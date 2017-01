PSG-Monaco, Bleus, Egypte, Real, Armstrong : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Monaco arrache un nul précieux et conserve son invincibilité au Parc

Dix ans que ça dure. Décidemment, Paris n'arrive pas à battre Monaco au Parc des Princes. Le PSG a cédé son court avantage dans le temps additionnel face à l'ASM (1-1), lors du choc de la L1 en clôture de la 22e journée. Dans une rencontre globalement équilibrée, mais où les Monégasques ont davantage eu l'occasion de faire la différence, les Parisiens avaient ouvert le score par Cavani sur penalty. Mais Bernardo Silva s'est chargé de remettre son équipe à niveau dans les tous derniers instants. Ce qui permet à Monaco de rester en tête du championnat, à égalité de points avec Nice (49) et trois longueurs devant le quadruple champion de France en titre.

2. Hand - Mondial : Les Bleus ont encore décroché une étoile

Evidemment, ils l'ont fait. L'équipe de France de hand a remporté à Bercy son championnat du monde en venant à bout de la Norvège en finale (33-26). Les Bleus ont ainsi décroché leur 6e étoile mondiale (!), ce qui relègue désormais la Suède à deux longueurs au palmarès. Après 30 premières minutes délicates où les Norvégiens ont longtemps mené au score de deux ou trois buts, les Français ont passé la seconde pour creuser l'écart dès la reprise, bien aidés par un Vincent Gérard une nouvelle fois très inspiré dans les buts.

3. Foot - CAN : L'Égypte sort le Maroc sur le fil

L'Egypte s'est arrachée pour aller chercher sa qualification pour le dernier carré de la Coupe d'Afrique des nations. Les Pharaons se sont imposés contre le Maroc (1-0) dans un derby nord-africain à Port-Gentil. Dans un match particulièrement engagé (les Lions de l'Atlas affichaient ainsi 22 fautes au compteur... à la mi-temps), c'est Mahmoud Kahraba qui a délivré les siens à la 87e minute d'une volée consécutive à un corner mal dégagé. En demie, l'Egypte retrouvera le Burkina Faso mercredi.

On a aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Les Warriors prennent le large. Golden State s'est imposé à Portland (113-111) et a vu ses deux principaux rivaux de la conférence Ouest, San Antonio et Houston, chuter. De leur côté, Cleveland et LeBron James ont maté Oklahoma City et Russell Westbrook (107-91).

Foot - Liga : Le Real refait le trou. Vainqueur de la Real Sociedad 3-0, le Real Madrid a repris 4 points d'avance sur le Barça et Séville. Et compte toujours un match en retard.

Foot - Transferts : L'OM officialise à son tour le retour de Payet. Le joueur a "satisfait aux obligations médicales" et a signé dimanche soir un contrat d'une durée de quatre ans et demi, a indiqué le club olympien.

Cyclisme - Dopage mécanique : Sky et Armstrong se défendent d'avoir triché. L'ancien boss du peloton et l'équipe qui a remporté quatre des cinq dernières éditions du Tour de France n'ont jamais utilisé de vélos disposant d'un moteur caché. C'est en tout cas ce qu'ils ont assuré dans un reportage de l'émission "60 Minutes" diffusé dimanche sur la chaîne américaine CBS.

La vidéo de rattrapage

Parce que cette finale était trop belle et qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, on se refait le plus beau point de Federer - Nadal.

Vidéo - 26 coups pour un point de légende : Federer et Nadal ont été impériaux 01:08

Le Tweet "petit coup de vieux"

Carmelo Anthony et les Knicks ont été battus par les Atlanta Hawks au bout de... quatre prolongations (139-142) au terme de l'un des matches de l'année. Ce qui n'a évidemment pas manqué d'inspirer nos collègues de Bleacher Report.