé à Alexander Zverev, tombeur de Chardy vendredi.

On a aussi retenu pour vous

Foot - Liga : La Real Sociedad double l'Atlético. La Real Sociedad s'est imposée sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (1-2) en ouverture de la 22e journée. Les Basques passent du coup provisoirement devant l'Atlético Madrid, à la 4e place du classement.

Basket - Pro A : Monaco est toujours inarrêtable. A une semaine de la Leaders Cup, Monaco a verrouillé un peu plus son avance en tête de la Pro A en dominant Antibes (84-91). Les Monégasques comptent 17 victoires pour seulement deux défaites depuis le début de saison.

Auto - Rallye de Suède : Ca roule pour Neuville, Ogier est à la peine. Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a dominé la deuxième journée du Rallye de Suède, 2e manche du Mondial, tandis que le Sébastien Ogier n'a pas trouvé ses marques et se retrouve à une modeste 5e place.

La vidéo de rattrapage

Le deuxième ligne d'Oyonnax, Jamie Cudmore, a été expulsé contre Colomiers après un terrible coup de point sur le capitaine de l'USCo, Aurélien Béco.

Vidéo - Cudmore a été logiquement expulsé après un terrible coup de poing 02:25

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Ski - Mondiaux de St-Moritz : une descente plus ouverte que jamais (12h)

Une des épreuves reines de ces Mondiaux. Une des plus ouvertes aussi, sans doute. Jansrud, Paris, Fill, Reichelt, Ganong, Feuz ou Franz... Ils seront tous favoris pour le titre mondial ce midi pour la descente. A moins qu'Adrien Théaux ne vienne mettre tout le monde d'accord.

2. Biathlon - Mondiaux d'Hochfilzen : Fourcade attendu au tournant sur le sprint (14h45)

Deux jours après l'étouffant relais mixte, Martin Fourcade débute ses Mondiaux en individuel avec le sprint 10km. Une course dont il sera évidemment le légitime favori. Mais avec une énorme pression sur les épaules.

3. Foot - Ligue 1 : Lyon ouvre le bal à Guingamp, Monaco tranquille face à Metz ? (17h puis 20h)

Après sa large victoire en semaine contre Nancy, Lyon va tenter de poursuivre sur sa lancée sur la pelouse de Guingamp. Un peu plus tard, le leader monégasque recevra lui Metz. Pour un nouveau succès fleuve à la clé ?